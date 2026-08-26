Mỹ Tâm đi đến đâu, Mai Tài Phến theo đến đó

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngày càng như "hình với bóng".

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngày càng cho thấy sự gắn bó trong công việc lẫn đời sống, khi liên tục xuất hiện cùng nhau trong nhiều hoạt động. Từ những lần hợp tác đầu tiên trên màn ảnh, cả hai dần hình thành một mối quan hệ đồng hành bền bỉ, đặc biệt rõ nét qua các dự án âm nhạc và những sân khấu lớn của Mỹ Tâm. Từ đầu năm nay, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã thoải mái xuất hiện cùng nhau trong quá trình quảng bá phim TÀI. Không kín tiếng như giai đoạn trước, cả hai xuất hiện cạnh nhau một cách tự nhiên tại các sự kiện, khiến hình ảnh Mỹ Tâm đi đến đâu, Mai Tài Phến theo sát đến đó trở nên quen thuộc với khán giả.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngày càng cho thấy sự gắn bó trong công việc lẫn đời sống

Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã kéo dài gần một thập kỷ, bắt đầu từ âm nhạc. Năm 2017, Mai Tài Phến đảm nhận vai nam chính trong MV Đừng Hỏi Em của Mỹ Tâm. Ca khúc có hơn 107 triệu views bản audio, 50 triệu views cho bản MV có Mai Tài Phến đóng chính. Đừng Hỏi Em cũng là bản hit nổi bật trong album Tâm 9 của Mỹ Tâm. Diễn xuất tự nhiên cùng sự ăn ý giữa hai nhân vật giúp MV tạo được tiếng vang lớn, đồng thời trở thành cột mốc đầu tiên đưa Mai Tài Phến đến gần hơn với Mỹ Tâm.

MV Đừng Hỏi Em đánh dấu lần đầu tiên Mỹ Tâm hợp tác với Mai Tài Phến

Tương tác gây bão

Chuyện tình buồn trong MV Đừng Hỏi Em gây sốt một thời

Hai năm sau, cả hai tiếp tục tái hợp trong dự án điện ảnh Chị Trợ Lý Của Anh, do Mỹ Tâm sản xuất và đạo diễn. Bên cạnh câu chuyện trên màn ảnh, loạt ca khúc trong phim cũng nhận được sự quan tâm của công chúng như Nơi Mình Dừng Chân, Đời Là Giấc Mơ,... Thời điểm này, những tin đồn về mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bắt đầu xuất hiện dày đặc, song cả hai vẫn giữ im lặng và kín tiếng trước truyền thông.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tiếp tục hợp tác trong Chị Trợ Lý Của Anh

Giai đoạn 2020 - 2023, Mai Tài Phến tiếp tục xuất hiện phía sau những hoạt động âm nhạc lớn của Mỹ Tâm. Anh được bắt gặp dưới hàng ghế khán giả hoặc túc trực phía sau cánh gà trong nhiều đêm nhạc, đặc biệt là chuỗi liveshow My Soul 1981 và concert Tri Âm. Không đứng ở vị trí trung tâm sân khấu, sự hiện diện của nam diễn viên chủ yếu được ghi nhận như một sự cổ vũ và hỗ trợ dành cho Mỹ Tâm trong những cột mốc quan trọng.

Mai Tài Phến đồng hành ở mọi show diễn quan trọng của Mỹ Tâm

Cuối năm 2025, Mỹ Tâm tổ chức concert See The Light. Tại đây, nữ ca sĩ dành 1 khoảnh khắc đặc biệt giới thiệu Mai Tài Phến và công bố sẽ làm phim TÀI cùng với nam diễn viên. Đến năm 2026, sự đồng hành giữa hai người có thêm một bước tiến đáng chú ý. Phim TÀI công chiếu, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sát cánh bên nhau trong mọi hoạt động quảng bá.

Mai Tài Phến tại concert See The Light

Sau đó Mỹ Tâm luôn ở cạnh Mai Tài Phến trong các hoạt động

Tháng 6/2026, Mỹ Tâm tổ chức liveshow thứ 2 ở Mỹ. Trong chuyến lưu diễn này, Mai Tài Phến không chỉ tháp tùng Mỹ Tâm mà còn trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn cho liveshow của nữ ca sĩ. Từ một người đồng hành phía sau hậu trường, anh tham gia sâu hơn vào quá trình tổ chức và xây dựng phần trình diễn, cho thấy mối liên kết giữa cả hai không chỉ dừng lại ở việc xuất hiện cùng nhau.

Mai Tài Phến làm giám chế cho show của Mỹ Tâm ở Mỹ

Mỹ Tâm giới thiệu Mai Tài Phến trên sân khấu

Sau khi trở lại Việt Nam, Mỹ Tâm thỉnh thoảng chỉ đi diễn các sự kiện quan trọng. Mới đây nhất, Mỹ Tâm dự các sự kiện công chiếu phim mới, Mai Tài Phến tiếp tục sánh bước cùng chị đẹp. Mai Tài Phến thường xuyên ở cạnh Mỹ Tâm trong các lịch trình, từ hoạt động nghề nghiệp đến những sự kiện có sự tham gia của công chúng. Nếu những năm đầu, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến khá thận trọng trước truyền thông, thì hiện tại cả hai đã cởi mở và thoải mái hơn đáng kể khi xuất hiện cạnh nhau. Sự thay đổi này khiến những khoảnh khắc chung của họ nhận được nhiều sự chú ý, dù cả hai vẫn không đưa ra tuyên bố chính thức nào về mối quan hệ riêng tư.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến lại như hình với bóng

Mỹ Tâm đi đến đâu, Mai Tài Phến theo đến đó



