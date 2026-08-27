Đã 20 năm trôi qua mà BIGBANG vẫn thế này đây!

Đoạn clip “bất ổn” của BIGBANG đang thu về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Sau 20 năm kể từ ngày ra mắt, BIGBANG vẫn duy trì sức hút đặc biệt với người hâm mộ trên toàn cầu. Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc nổi bật và các hoạt động trong khuôn khổ world tour kỷ niệm 20 năm, mới đây nhóm tiếp tục thu hút sự chú ý qua một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đoạn video đang viral trên mạng xã hội của BIGBANG

Trong video ghi lại khoảnh khắc BIGBANG thể hiện vũ đạo ca khúc BiiiG tại triển lãm The XX : COSMOS 20th Anniversary Exhibition kỷ niệm 20 năm của BIGBANG ở Hàn Quốc. Phần vũ đạo trong điệp khúc nhanh chóng trở thành tâm điểm khi ba thành viên cùng thực hiện một đoạn nhạc nhưng mỗi người lại mang đến một cách nhảy hoàn toàn khác nhau.

BIGBANG mỗi người nhảy một kiểu

Trong cùng một phần vũ đạo, Taeyang gây chú ý với những động tác sắc nét, dứt khoát. G-Dragon lại thêm thắt nhiều điểm nhấn riêng, đặc biệt tận dụng phần vai để tạo nên những chuyển động có phần ngẫu hứng và giàu cá tính. Trong khi đó, Daesung giữ cách thể hiện gọn gàng, trực diện và rõ ràng. Cùng một đoạn nhạc nhưng mỗi thành viên lại xử lý theo một phong cách khác nhau, tạo nên sự thú vị và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip dài 21 giây nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn với khoảng 1,2 triệu lượt thích cùng hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người hâm mộ hài hước nhận xét chỉ cần ba thành viên cùng xuất hiện là đã đủ tạo nên một màn trình diễn “không ai giống ai”. Fan cũng thích thú bàn luận xem ai là người thực hiện vũ đạo sát với bản gốc nhất, khi Taeyang, G-Dragon và Daesung cùng đứng trên một đoạn nhạc nhưng mỗi người lại có cách xử lý động tác riêng.

BIGBANG giữ vững phong độ "nhảy không đều" trong suốt 20 năm

Dù khác nhau về cách thể hiện, cả ba vẫn giữ được nhịp điệu và tinh thần chung của phần trình diễn. Thực tế, đây không phải lần đầu BIGBANG khiến người hâm mộ thích thú bởi những màn vũ đạo không hoàn toàn đồng bộ. Sau 2 thập kỷ hoạt động, nhóm vốn không đặt nặng việc các thành viên phải thực hiện từng động tác giống hệt nhau. Mỗi người vẫn có cách cảm nhạc, kiểm soát cơ thể và thể hiện cá tính riêng, nhưng khi đứng cùng nhau vẫn tạo nên một tổng thể tự nhiên, ăn ý.

21 giây ngắn ngủi này không chỉ mang đến một khoảnh khắc hài hước cho người hâm mộ, mà còn cho thấy một nét rất quen thuộc của BIGBANG vẫn được giữ nguyên sau 2 thập kỷ

Đây cũng là một phần làm nên phong cách biểu diễn đặc trưng của BIGBANG. Nhóm không cần vũ đạo phải đồng đều tuyệt đối để tạo sức hút, mà thường đề cao thần thái, cảm xúc và cá tính của từng thành viên. Vì thế, 21 giây ngắn ngủi này không chỉ mang đến một khoảnh khắc hài hước cho người hâm mộ, mà còn cho thấy một nét rất quen thuộc của BIGBANG vẫn được giữ nguyên sau 2 thập kỷ.

Bên cạnh đó, những hoạt động kỷ niệm 20 năm của BIGBANG cũng đang diễn ra sôi nổi. Ngày 19/8, nhóm chính thức trở lại với ca khúc BiiiG, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ và ngay lập tức dẫn đầu tại các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc.

Những hoạt động kỷ niệm 20 năm của BIGBANG cũng đang diễn ra sôi nổi

Cùng với sản phẩm mới, BIGBANG cũng đã có màn trình diễn mở màn tại Goyang, Hàn Quốc trong khuôn khổ BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR . Đây là chuyến lưu diễn đánh dấu chặng đường mới của nhóm sau khi trở lại với đội hình ba thành viên. Trong thời gian tới, BIGBANG sẽ tiếp tục mang tour diễn đến nhiều thành phố trên toàn cầu, với hàng loạt điểm dừng được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi.

Trong đó, Việt Nam là một trong những điểm đến đáng chú ý khi BIGBANG sẽ có 2 đêm diễn tại Hà Nội vào tháng 10 và đang được các V.I.P vô cùng mong đợi.

Ảnh: X