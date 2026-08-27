“Tùng Dương vừa hát vừa nhảy quanh Công Vinh như múa lân”

Khoảnh khắc thú vị trong trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan tối qua đang được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Tối 26/8, bên cạnh diễn biến của trận chung kết ASEAN Cup 2026 và khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, màn trình diễn của Tùng Dương trước giờ bóng lăn cũng trở thành một điểm nhấn được khán giả chú ý. Nam ca sĩ là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đảm nhận phần biểu diễn trước một trận chung kết ASEAN Cup, mang đến sân khấu kéo dài khoảng 10 phút trên sân vận động Mỹ Đình.

Sân khấu trước trận chung kết ASEAN CUP 2026 của Tùng Dương cũng là tâm điểm chú ý bên cạnh chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam

Trong khoảng 10 phút, Tùng Dương lần lượt thể hiện Đường Đến Ngày Vinh Quang của cố nhạc sĩ Trần Lập và Khát Vọng Vinh Quang của Nguyễn Văn Chung trước hàng chục nghìn khán giả. Việc lựa chọn hai ca khúc mang màu sắc hào hùng, gắn với tinh thần chiến thắng và khát vọng vươn lên, khiến màn trình diễn nhanh chóng hòa vào bầu không khí đặc biệt trước trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan.

Bình luận hài hước của một khán giả vè Tùng Dương được Nguyễn Văn Chung chia sẻ

Phần trình diễn sau đó nhận được nhiều bình luận từ khán giả, trong đó có một nhận xét được chính Nguyễn Văn Chung chú ý và chia sẻ lại trên trang cá nhân. Cụ thể, một khán giả nhận xét: “Thấy Tùng Dương hát nhảy bên cạnh Tùng Dương đúng đỉnh, mà cũng khá hài, y như múa lân vậy”. Bình luận hài hước nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được Nguyễn Văn Chung chia sẻ lại. Hình ảnh Tùng Dương với những động tác mạnh mẽ trên sân khấu, bên cạnh Công Vinh, từ đó được ví von với hình ảnh “múa lân” và trở thành một chi tiết được bàn tán trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc Tùng Dương vừa hát vừa nhảy quanh Công Vinh trong màn trình diễn tối qua

Nhiều khán giả cũng bật cười trước cách nhận xét này, trong đó có bình luận ví von: “Divo số 1 Việt Nam vừa hát vừa nhảy quanh Công Vinh như múa lân”. Bên cạnh sự hài hước, không ít người đồng tình rằng những động tác mạnh và nguồn năng lượng mà Tùng Dương mang đến sân khấu thể hiện rõ sự nhiệt huyết, tinh thần máu lửa của nam ca sĩ. Trong không khí đặc biệt của một trận chung kết bóng đá, cách trình diễn này cũng được cho là phù hợp với tinh thần sôi động của sự kiện.

Bên cạnh những bình luận hài hước về phong cách biểu diễn, giọng hát của Tùng Dương vẫn nhận được nhiều lời khen. Nam ca sĩ cho thấy sự chắc chắn, nội lực và khả năng truyền tải cảm xúc trong hai ca khúc mang màu sắc hào hùng. Sự kết hợp giữa giọng hát giàu cảm xúc cùng những biểu cảm và động tác mạnh trên sân khấu giúp phần trình diễn tạo được dấu ấn riêng trước hàng chục nghìn khán giả tại Mỹ Đình.

Bên cạnh đó, Tùng Dương vẫn nhận về nhiều lời khen ngợi về giọng hát nội lực và phong cách trình diễn nhiệt huyết

Vốn dĩ, phong cách trình diễn giàu năng lượng đã trở thành một trong những dấu ấn quen thuộc của Tùng Dương. Trên sân khấu, nam ca sĩ thường kết hợp giọng hát nội lực với biểu cảm mạnh và những chuyển động hình thể để đẩy cảm xúc của ca khúc lên cao. Chính vì vậy, khi xuất hiện trước hàng chục nghìn khán giả tại Mỹ Đình, anh tiếp tục mang đến một phần trình diễn đúng với màu sắc quen thuộc của mình.

Những yếu tố này cũng gắn với vị thế giọng hát đã làm nên tên tuổi Tùng Dương trong làng nhạc Việt. Nam ca sĩ được biết đến với kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn, âm sắc đặc trưng cùng khả năng xử lý những ca khúc có độ khó cao. Với chất giọng nội lực và cách hát giàu cảm xúc, Tùng Dương nhiều lần được giới chuyên môn và khán giả nhắc đến như một trong những nam ca sĩ hàng đầu của Vpop, và được mệnh danh là “divo” của âm nhạc Việt Nam.

Bên cạnh những lời khen dành cho giọng hát, khoảnh khắc Tùng Dương biểu diễn đầy năng lượng và được ví von như “múa lân” cũng trở thành điểm nhấn được nhiều người nhắc tới

Với riêng Tùng Dương, việc xuất hiện trong một sự kiện thể thao có quy mô lớn như vậy cũng đánh dấu một bước mới trong hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ. Sau trận đấu, màn trình diễn tiếp tục được chia sẻ và bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen dành cho giọng hát, khoảnh khắc Tùng Dương biểu diễn đầy năng lượng và được ví von như “múa lân” cũng trở thành điểm nhấn được nhiều người nhắc tới.

Ảnh: FBNV