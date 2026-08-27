Ca sĩ Việt bỏ nghề văn phòng đi làm nhạc: Cha đẻ 2 ca khúc chủ đề Chông Gai, liên tục dính “kiếp nạn”

Ca sĩ này gây chú ý khi là tác giả của hai bản hit đình đám của show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

It’s CHARLES. - người đứng sau hai bài hát chủ đề của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Thời gian gần đây, It’s CHARLES. trở thành một trong những Anh Tài nhận được sự chú ý khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Sở hữu khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc và kỹ năng trình diễn trên sân khấu, nam nghệ sĩ nhanh chóng khiến khán giả quan tâm đến hành trình hoạt động nghệ thuật trước khi xuất hiện trong chương trình.

It’s CHARLES. trở thành một trong những Anh Tài nhận được sự chú ý khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

It’s CHARLES. tên thật là Huỳnh Phương Duy, sinh năm 1993 tại Kiên Giang. Anh được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, Huỳnh Phương Duy từng có thời gian làm thiết kế đồ họa. Tuy nhiên, niềm đam mê âm nhạc khiến anh quyết định từ bỏ công việc ổn định để tập trung phát triển con đường riêng.

Năm 2017, It’s CHARLES. bắt đầu được khán giả biết đến rộng rãi hơn khi tham gia Bạn Là Ngôi Sao và lọt Top 6 chung cuộc. Một năm sau, anh tiếp tục thử sức tại Giọng Hát Việt 2018. Đáng chú ý, trước khi chính thức góp mặt tại vòng Giấu mặt, nam nghệ sĩ từng có 3 lần thử sức nhưng đều chưa thể tiến sâu.

It’s CHARLES. có nhiều năm hoạt động dưới vai trò nhạc sĩ và producer

Tại chương trình, phần thể hiện Versace On The Floor giúp anh nhận được lựa chọn từ cả Lam Trường, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên. Sau cùng, anh quyết định về đội Lam Trường nhưng phải dừng chân ở những vòng tiếp theo. Dù chưa tạo được dấu ấn lớn trên các sân khấu truyền hình, đây lại là bước đệm để It’s CHARLES. tiếp tục phát triển ở vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc.

Hoả Ca - MV chủ đề của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai do It’s CHARLES. sáng tác

Anh từng phát hành các EP như Sweet N Sour, Bước Chân Theo Ánh Mặt Trời, Những Nụ Hôn Tạm Biệt và Ko Ngờ, bên cạnh nhiều single, sản phẩm kết hợp với Kim Chi Sun, Mỹ Anh, DICK, Cường Seven... Bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình của It’s CHARLES. đến khi anh đảm nhận vai trò sáng tác Hỏa Ca, ca khúc chủ đề của chương trình truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 qua đó giúp khán giả biết đến It’s CHARLES. nhiều hơn trong vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc.

Việc sáng tác ca khúc chủ đề cho một chương trình truyền hình nổi tiếng như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của It’s CHARLES. Sau Hỏa Ca, anh tiếp tục tham gia viết lời Việt cho ca khúc chủ đề Show Me của Tân Binh Toàn Năng.

Hỏa Tâm - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2

Từ những dấu ấn này, It’s CHARLES. tiếp tục góp mặt trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, lần này không chỉ đứng phía sau âm nhạc mà còn trực tiếp xuất hiện với tư cách Anh Tài. Đáng chú ý, anh tiếp tục đảm nhận vai trò sáng tác ca khúc chủ đề cho mùa thứ hai. Nếu mùa đầu tiên có Hỏa Ca, ca khúc chủ đề của mùa 2 mang tên Hỏa Tâm, tiếp tục được xây dựng theo màu sắc giàu năng lượng, phù hợp với tinh thần của chương trình. Việc liên tiếp tham gia sáng tác ca khúc chủ đề cho hai mùa của cùng một chương trình giúp It’s CHARLES. tạo được dấu ấn riêng ở vai trò nhạc sĩ.

