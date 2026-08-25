Phương Mỹ Chi lần đầu nói lý do làm đám cưới Khmer Nam Bộ

Phương Mỹ Chi lần đầu hé lộ câu chuyện phía sau “đám cưới” ở tuổi 23.

Chiều 25/8, Phương Mỹ Chi tổ chức họp báo giới thiệu album Dân Chơi Dân Ca, đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau 3 năm kể từ Vũ Trụ Cò Bay. Bên cạnh những thông tin xoay quanh album mới sắp phát hành, những chia sẻ của nữ ca sĩ về quá trình thực hiện Thiên Đường Với Người Thương cũng nhận được sự quan tâm khi hé lộ nhiều chi tiết đặc biệt phía sau ca khúc.

Theo Phương Mỹ Chi, ban đầu Thiên Đường Với Người Thương chỉ là một ca khúc pop đơn thuần. Tuy nhiên, vì cô, DTAP và ê-kíp đều yêu thích bài hát nên muốn đưa sản phẩm vào album Dân Chơi Dân Can. Để phù hợp với concept lấy cảm hứng từ nhiều loại hình văn hóa, nữ ca sĩ bắt đầu tìm kiếm chất liệu phù hợp cho ca khúc.

Phương Mỹ Chi lần đầu tiết lộ chuyện hậu trường phía sau ca khúc Thiên Đường Với Người Thương

Sau khi lần lượt khai thác những chất liệu văn hóa ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam như cải lương, hát bội, lý, dân ca, Phương Mỹ Chi nhận ra Khmer Nam Bộ là một màu sắc cô chưa khai thác. Từ đó, nữ ca sĩ cùng ê-kíp tìm hiểu các nhạc cụ và giai điệu dân ca Khmer, rồi đưa những chất liệu này vào ca khúc.

Phương Mỹ Chi cho biết sau khi bài hát phát hành, một số khán giả phát hiện câu hát “Về bên em múa đàn hát ca” có sự tương đồng với một giai điệu trong một bài lý của người Khmer Nam Bộ. Nữ ca sĩ cho biết cô khá bất ngờ khi khán giả nhận ra sự tương đồng này. Phương Mỹ Chi giải thích trong quá trình thực hiện ca khúc, cô đã nghe rất nhiều bài hát truyền thống của Khmer Nam Bộ để tìm hiểu chất liệu và ngôn ngữ âm nhạc. Những giai điệu được nghe nhiều lần dần thấm vào quá trình sáng tác, từ đó hình thành nên phần giai điệu của Thiên Đường Với Người Thương.

Phương Mỹ Chi tiết lộ cơ duyên về việc mang văn hoa Khmer vào sản phẩm Thiên Đường Với Người Thương

Không chỉ âm nhạc, hình ảnh trong Thiên Đường Với Người Thương cũng được khán giả tìm hiểu sâu hơn. Phương Mỹ Chi kể cô và Ben Phạm ban đầu đưa hình ảnh hoa sứ vào sản phẩm đơn giản vì nhân vật nữ yêu loài hoa này. Tuy nhiên, khán giả sau đó phát hiện hoa sứ còn mang những ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa Khmer Nam Bộ, trong đó gắn với tình yêu vĩnh cửu.

Nữ ca sĩ cho rằng chính những phát hiện của khán giả đã cho thấy sự tò mò và tình yêu văn hóa của công chúng. Với cô, đây cũng là điều album Dân Chơi Dân Ca hướng tới: không chỉ đưa chất liệu truyền thống vào âm nhạc mà còn khơi gợi sự tìm tòi, khám phá văn hóa trong người nghe.

Thiên Đường Với Người Thươnglà ca khúc mang màu sắc Khmer Nam Bộ, được thể hiện xuyên suốt từ phần âm nhạc đến câu chuyện hình ảnh. Trong MV, Phương Mỹ Chi đưa vào nhiều chất liệu đặc trưng như dân ca Khmer, nhạc ngũ âm, các điệu múa Rom Vong, Robam, chữ Khmer, trang phục truyền thống và nghi lễ cưới, trong đó có tục buộc chỉ đỏ.

Thiên Đường Với Người Thương là ca khúc mang màu sắc Khmer Nam Bộ, được thể hiện xuyên suốt từ phần âm nhạc đến câu chuyện hình ảnh

Những yếu tố này được đặt trong câu chuyện tình yêu của hai nhân vật thay vì chỉ xuất hiện như phần bối cảnh, giúp không gian văn hóa Khmer trở thành một phần quan trọng của sản phẩm. Hình ảnh hoa sứ cũng được sử dụng xuyên suốt hành trình của cặp đôi, từ khi còn trẻ đến lúc về già, tạo điểm nhấn cho câu chuyện về tình yêu bền chặt theo năm tháng.

Sau 12 ngày phát hành, MV đạt 14 triệu lượt xem, đồng thời giữ vị trí #1 Trending YouTube Music Việt Nam, #1 Video Daily YouTube Music Chart Việt Nam và #1 Song Weekly YouTube Music Chart Việt Nam.

Thành công của Thiên Đường Với Người Thương tạo thêm kỳ vọng cho album Dân Chơi Dân Ca sắp ra mắt của Phương Mỹ Chi

Thiên Đường Với Người Thương cũng là một trong những sản phẩm mở đường cho Dân Chơi Dân Ca và đang cho thấy phản hồi tích cực từ khán giả trước thềm album chính thức ra mắt. Những thành tích này phần nào tạo thêm kỳ vọng cho album Dân Chơi Dân Ca dự kiến phát hành ngày 27/8. Gồm 10 ca khúc lấy cảm hứng từ văn hóa ba miền Bắc, Trung, Nam và kết hợp với âm nhạc hiện đại, album đang được khán giả chờ đợi sau những tín hiệu tích cực từ các sản phẩm được giới thiệu trước đó.