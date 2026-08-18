Tranh cãi đạo nhạc mới nhất ở show Chông Gai, 1 Anh Tài lên tiếng

Hàng loạt bài viết trên mạng xã hội chỉ ra nhiều điểm tương đồng của một tiết mục tại chương trình với một bài hát nổi tiếng của Kpop.

Sau khi tập 7 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng vào cuối tuần qua, tiết mục Mời Buồn Sang Chơi của Nhà Long Mã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vì tranh cãi xoay quanh nghi vấn đạo nhạc.

Tại Công diễn 2, Nhà Long Mã gồm Tùng Mint, Mew Amazing, Đông Hùng và It’s CHARLES mang đến tiết mục Mời Buồn Sang Chơi. Đây vốn là ca khúc do Châu Đăng Khoa sáng tác, được Bảo Yến Rosie thể hiện cùng Tonny Việt và ra mắt vào cuối năm 2023. Bản gốc mang màu sắc nhạc trẻ, có giai điệu trầm buồn, sâu lắng, xoay quanh những tổn thương được nhân vật cất giấu trong một góc riêng.

Tiết mục Mời Buồn Sang Chơi

Trong phiên bản trình diễn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ca khúc được làm mới với phần rap và lời mới do Mew Amazing, It’s CHARLES đảm nhận. Các Anh Tài cũng trực tiếp tham gia sản xuất âm nhạc, trong đó It’s CHARLES phụ trách phần hòa âm. Còn khâu mix và mastering do Gravity đảm nhận. Tuy nhiên, sau khi lên sóng, tiết mục bất ngờ gây chú ý khi một loạt khán giả trên mạng xã hội nhận thấy điểm tương đồng giữa một câu hát trong Mời Buồn Sang Chơi với BOOMPALA của LE SSERAFIM.

Đoạn clip so sánh hai câu hát trong hai bài Mời Buồn Sang Chơi và BOOMPALA đang viral trên mạng

Cụ thể, câu hát “úm ba la buồn, ba la buồn, ba la buồn...” và câu “Uh, boompala, boompala, boompala, ayy” trong bài BOOMPALA được chỉ ra nhiều điểm tương đồng. Nhiều khán giả cho rằng điểm giống nhau không chỉ nằm ở cách phát âm “úm ba la” và “boompala”, mà còn ở cách chia nhịp, nhấn từng cụm từ và cấu trúc lặp đi lặp lại. Khi hai đoạn được đặt cạnh nhau, cách thể hiện tạo cảm giác khá tương đồng về tiết tấu.

Ca khúc BOOMPALA của LE SSERAFIM

BOOMPALA là ca khúc chủ đề thuộc PUREFLOW pt.1, được LE SSERAFIM phát hành ngày 22/5/2026. Ca khúc mang màu sắc Latin house, kết hợp chất liệu từ bản hit Macarena của Los del Río cùng phần điệp khúc lặp “Boompala, boompala, boompala” có giai điệu bắt tai, tạo cảm giác dễ nhớ ngay từ những lần nghe đầu tiên. Sau khi phát hành, phần điệp khúc này nhanh chóng được khán giả sử dụng trong các video trên TikTok, kết hợp với vũ đạo đặc trưng, từ đó tạo thành một trào lưu được nhiều người hưởng ứng.

Nhiều bài đăng của khán giả lần lượt xuất hiện, chỉ ra những điểm tương đồng trong cách đi nhịp, nhấn nhá và lặp lại câu hát giữa Mời Buồn Sang Chơi và BOOMPALA

Từ đây, tranh luận trên mạng xã hội chia thành nhiều luồng ý kiến. Ngay sau khi tiết mục lên sóng, hàng loạt bài đăng của khán giả lần lượt xuất hiện, chỉ ra những điểm tương đồng trong cách đi nhịp, nhấn nhá và lặp lại câu hát giữa Mời Buồn Sang Chơi và BOOMPALA. Nhiều khán giả cho rằng điểm tương đồng này khá rõ, từ đó đặt dấu hỏi về cách hình thành câu hát trong Mời Buồn Sang Chơi. Không ít ý kiến cũng mong ê-kíp và những “anh tài” tham gia thực hiện tiết mục sớm lên tiếng, làm rõ nguồn gốc phần nhạc đang gây tranh luận.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng giai điệu này khá phổ biến trong cách phát triển các ca khúc có đoạn hook lặp đi lặp lại

Nhiều luồng ý kiến khác nhau xung quanh tiết mục Mời Buồn Sang Chơi với bài hát BOOMPALA

Trong khi đó ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng giai điệu này khá phổ biến trong cách phát triển các ca khúc có đoạn hook lặp đi lặp lại. Một số khán giả còn trực tiếp chỉ ra rằng, ngay cả trong bài hát BOOMPALA, ca khúc cũng sử dụng một sample nổi tiếng từ bài Macarena của Los del Río nên việc có sự trùng hợp về giai điệu có thể xuất phát từ việc dùng chung sample.

Tuy nhiên sau đó, một loạt khán giả chỉ ra rằng phần sample được sử dụng trong bài BOOMPALA chỉ được sử dụng trong đoạn nhạc intro và outro của bài. Trong khi đó, điểm tương đồng giữa hai bài hát đang được chỉ ra là sự tương đồng về câu hát và nhịp điệu của hai câu “úm ba la buồn, ba la buồn, ba la buồn...” và câu “Uh, boompala, boompala, boompala, ayy”.

Hiện tại, tranh cãi vẫn tiếp tục diễn ra trên mạng xã hội

Hiện tại, tranh cãi vẫn tiếp tục diễn ra trên mạng xã hội. Nhiều khán giả, đặc biệt là cộng đồng fan của LE SSERAFIM tại Việt Nam, đang yêu cầu phía các Anh Tài tham gia sản xuất ca khúc cũng như ekip chương trình lên tiếng về sự việc. Trước những tranh luận này, chúng tôi đã liên hệ với một trong các Anh Tài tham gia sản xuất ca khúc là It’s CHARLES để tìm hiểu thêm về sự việc.

Đoạn clip tiết lộ quá trình làm nhạc của tiết mục Mời Buồn Sang Chơi do It's CHARLES đăng tải

Sáng 18/8, giữa lúc tranh cãi vẫn tiếp diễn, It's CHARLES tiếp tục có động thái đáng chú ý khi đăng tải một đoạn clip hậu trường quá trình thực hiện ca khúc lên trang cá nhân. Trong video, người này tiết lộ bản thân đã viết lời mới cho phần bridge và hẹn khán giả ở phần tiếp theo để chia sẻ thêm về quá trình hoàn thiện beat. Đáng chú ý, nội dung clip không đề cập trực tiếp đến câu hát đang được bàn tán. Nững tranh cãi xoay quanh câu hát “úm ba la buồn, ba la buồn, ba la buồn...” và câu “Uh, boompala, boompala, boompala, ayy” trong bài BOOMPALA đến nay vẫn chưa có lời giải đáp chính thức.

Ảnh: ATVNCG/ cap màn hình