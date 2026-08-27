Sự hết thời của ngôi sao cả nước biết mặt: Nổi tiếng nhờ 1 ca khúc, nay vô danh hát không ai hưởng ứng

Rời BBGIRLS, Nam Yujeong bất ngờ trở lại sân khấu solo tại Waterbomb Sokcho 2026 nhưng nhận về phản ứng không như kỳ vọng.

Màn trình diễn nhận nhiều ý kiến trái chiều tại Waterbomb Sokcho 2026

Ngày 22/8, Nam Yujeong đã có màn trình diễn tại Waterbomb Sokcho 2026 - lễ hội âm nhạc mùa hè hàng đầu Hàn Quốc, tổ chức tại Hanwha Resort Seorak Sorano của tỉnh Gangwon. Đây là sân khấu Waterbomb đầu tiên của cô kể từ khi debut cùng BB Girls (trước là Brave Girls) năm 2016, đồng thời cũng chính thức đánh dấu hoạt động solo sau khi rời nhóm vào tháng 4/2024. Chính vì vậy, màn xuất hiện lần này của Nam Yujeong nhận được sự quan tâm không nhỏ từ cộng đồng mạng ngay cả trước khi sân khấu chính thức diễn ra.

Nam Yujeong gây chú ý tại Waterbomb Sokcho 2026

Tại sân khấu Waterbomb, nữ nghệ sĩ mang đến 3 bản remake I Really Like You của Jewelry, Prince of the Sea của Park Myung-soo và Invitation của Uhm Jung-hwa. Đặc biệt, ở ca khúc Invitation, Lee Minhyuk (BTOB) đã bất ngờ xuất hiện và cùng cô biểu diễn, góp phần tăng thêm sức hút cho sân khấu.

Tiết mục của Lee Minhyuk (BTOB) và Nam Yujeong

Nam Yujeong diện croptop phối cùng quần shorts chuẩn tinh thần Waterbomb, kết hợp nụ cười tươi rói quen thuộc, toát lên trọn vẹn năng lượng sôi động vốn có. Thế nhưng, ngay khi loạt video trình diễn được lan truyền, khán giả bắt đầu có những đánh giá trái chiều xoay quanh việc lựa chọn bài hát, dàn dựng sân khấu và độ hoàn thiện của màn trình diễn.

Điểm khiến khán giả “mổ xẻ” nhiều nhất chính là câu chuyện về bản sắc âm nhạc: Âm nhạc của Nam Yujeong thực chất là gì? Bởi lẽ toàn bộ setlist hôm đó đều là những bản remake quen thuộc, không một sáng tác nào mang dấu ấn cá nhân, khiến không ít khán giả cảm thấy hụt hẫng.

Vũ đạo và giọng hát của Nam Yujeong bị nhận xét là còn khá gượng gạo, chưa đủ để giữ chân khán giả xuyên suốt cả set diễn



Không chỉ chuyện chọn bài, phần trình diễn của Nam Yujeong cũng bị đưa lên bàn cân. Vũ đạo và giọng hát bị nhận xét là còn khá gượng gạo, chưa đủ để giữ chân khán giả xuyên suốt cả set diễn. Nhìn xa hơn, đây cũng là bài toán muôn thuở của các nghệ sĩ rời nhóm để solo: khi không còn được san sẻ sân khấu cùng đồng đội, mọi điểm mạnh và yếu của một người đều bị phơi bày rõ ràng hơn bao giờ hết.

Dù vậy, không phải ai cũng khắt khe. Nhiều khán giả vẫn dành lời khen cho không khí bùng nổ của sân khấu hôm đó, đồng thời bày tỏ niềm vui khi được thấy Nam Yujeong trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Một số fan cũng động viên rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu, cần thêm thời gian để cô định hình phong cách solo rõ nét hơn.

“Lạc lối” sau khi rời BB Girls

Nhắc đến sự nghiệp của Nam Yujeong, không thể không nhắc đến Brave Girls (sau này là BB Girls) - cái tên đã làm nên tên tuổi của cô trên thị trường đầy cạnh tranh của Kpop. Năm 2021, Rollin bất ngờ tạo nên cơn sốt “lội ngược dòng” hiếm có trong lịch sử Kpop, khi các video biểu diễn tại đơn vị quân đội bất ngờ viral, đưa Brave Girls từ một nhóm nhạc từng đứng trước nguy cơ tan rã trở thành cái tên phủ sóng khắp các bảng xếp hạng.

Rollin - bản hit lội ngược dòng đưa tên tuổi Brave Girls đến gần với khán giả

Nhờ hiệu ứng này, Brave Girls thậm chí lập kỷ lục trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng tháng của Melon trong 3 tháng liên tiếp - một cột mốc không phải nhóm nhạc nữ nào cũng làm được.

Nam Yujeong là thành viên nổi bật của Brave Girls (sau này là BB Girls)

Không chỉ tỏa sáng cùng nhóm, cá nhân Nam Yujeong cũng từng gây bất ngờ khi vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu dành cho thành viên nhóm nhạc nữ do Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc công bố, với chỉ số danh tiếng đạt hơn 6,4 triệu điểm, tăng tới 36,67% so với tháng liền trước. Loạt từ khóa như Rollin hay biệt danh đáng yêu “Squirtle Yujeong” liên tục xuất hiện trong các phân tích liên quan đến cô, cùng chỉ số cảm xúc tích cực lên đến 83,20%.

Nam Yujeong từng là thần tượng nổi tiếng tại Hàn Quốc và có thời điểm dẫn đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu dành cho thành viên nhóm nhạc nữ tại Kpop

Nhìn lại hành trình hơn 2 năm kể từ khi rời BB Girls, có thể thấy Nam Yujeong chật vật để tìm lại chỗ đứng trong giới giải trí. Ngay sau khi công bố chia tay nhóm, phải đến tháng 1/2025, cái tên Nam Yujeong mới xuất hiện trở lại khi cô giấu mặt tham gia The King of Masked Singer với nghệ danh Handbell. Tại thời điểm đó, cô từng tiết lộ đang ấp ủ album solo và có ý định lấn sân sang nhiều lĩnh vực mới như gameshow, dẫn chương trình, diễn xuất.

Nam Yujeong gần như dậm chân tại chỗ sau khi rời BB Girls

Thế nhưng trên thực tế, định hướng diễn xuất mà cô từng tuyên bố theo đuổi lại gần như “giậm chân tại chỗ” khi chưa tạo ra bất kỳ tiếng vang nào. Về mảng âm nhạc, phải mất hơn 2 năm sau khi rời BB Girls, Nam Yujeong mới cho ra mắt sản phẩm solo đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một dự án gồm 3 bản remake từ các ca khúc có sẵn, chứ không phải một sáng tác nguyên bản mang dấu ấn cá nhân.

Những tranh cãi về Yujeong vẫn đang tiếp diễn

Chính khoảng trống kéo dài này đã khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi ngay từ trước khi cô bước lên sân khấu Waterbomb Sokcho 2026: Liệu một nghệ sĩ chưa từng có sản phẩm solo nào có đủ sức thuyết phục khán giả trên một sân khấu lớn? Và câu trả lời dường như đã lộ diện ngay sau đêm diễn, khi loạt bình luận tiêu cực về vũ đạo gượng gạo cùng phần remake được cho là thực hiện vội vàng tràn ngập mạng xã hội, càng khiến hành trình trở lại của Nam Yujeong thêm phần gian nan.

Ảnh: IG/ X