Hai lần vướng nghi vấn đạo nhạc

Bên cạnh những dấu ấn trong âm nhạc, thời gian gần đây, tên tuổi của It’s CHARLES. cũng có hai lần gây chú ý khi liên quan đến hai tranh cãi về âm nhạc. Đầu năm 2026, trong một chương trình truyền hình phát sóng dịp đầu năm, tiết mục Người Tình Ơi Mơ Gì gây bàn luận khi một đoạn trong phần mashup được khán giả chỉ ra có điểm tương đồng với ca khúc I Love... của Official HIGE DANdism, một ban nhạc Nhật Bản. Thời điểm đó, It’s CHARLES. là người đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của chương trình, vì vậy một số ý kiến trên mạng xã hội cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của anh trong phần âm nhạc.

Đầu năm 2026, It’s CHARLES. từng được nhắc tên trong 1 tranh cãi về đạo nhạc

Tuy nhiên, sau khi tranh luận xuất hiện, producer DYAN, người trực tiếp đảm nhận phần phối khí cho mashup, đã lên tiếng giải thích. Anh cho biết mình là người chịu trách nhiệm về phần arrangement, trong đó có đoạn nhạc khoảng 20 giây đang được khán giả bàn luận. DYAN đồng thời thừa nhận những thiếu sót trong quá trình thực hiện và cho biết các bên liên quan đã nghiêm túc rà soát, xử lý vấn đề.

Producer của tiết mục đã lên tiếng đính chính và làm rõ nghi vấn không liên quan đến It’s CHARLES.

Việc người trực tiếp phụ trách phần phối khí lên tiếng nhận trách nhiệm cũng giúp làm rõ vai trò của từng thành viên trong ê-kíp, đồng thời cho thấy không thể quy phần âm nhạc gây tranh luận trực tiếp cho It’s CHARLES. chỉ vì anh giữ vị trí Giám đốc âm nhạc của chương trình.

Đến khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, It’s CHARLES. tiếp tục được nhắc tên trong một tranh cãi khác. Tại Công diễn 2, anh cùng Tùng Mint, Mew Amazing và Đông Hùng trình diễn Mời Buồn Sang Chơi. Đây là ca khúc do Châu Đăng Khoa sáng tác, được các Anh Tài làm mới với phần lời và rap mới. It’s CHARLES. cùng Mew Amazing tham gia viết lời, đồng thời It’s CHARLES. phụ trách phần hòa âm.

Vừa qua, tiết mục có sự tham gia của It’s CHARLES. tiếp tục vướng nghi vấn đạo nhái

Sau khi tiết mục lên sóng, một bộ phận khán giả nhận ra câu hát “úm ba la buồn, ba la buồn...” có cách xử lý được cho là tương đồng với đoạn “Uh, boompala, boompala, boompala, ayy” trong BOOMPALA của LE SSERAFIM. Tranh luận tập trung vào cách phát âm, nhịp điệu và cách lặp câu, từ đó xuất hiện những nghi vấn về việc tham khảo hoặc sao chép chất liệu từ ca khúc khác. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là tranh luận trên mạng xã hội và chưa có kết luận chính thức khẳng định tiết mục đạo nhạc.

It’s CHARLES. livestream chia sẻ về quá trình thực hiện tiết mục gây tranh cãi

Giữa lúc tranh luận diễn ra, It’s CHARLES. đăng tải nội dung hậu trường và livestream chia sẻ về quá trình thực hiện tiết mục và chia sẻ thêm về công việc làm nhạc. Anh cho biết mình viết lời mới cho phần bridge, đồng thời dự định chia sẻ quá trình hoàn thiện beat. Đáng chú ý, anh không trực tiếp nhận mình là người viết câu hát đang bị so sánh với BOOMPALA. Vì vậy, vai trò của It’s CHARLES. trong tiết mục cần được tách bạch giữa phần sáng tác, hòa âm và những thành phần khác của quá trình sản xuất.

It’s CHARLES. hiện vẫn là một trong những Anh Tài được yêu thích tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Bên cạnh những tranh cãi đã được làm rõ, It’s CHARLES. hiện vẫn là một trong những Anh Tài được yêu thích tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Tiết mục Nhỏ Xíu Nhỏ Xíu của anh cùng Thơm, Da LAB, Jun Phạm và Huỳnh Lập tại Công diễn 3 cũng đang nhận được sự quan tâm từ khán giả. Với lợi thế về sáng tác, sản xuất âm nhạc và khả năng trình diễn, It’s CHARLES. được kỳ vọng sẽ tiếp tục có thêm những màn thể hiện đáng chú ý trong các chặng tiếp theo của chương trình.

Ảnh: FBNV