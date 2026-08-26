Ca sĩ được đề cử đẹp nhất thế giới vừa thoát kiếp vô danh đã “lên bờ xuống ruộng”

Ca sĩ này đang gây tranh cãi rầm rộ trên mạng xã hội vì một hành động trên livesstream gần đây.

Thời gian gần đây, Woni (RESCENE) trở thành cái tên được chú ý trên mạng xã hội khi một đoạn clip livestream của cô bất ngờ được chia sẻ khắp các nền tảng, kéo theo nhiều phản ứng trái chiều. Vụ việc xảy ra trong một buổi livestream gần đây, khi Woni có màn bóc thẻ Pokémon cùng quản lý.

Đoạn clip cắt thẻ Pokemon trên livestream thu hút chục triệu view của Woni

Đáng chú ý, trong buổi livestream, Woni đã dùng kéo cắt đôi gói thẻ Pokémon trước khi mở. Đây là gợi ý từ người quản lý của cô với lời giới thiệu đây là một trend đang hot trên mạng xã hội. Sau đó, khoảnh khắc này được cắt riêng và chia sẻ khắp các trang mạng xã hội. Đoạn clip hiện đã ghi nhận hơn 55 triệu lượt xem trên X.

Hành động cắt thẻ của Woni gây tranh cãi dữ dội

Hành động của Woni khiến cô nhận về nhiều phản ứng trái chiều, đặc biệt từ cộng đồng người chơi thẻ Pokémon. Một bộ phận cho rằng việc cắt thẳng vào gói thẻ trước khi mở là hành động thiếu tôn trọng với sản phẩm, từ đó lên tiếng chỉ trích nữ idol. Làn sóng tranh luận nhanh chóng lan rộng khi Woni đang là cái tên được chú ý mạnh trong thời gian gần đây.

Hành động gây tranh cãi của Woni khiến nhiều người lo ngại danh tiếng của Woni có thể bị ảnh hưởng khi cô chỉ mới nổi tiếng trong thời gian gần đây

Dẫu vậy, cũng có không ít ý kiến bênh vực Woni. Nhiều người cho rằng đây là thẻ do cô bỏ tiền mua và nữ idol thực chất chỉ đang làm theo lời gợi ý của quản lý. Một số ý kiến cũng cho rằng đoạn clip bị cắt khỏi toàn bộ livestream khiến hành động của Woni dễ bị nhìn nhận tiêu cực hơn. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn tiếp tục diễn ra trên mạng xã hội, khiến nhiều người lo ngại danh tiếng của Woni có thể bị ảnh hưởng khi cô chỉ mới nổi tiếng trong thời gian gần đây.

Woni tên thật là Jeong Woni, debut cùng RESCENE vào tháng 3/2024 với vai trò leader

Woni tên thật là Jeong Woni, sinh ngày 25/5/2004 tại Geoje, Hàn Quốc. Cô debut cùng RESCENE vào tháng 3/2024 với vai trò leader, bên cạnh Liv, Minami, May và Zena. Nhóm ra mắt dưới trướng THE MUZE Entertainment với single album Re:Scene, sau ca khúc pre-debut YoYo. Dù sở hữu màu sắc riêng, RESCENE không tạo được cú bật ngay từ đầu giữa thị trường Kpop liên tục xuất hiện nhiều nhóm nữ tân binh. Trong gần 2 năm đầu, nhóm vẫn phát hành nhạc đều nhưng độ nhận diện chưa đủ rộng, đặc biệt khi phải cạnh tranh với những tân binh đến từ các công ty lớn.

Bước ngoặt lớn nhất của Woni đến từ kênh YouTube cá nhân với hơn 1,8 triệu lượt đăng ký

Bước ngoặt lớn nhất của Woni đến từ kênh YouTube cá nhân. Đầu năm 2026, nữ idol bắt đầu đăng tải nhiều video đời thường, vlog ngắn và những khoảnh khắc cùng các thành viên RESCENE. Kênh YouTube của cô có tên 안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다.

Nội dung không quá cầu kỳ nhưng lại giúp Woni tạo được hình ảnh gần gũi hơn với khán giả. Một trong những chi tiết giúp Woni được nhớ đến nhiều hơn là câu nói “Geoje, Yaho!” gắn với quê nhà Geoje. Sau khi được cắt thành nhiều đoạn clip ngắn và chia sẻ trên mạng xã hội, câu nói nhanh chóng được nhiều người biết đến, trở thành một trong những dấu hiệu nhận diện gắn với Woni.

Woni nhận về rất nhiều hợp đồng quảng cáo cùng với danh tiếng liên tục thăng hạng

Kênh YouTube của Woni sau đó tăng trưởng nhanh. Hiện cô có khoảng 1,8,9 triệu người đăng ký, tổng lượt xem vượt 222 triệu sau 88 video, trung bình mỗi video thu về hơn 2 triệu lượt xem. Tháng 7/2026, Woni còn đứng No.1 BXH danh tiếng thương hiệu cá nhân idol tân binh tại Hàn Quốc với chỉ số hơn 1,58 triệu, tăng gần 39% so với tháng trước.

Độ nhận diện tăng nhanh cũng giúp Woni có thêm nhiều hợp đồng quảng cáo cá nhân. Nữ idol từng hợp tác với Kakao Pay trong một nội dung quảng bá riêng, sau đó được thương hiệu mỹ phẩm Biodance lựa chọn làm đại sứ. RESCENE cũng liên tiếp xuất hiện trong các chiến dịch của CU, Domino’s Pizza, LANVIN và một số thương hiệu khác.

Woni còn được đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler

Bên cạnh hoạt động quảng cáo, Woni còn được đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler. Từ một gương mặt ít ai biết đến, Woni dần xây dựng dược danh tiếng ngày càng thăng hạng trên thị trường giải trí tại Hàn Quốc.

Sự nổi tiếng của Woni cũng kéo theo sự chú ý dành cho RESCENE

Sự nổi tiếng của Woni cũng kéo theo sự chú ý dành cho RESCENE. Love Attack bất ngờ thăng hạng mạnh trên các bảng xếp hạng sau gần 2 năm phát hành, có thời điểm vươn lên No.1 Melon Top 100. Các ca khúc khác của nhóm cũng được khán giả tìm nghe trở lại, giúp RESCENE có thêm độ nhận diện sau thời gian dài chưa tạo được dấu ấn lớn.

Ca khúc Pretty Girl ra mắt vào tháng 7 của RESCENE hiện đạt hơn 23 triệu lượt xem trên YouTube

Mới đây, RESCENE tiếp tục gây chú ý với Pretty Girl, ca khúc remake từ bản hit cùng tên của KARA. Sản phẩm hiện đạt hơn 23 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời giúp nhóm liên tục xuất hiện trên các chương trình âm nhạc cuối tuần và mang về 4 cúp. Từ một nhóm nữ có độ nhận diện chưa quá phổ biến trong gần 2 năm đầu debut, RESCENE hiện liên tục gặt hái được nhiều thành công.

Cũng vì danh tiếng tăng nhanh, những hoạt động đời thường của Woni giờ đây dễ dàng được chú ý hơn

Cũng vì danh tiếng tăng nhanh, những hoạt động đời thường của Woni giờ đây dễ dàng được chú ý hơn. Vụ tranh cãi liên quan đến gói thẻ Pokémon là một trong những trường hợp mới nhất, khi một khoảnh khắc trong livestream đã trở thành chủ đề bàn luận lớn trên mạng xã hội.

Ảnh: X/IG