Cách Quách Văn Thơm đối diện với bão tranh cãi

Trở thành hiện tượng ở tuổi gần 40, Quách Văn Thơm luôn sẵn sàng cho mọi chuyện, kể cả mặt trái của sự nổi tiếng.

Mới đây, mạng xã hội Threads bất ngờ ồn ào trước loạt bài đăng “đào” lại những phát ngôn cũ của Quách Văn Thơm. Trong đó ồn ào nhất là dòng trạng thái được đăng trên fanpage JGKiD từ tháng 12/2025 vì có những nhận định gay gắt về Sơn Tùng M-TP. Thời điểm ấy, Quách Văn Thơm nhận xét Sơn Tùng bằng nhiều từ ngữ châm biếm, trong đó gây chú ý nhất là nhận định “bắt chước GD”. Phát ngôn nhanh chóng được lan truyền trên Threads, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều. Ngay trong đêm, mạng xã hội xuất hiện dày đặc các bài đăng liên quan, đưa từ khóa “Thơm” và “Sơn Tùng” lọt xu hướng.

Quách Văn Thơm và Sơn Tùng là 2 cái tên gây tranh luận nhất MXH hôm nay

Câu chuyện lần này nhanh chóng vượt khỏi phạm vi tranh luận giữa hai fandom khi người được nhắc đến là Quách Văn Thơm - một trong những Anh Tài nhận được nhiều sự chú ý tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Việc những phát ngôn cũ của anh bị “đào lại” khiến một bộ phận người hâm mộ Sơn Tùng lên tiếng mạnh mẽ, chỉ trích nam nghệ sĩ vì những lời nhận xét về Sơn Tùng trong quá khứ. Không dừng lại ở một bài đăng, một số khán giả tiếp tục tìm lại những dòng trạng thái khác có nhắc đến Sơn Tùng ở các giai đoạn sau, đồng thời đưa những ồn ào liên quan đến Da LAB ra bàn luận.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ Quách Văn Thơm cũng lên tiếng bảo vệ nam nghệ sĩ. Nhiều ý kiến cho rằng việc “đào” lại một dòng trạng thái cũ để tranh luận ở thời điểm hiện tại là không cần thiết, đồng thời cho rằng cần đặt những phát ngôn này trong bối cảnh thời điểm chúng được đăng tải để có góc nhìn đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, cuộc tranh luận cũng chuyển sang câu hỏi về tính đúng sai trong những nhận định mà Thơm từng đưa ra về Sơn Tùng, kéo theo nhiều ồn ào trong quá khứ được nhắc lại. Sau khi tranh cãi bùng lên, một số bài đăng, trong đó có dòng trạng thái liên quan đến Sơn Tùng, đã không còn hiển thị trên fanpage của Thơm.

Sự việc diễn ra trong thời điểm Quách Văn Thơm đang nhận được lượng chú ý lớn từ công chúng sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Sự việc diễn ra trong thời điểm Quách Văn Thơm đang nhận được lượng chú ý lớn từ công chúng sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ở tuổi 37, nam nghệ sĩ bước vào một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp khi từ một gương mặt quen thuộc với giới yêu nhạc underground trở thành cái tên được đông đảo khán giả đại chúng biết đến.

Thơm sinh năm 1989, tên thật Võ Việt Phương, còn được biết đến với nghệ danh JGKiD. Thơm bắt đầu với âm nhạc từ rất sớm, là một trong những gương mặt nổi trội của làng underground Hà Nội. Trước khi chuyên tâm cho âm nhạc, Thơm từng có khoảng thời gian làm phóng viên mảng Pháp luật - Xã hội. Sau khi lập gia đình và sinh con, việc cùng lúc đảm nhận ba vai trò - phóng viên, ca sĩ và người cha - khiến quỹ thời gian của Thơm trở nên hạn chế. Anh sau đó quyết định rời nghề báo để tập trung cho gia đình và âm nhạc.

