Ca khúc Việt vừa đạt 2 tỷ view: Sau 4 năm lội ngược dòng ngoạn mục, cứ viral là cả nước đổ mưa

Chủ nhân ca khúc có thể "không làm gì" vẫn ổn định nhờ thành tích nhạc số khó ai bì.

Sau 4 năm phát hành, Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa của GREY D tiếp tục tạo nên cột mốc mới. Vừa qua, nam ca sĩ khoe thành tích ca khúc chính thức đạt 2 tỷ lượt xem trên mọi nền tảng, cùng hơn 6,4 triệu lượt tạo nội dung trên các platform video ngắn. Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa đang có màn hồi sinh ngoạn mục sau nhiều năm phát hành.

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa cám mốc 2 tỷ view trên các nền tảng

Từ một bản hit giúp GREY D đánh dấu màn debut solo, ca khúc bất ngờ trở lại đường đua nhạc số và tiếp tục phủ sóng mạng xã hội theo một cách rất đặc biệt: GREY D cứ đi hát là mưa, mà cứ mưa thì Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa lại càng hot. Ngày 23/8, GREY D có lịch trình tại Hà Nội. Trùng hợp, cuối tuần qua, Thủ đô liên tục xuất hiện những cơn mưa lớn.

GREY D biểu diễn dưới mưa Hà Nội

Hình ảnh nam ca sĩ đi diễn giữa thời tiết mưa gió nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán rôm rả, kéo theo chính ca khúc Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa leo trở lại các bảng xếp hạng và nền tảng mạng xã hội. "GREY D cứ đi hát là mưa" trở thành từ khóa viral MXH. Một ca khúc 4 năm tuổi đang được dân mạng đồng loạt chọn soundtrack của mùa mưa.

Lyrics Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa viral MXH

Theo YouTube Music Charts, Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa hiện là bài hát có thời gian trụ hạng lâu nhất tại Việt Nam với 18 tuần xuất hiện trên bảng xếp hạng Video nhạc hàng đầu trong tuần. Tính đến ngày 27/8, ca khúc xếp #4 trên BXH Video nhạc hàng đầu trong ngày và #5 trên BXH Bài hát hàng đầu trong tuần. MV Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa hiện đã có hơn 61 triệu lượt xem.

YouTube Charts Việt Nam (cập nhật chiều 27/8):

Ở các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến, ca khúc cũng tiếp tục duy trì phong độ khi lọt top #12 Apple Music. Trên Spotify Việt Nam, sản phẩm hiện vẫn giữ vị trí #5 BXH theo ngày, đồng thời vượt mốc 60,6 triệu lượt stream (tính đến 27/8).

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa ở #5 BXH theo ngày của Spotify

#12 Apple Music

Ca khúc đã bắt đầu viral trở lại từ đầu tháng 5/2026, khi đoạn nhạc của Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa vươn lên vị trí #2 Trending Audio trên Instagram và tiếp tục lan sang nhiều nền tảng khác. Từ đó đến nay, giai điệu của ca khúc liên tục xuất hiện trong các video quay cảnh mưa, vlog hay những đoạn phim ngắn mang màu sắc hoài niệm.

Đặc biệt là đoạn outro với tiếng đàn dây và piano được phối cao trào. Chất lượng hòa âm, phối khí của ca khúc nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Không ít ý kiến đánh giá đoạn nhạc chuẩn đẳng cấp quốc tế. Đoạn hát "Anh đã từng nghĩ suốt cuộc đời này em chỉ trao mình anh mà thôi" vang lên giữa tiếng mưa đang trở thành một trong những phần âm thanh được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

GREY D - Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa được GREY D phát hành vào tháng 11/2022 trong maxi-single cùng tên, đánh dấu màn debut chính thức của nam ca sĩ với tư cách nghệ sĩ solo. Đây cũng là sản phẩm do chính GREY D sáng tác, mang màu sắc Pop, R&B kết hợp Lofi, kể câu chuyện về một chàng trai ngồi trước ô cửa kính, lặng lẽ ngắm mưa và nhớ về người cũ.

Dù trước đó đã được biết đến với vai trò thành viên MONSTAR và gây tiếng vang cùng vaicaunoicokhiennguoithaydoi kết hợp tlinh, phải đến Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa, GREY D mới thực sự bước ra thị trường với tư cách nghệ sĩ solo.

Phải đến Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa, GREY D mới thực sự bước ra thị trường với tư cách nghệ sĩ solo

Ngay khi phát hành, ca khúc nhanh chóng leo lên vị trí #1 Trending YouTube Music tại Việt Nam và dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nhạc số trong nước. Đặc biệt, đây còn là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam được thu âm bằng công nghệ Dolby Atmos trên Apple Music, đồng thời đi kèm dự án âm nhạc trải nghiệm 4D.

GREY D được truyền thông và khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "hoàng tử nhạc số". Năm 2023, anh trở thành nghệ sĩ Việt có lượng người nghe hàng tháng cao nhất trên Spotify, đạt hơn 113 triệu lượt streams trong năm cùng 5,2 triệu người nghe. Sau đó, loạt ca khúc như đưa em về nhà, để tôi ôm em bằng giai điệu này hay vài câu nói có khiến người thay đổi tiếp tục thống trị Apple Music, Spotify và YouTube Music.

GREY D được truyền thông và khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "hoàng tử nhạc số"

Sau giai đoạn bùng nổ năm 2023, GREY D bất ngờ xin công ty quản lý ST.319 tạm dừng hoạt động cá nhân gần 2 năm. Nam ca sĩ cho biết bản thân rơi vào trạng thái mất phương hướng, cạn kiệt cảm xúc sáng tác và cần thời gian để học hỏi thêm về sản xuất âm nhạc.

Trong suốt quãng thời gian gần như "mất tích", GREY D vẫn không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính

Trong suốt quãng thời gian gần như "mất tích", GREY D vẫn không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Tại buổi họp báo ra mắt album tái xuất, khi được đồng nghiệp hỏi về nguồn thu trong thời gian nghỉ ngơi, nam ca sĩ xác nhận doanh thu thụ động từ các nền tảng streaming của những bản hit cũ chính là nguồn tài chính giúp anh duy trì cuộc sống. Bên cạnh đó, dự án tái xuất cũng nhận được sự hỗ trợ từ công ty quản lý.

Điều này phần nào phản ánh sức sống lâu bền trong catalogue âm nhạc của GREY D. Không sở hữu tần suất xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nhưng các sản phẩm của nam ca sĩ vẫn đều đặn mang về lượng nghe lớn qua từng năm. Những ca khúc từng phát hành từ nhiều năm trước vẫn tiếp tục được khán giả sử dụng, chia sẻ và khám phá trong những thời điểm khác nhau.

Năm 2026, GREY D chính thức trở lại với album đầu tay Ánh Sáng Màn Đêm

Năm 2026, GREY D chính thức trở lại với album đầu tay Ánh Sáng Màn Đêm gồm 13 ca khúc, đồng thời tổ chức concert cùng tên. Album nhanh chóng ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng nhạc số, trong khi hai đêm concert đều cháy vé.

GREY D giữ chân fan bằng chất lượng âm nhạc

Cột mốc 2 tỷ lượt xem cùng việc liên tục hiện diện trên các bảng xếp hạng nhạc số cho thấy Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa không đơn thuần là một ca khúc cũ được "đào lại" để viral. Đây là một sản phẩm vẫn đang thực sự được nghe, được sử dụng và được một lớp khán giả mới khám phá.