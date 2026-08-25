Ca sĩ vừa bị loại ở Tinh Hà Say Hi chi tiền khủng bắt tay ekip Ariana Grande, Travis Scott quyết tâm tìm chỗ đứng tại làng nhạc Việt

Nam ca sĩ gây chú ý khi bắt tay loạt tên tuổi đứng sau những sản phẩm của các ngôi sao hàng đầu thế giới.

Tối 24/8, chỉ ít ngày sau khi tập 8 của Tinh Hà Say Hi lên sóng với kết quả DILLAN phải dừng chân, nam ca sĩ nhanh chóng phát hành EP đầu tay EXCLUSIVE. Động thái này thu hút sự chú ý khi DILLAN gần như không để khoảng trống giữa thời điểm rời chương trình mà ngay lập tức bắt đầu chặng đường âm nhạc cá nhân. Đây cũng là sản phẩm được anh chuẩn bị trong khoảng một năm, song song với quá trình hoạt động và rèn luyện tại Việt Nam.

DILLAN phát hành EP đầu tay mang tên EXCLUSIVE ngay sau khi rời Tinh Hà Say Hi

EXCLUSIVE gồm 3 ca khúc VVIP, LUV4EVA và LILTHINGS, được sắp xếp thành một câu chuyện tình yêu đi từ những rung động đầu tiên đến khi tình cảm trở nên sâu sắc. VVIP nói về cảm giác đặc biệt dành cho người thương, LUV4EVA mang màu sắc ngọt ngào với sự góp giọng của NEGAV, còn LILTHINGS khai thác những cử chỉ nhỏ bé trong một mối quan hệ. EP theo đuổi Pop/R&B và Dance Pop, kết hợp cảm hứng Y2K trong phần hình ảnh. Track video LUV4EVA với sự kết hợp cùng NEGAV cũng được phát hành trên YouTube ngay trong tối 24/8.

LUV4EVA - DILLAN x NEGAV

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở đội ngũ thực hiện EP. DILLAN kết hợp cùng hai producer HANK và KADO, đồng thời hợp tác với các kỹ sư âm thanh tại Seoul ở khâu hậu kỳ. Manny Park đảm nhiệm recording và mixing, từng làm việc với Ariana Grande, Travis Scott, Kendrick Lamar và Post Malone.

Phần hậu kỳ âm nhạc với sự tham gia của các kỹ sư âm thanh từng hợp tác với các ngôi sao lớn trên thế giới như Ariana Grande, Travis Scott



Phần mastering của LUV4EVA và LILTHINGS do Kwon Nam-woo thực hiện, người từng tham gia các sản phẩm của IU, Taeyeon, SHINee và Zico. Việc đầu tư kỹ lưỡng vào đội ngũ sản xuất cho thấy DILLAN đang nghiêm túc với con đường âm nhạc và muốn từng bước phát triển hình ảnh của một nghệ sĩ solo.

DILLAN cũng đã để lại nhiều dấu ấn tại Tinh Hà Say Hi trước khi bị loại

Trước khi phát hành EXCLUSIVE, DILLAN cũng để lại một số dấu ấn tại Tinh Hà Say Hi. Ở Live Stage 1, anh cùng Xuân Định K.Y và KIMLONG trình diễn Cô Đơn Anh Cũng Vui và nhận lời khen trực tiếp từ Trấn Thành nhờ phần hát tiếng Việt tiến bộ. Sang Live Stage 2, DILLAN góp mặt trong Gentleman cùng KIMLONG, HURRYKNG và JAYSONLEI, tham gia xây dựng concept và thực hiện màn đu dây trên không tới 9 lần trong quá trình tập luyện.

