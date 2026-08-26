15 triệu fan cũng không “đỡ” được mỹ nam đẹp hơn hoa này

Nam ca sĩ đang trở thành tâm điểm chỉ trích vì bị cho là “làm màu”.

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc và cộng đồng người hâm mộ Kpop, MONEYMONEYMONEY của CORTIS trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi vì những tranh cãi liên quan đến lời bài hát. Mới đây, giữa những ý kiến trái chiều, thành viên Keonho có động thái đề cập đến vụ việc và thể hiện sự tôn trọng dành cho tiền bối Hanroro. Tuy nhiên, bài đăng của nam ca sĩ tiếp tục nhận về nhiều phản ứng trái chiều.

Keonho (CORTIS) đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội

Cụ thể, trong bài hát MONEYMONEYMONEY có câu hát: “Tôi muốn làm Pororo, vừa chơi vừa kiếm ra tiền. Thêm số 0 rồi lại số 0 vào tài khoản như Hanroro”. Việc nhắc trực tiếp tên Hanroro và ca khúc 0+0 trong một câu hát nói về tiền bạc khiến một bộ phận khán giả cho rằng cách sử dụng này thiếu tôn trọng, thậm chí bị xem như đang đem tên tuổi và tác phẩm của nữ ca sĩ ra làm trò đùa.

MONEYMONEYMONEY - CORTIS

Hanroro là nữ ca sĩ indie, chủ nhân của ca khúc nổi tiếng 0+0. Bài hát có mối liên hệ với album và tiểu thuyết cùng tên Jamong Salgu Club, kể về những người trẻ đứng giữa lằn ranh muốn buông xuôi cuộc sống nhưng vẫn tìm kiếm hy vọng và lý do để tiếp tục. Phép toán “0 + 0” biểu thị hai con người yếu thế, cô đơn hoặc tổn thương nhưng vẫn có thể đồng hành, trở thành chỗ dựa cho nhau.

Lời bài hát MONEYMONEYMONEY được nhiều người cho là thiếu tôn trọng Hanroro, một nghệ sĩ indie khá nổi tiếng tại Hàn Quốc

Chính ý nghĩa này khiến cách 0+0 xuất hiện trong MONEYMONEYMONEY gây tranh luận. Một số ý kiến cho rằng việc đặt tên Hanroro cùng hình ảnh “thêm số 0 vào tài khoản” trong ngữ cảnh tiền bạc khá xa với thông điệp của ca khúc gốc là 1 bài hát cổ vũ sức khoẻ tinh thần, tình yêu cuộc sống.

Giữa tranh cãi, Keonho đăng bài trên Weverse và nhắc đến Hanroro

Giữa tranh cãi, Keonho đăng bài trên Weverse và nhắc đến Hanroro. Nam ca sĩ cho biết gần đây bắt đầu đọc sách và càng yêu thích âm nhạc của tiền bối. Anh nói lời bài hát của Hanroro giống như thơ, đồng thời cho biết đã nghiền ngẫm kỹ ca từ của cô vì muốn cải thiện khả năng viết lời. Keonho cũng nhiều lần nghe nhạc của Hanroro cùng bạn bè và gửi lời cảm ơn đến nữ ca sĩ.

Nam ca sĩ giải thích việc nhắc đến Hanroro trong MONEYMONEYMONEY là một cách “shout out” nhằm thể hiện sự tôn trọng với tiền bối, đồng thời hy vọng lời nhắn có thể đến được với cô.

Tuy nhiên, bài đăng này tiếp tục khiến Keonho nhận chỉ trích

Tuy nhiên, bài đăng này tiếp tục khiến Keonho nhận chỉ trích. Một số cư dân mạng không hài lòng khi anh lựa chọn Weverse, nền tảng giao lưu với người hâm mộ, để gửi lời nhắn đến một nghệ sĩ không cùng công ty. Câu “mong bài viết này sẽ đến được với tiền bối” cũng bị đặt câu hỏi khi nhiều người cho rằng nếu muốn liên hệ với Hanroro, việc gửi lời trực tiếp sẽ phù hợp hơn.

Lời giải thích của Keonho cũng không thuyết phục được một bộ phận khán giả. Bên cạnh những ý kiến cho rằng cách sử dụng 0+0 vẫn khác xa thông điệp của ca khúc gốc, nhiều người còn nhận xét nam ca sĩ đang “làm màu” khi liên tục nhấn mạnh việc yêu thích, nghiên cứu âm nhạc của Hanroro nhưng lại đưa tên cô vào một câu hát gây tranh cãi. Việc gọi đây là một màn “shout out” vì thế càng khiến nam idol bị chỉ trích.

Sau những tranh luận này, Hanroro cũng lên tiếng

Sau những tranh luận này, Hanroro cũng lên tiếng và trực tiếp nhắc đến CORTIS trong bài viết mới. Nữ ca sĩ tự gọi mình là “OCC”, viết tắt của “Old Creator Crew”, chơi chữ với “YCC” trong YCC (YOUNGCREATORCREW) của CORTIS. Hanroro cho biết cô đã nhận được những bài hát và tin nhắn từ các thành viên nhóm, đồng thời vui khi thấy họ nghe và hát theo 0+0.

Hanroro cũng cho biết cô đã quan tâm đến CORTIS từ những ngày đầu nhóm ra mắt, dành lời khen cho sự sáng tạo và khả năng làm chủ sân khấu của các thành viên. Theo nữ ca sĩ, việc những người làm âm nhạc kết nối với nhau thông qua âm nhạc là điều có ý nghĩa.

Với việc 0+0 được nhắc đến trong MONEYMONEYMONEY, Hanroro cho biết cô đón nhận theo hướng tích cực và hy vọng đây sẽ là một khoảnh khắc để hai bên lưu giữ sự tôn trọng dành cho nhau

Với việc 0+0 được nhắc đến trong MONEYMONEYMONEY, Hanroro cho biết cô đón nhận theo hướng tích cực và hy vọng đây sẽ là một khoảnh khắc để hai bên lưu giữ sự tôn trọng dành cho nhau. Cô đồng thời mong những người từng theo dõi quá trình tạo ra 0+0 không còn phải chịu tổn thương vì tranh cãi này.

Dù Hanroro đã lên tiếng đón nhận sự nhắc đến theo hướng tích cực, tranh cãi về MONEYMONEYMONEY của CORTIS vẫn chưa dừng lại. Đặc biệt, Keonho tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích sau bài viết trên Weverse, khi một bộ phận cư dân mạng cho rằng lời giải thích của nam ca sĩ chưa giải quyết được những ý kiến trái chiều xoay quanh lời bài hát MONEYMONEYMONEY.

MONEYMONEYMONEY của CORTIS vẫn đang gây tranh cãi

MONEYMONEYMONEY là một bài hát vừa được ra mắt của CORTIS. Đáng chú ý, các thành viên CORTIS tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tác và viết lời, vì vậy phần lyrics của nhóm thường được khán giả đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh âm nhạc, CORTIS cũng sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, với tài khoản Instagram hiện đạt khoảng 15 triệu người theo dõi. Trong đó, Keonho cũng là thành viên nổi tiếng hàng đầu với nhan sắc "cực phẩm" .Vị trí của nhóm trong thế hệ nghệ sĩ mới cùng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội khiến những tranh luận liên quan đến MONEYMONEYMONEY, đặc biệt là phần lời nhắc đến Hanroro và 0+0, được chú ý hơn bao giờ hết.

Ảnh: X