Da LAB nhiều hit quốc dân nhưng độ nhận diện các thành viên thấp

Năm 2007, Da LAB thành lập, Thơm là 3 mẩu đầu tiên cùng Cào và Thỏ tạo nên nhóm. Da LAB sở hữu chuỗi hit quốc dân đáng nể có thể kể đến như Một Nhà, Thanh Xuân, Gác Lại Âu Lo, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, Từ Ngày Em Đến, Thức Giấc, Bầu Trời Mới,... Tuy sở hữu nhiều ca khúc đạt hàng trăm triệu lượt nghe và có độ phủ rộng nhưng các thành viên lại không quá nổi tiếng về mặt nhận diện. Nhiều ca khúc được khán giả thuộc nằm lòng nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra từng thành viên khi họ xuất hiện trước công chúng.

Bước ngoặt lớn đến khi Thơm cùng thành viên Thỏ tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Chương trình giúp hình ảnh của anh tiếp cận trực tiếp với lượng lớn khán giả đại chúng. Vẻ ngoài điềm đạm, phong thái nam tính, cách thể hiện hài hước cùng những khoảnh khắc đời thường giúp Thơm nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Thơm bất ngờ trở thành cái tên được khán giả trẻ quan tâm. Nhiều người gọi anh là “idol thế hệ mới” hay “ông chú quyến rũ”. Các khoảnh khắc đời thường, biểu cảm và những câu chuyện xoay quanh nam nghệ sĩ liên tục được chia sẻ trên các nền tảng video ngắn.

Thơm đi thi Chông Gai và trở thành hiện tượng

Chính sự thay đổi về độ nhận diện này cũng đồng nghĩa với việc mọi phát ngôn, hành động của Thơm được công chúng chú ý nhiều hơn. Những vấn đề từng nằm trong phạm vi cộng đồng nhỏ nay có khả năng trở thành chủ đề tranh luận rộng rãi trên mạng xã hội, điển hình như dòng trạng thái 11 năm trước hiện đang gây tranh luận.

Thơm từng nói về cách đối diện với khủng hoảng dư luận

Thơm nói về việc bản thân đã chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ có những tranh cãi ngoài mong muốn khi nổi tiếng

Trước khi những phát ngôn cũ gây tranh cãi, Quách Văn Thơm từng nói về cách đối diện với những tình huống tương tự trong một cuộc phỏng vấn với ID14 hồi đầu tháng 7. Khi nhận câu hỏi rằng việc tham gia chương trình thực tế có thể mang đến nhiều cơ hội và sự yêu mến nhưng đồng thời cũng kéo theo áp lực từ sự soi xét, dư luận, liệu Thơm đã chuẩn bị tâm lý nếu một ngày “bão” dư luận xảy ra hay chưa, anh cho biết bản thân đã lường trước khả năng này.

“Chính vì mọi chuyện đều có thể xảy ra nên tôi luôn có sự chuẩn bị và dự liệu trước. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng dù mình có chuẩn bị kỹ đến đâu, có những thứ vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát. Tôi chỉ cố gắng hết sức để mọi việc diễn ra trong phạm vi có thể xử lý”, Thơm chia sẻ. Nam nghệ sĩ cũng cho biết nếu sóng gió thực sự ập đến, anh sẽ lựa chọn cách đón nhận và tùy cơ ứng biến. “Chỉ hy vọng khán giả lúc đó sẽ nhẹ tay và bao dung hơn với mình”, Thơm nói.

Thơm đang hình thành cộng đồng fan trung thành, yêu mến âm nhạc từ thời underground, đến Da LAB và tiếp nhận thêm nhiều fan mới nhờ sức hút nghệ sĩ tự thân

Nhìn lại phát ngôn này trong bối cảnh hiện tại, có thể thấy những gì đang xảy ra phần nào đúng với điều Thơm từng dự liệu: sự chú ý lớn từ một chương trình thực tế cũng đồng nghĩa với việc những phát ngôn, hình ảnh và câu chuyện trong quá khứ có thể được công chúng tìm lại bất cứ lúc nào. Ở thời điểm hiện tại, nhiều phát ngôn cũ của Thơm vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh người qua đường hiếu kì, Thơm đang hình thành cộng đồng fan trung thành, yêu mến âm nhạc từ thời underground, đến Da LAB và tiếp nhận thêm nhiều fan mới nhờ sức hút nghệ sĩ tự thân. Nhiều tư duy tích cực của Thơm về tình yêu, cuộc sống được nhiều fan chia sẻ, lấy làm cảm hứng, từ đó thêm phần viral MXH.