Đáng chú ý nhất là Tết Tình ở Live Stage 3, tiết mục DILLAN trình diễn cùng JAYSONLEI, Đặng Hồng Hải và Sơn.K. Ca khúc mang màu sắc thanh xuân, với phần điệp khúc và động tác "hai bàn tay 5 ngón ta đan ngón vào" được khán giả chú ý, trở thành một trong những tiết mục được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội sau khi phát sóng. DILLAN cũng có phần thể hiện năng lượng, phù hợp với không khí trẻ trung của bài hát. Những dấu ấn tại Tinh Hà Say Hi cũng giúp DILLAN nhận thêm thiện cảm từ khán giả, tạo tiền đề để nam ca sĩ tiếp tục hoạt động âm nhạc tại Việt Nam sau chương trình.

Những dấu ấn tại Tinh Hà Say Hi, giúp DILLAN nhận thêm thiện cảm từ khán giả, tạo tiền đề để nam ca sĩ tiếp tục hoạt động âm nhạc tại Việt Nam sau chương trình.

Trước khi phát hành EXCLUSIVE, DILLAN đã có khoảng một năm hoạt động tại Việt Nam. Tên thật Phan Đức Nhật Hoàng, sinh năm 2000 tại Huế và lớn lên ở Mỹ, nam ca sĩ từng có thời gian đào tạo tại Hàn Quốc trước khi trở về quê nhà phát triển sự nghiệp. Việc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến sau nhiều năm tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài cũng mở ra cho DILLAN một hành trình mới, dù ban đầu anh phải làm quen lại với thị trường và rào cản ngôn ngữ.

Trước khi được khán giả Việt biết đến, DILLAN từng hai lần thử sức tại các chương trình sống còn quốc tế là Asia Super Young và Starlight Boys

Trước khi được khán giả Việt biết đến, DILLAN từng hai lần thử sức tại các chương trình sống còn quốc tế. Năm 2023, anh tham gia Asia Super Young, sau đó tiếp tục góp mặt trong Starlight Boys vào năm 2024. Tuy nhiên, cả hai hành trình đều không giúp DILLAN có được suất debut chính thức.

Trở về Việt Nam, anh tham gia Anh Trai Say Hi 2025 và gây chú ý nhờ ngoại hình, khả năng vũ đạo cùng kinh nghiệm biểu diễn

Trở về Việt Nam, anh tham gia Anh Trai Say Hi 2025 và gây chú ý nhờ ngoại hình, khả năng vũ đạo cùng kinh nghiệm biểu diễn. Dù đi đến Live Stage 4, DILLAN vẫn chưa tạo được cú bật đủ lớn giữa dàn nghệ sĩ đã có tên tuổi. Sau chương trình, anh tiếp tục học thanh nhạc, cải thiện tiếng Việt và phát hành VVIP vào tháng 4/2026. Ca khúc từng đứng đầu iTunes Vietnam nhưng không duy trì được sức hút lâu dài.

Gia thế được đồn đoán là rich kid của DILLAN cũng được nhiều khán giả quan tâm

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, DILLAN còn được chú ý bởi xuất thân được cho là khá thuận lợi. Nam ca sĩ thường được khán giả gắn với hình ảnh "rich kid" khi lớn lên trong một gia đình Việt kiều tại Mỹ. Trên mạng xã hội, nhiều thông tin cho rằng chị gái anh là Linnie Phan, người hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp tại Mỹ và từng tổ chức đám cưới được truyền thông chú ý vì mức đầu tư lớn. Các sản phẩm ân nhạc trước đó của DILLAN cùng được đầu tư rất mạnh, hay mới nhất là việc mời các producer nước ngoài nổi tiếng càng khiến đề tài về gia thế của DILLAN được chú ý.

Người hâm mộ chờ đợi DILLAN có thể tạo thêm bước tiến mới trong hoạt động âm nhạc cá nhân

Sau khoảng một năm hoạt động tại Việt Nam, DILLAN tiếp tục xuất hiện tại Tinh Hà Say Hi. Dù dừng chân ở tập 8, những phần thể hiện này giúp DILLAN có thêm sự chú ý từ khán giả. Với EXCLUSIVE, người hâm mộ chờ đợi nam ca sĩ có thể tạo thêm bước tiến mới trong hoạt động âm nhạc cá nhân.

Ảnh: FBNV