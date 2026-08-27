Ông Vũ Quang Trung, Giám đốc âm nhạc show Về Đây Đốn Cánh Chim Trời cho biết, những giờ cuối cùng trước khi chương trình diễn ra, ông đã bị giám đốc doanh nghiệp thay đổi phương thức thanh toán tiền trong hợp đồng; ngoài ra ông đã nhận đến hai văn bản thông báo bản quyền tác phẩm âm nhạc chưa được thanh toán.

Bể show vì không thuyết phục được giám đốc âm nhạc

Sáng 27/8, phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, ở phường Đống Đa) về tội “Lừa dối khách hàng”, ghi nhận khoảng 50 bị hại có mặt. Hà là giám đốc doanh nghiệp đứng ra tổ chức show "về đây bốn cánh chim trời", nhưng hủy vào phút trót vì chưa thanh toán bản quyền tác phẩm và hợp đồng âm nhạc.

Trả lời xét hỏi, bị cáo Hà cho biết mình là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động tổ chức, sản xuất show từ tháng 6/2025. Chương trình ban đầu dự kiến diễn ra ngày 28/12/2025 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Tuy nhiên, địa điểm này được thu hồi để phục vụ Đại hội XIV của Đảng, đơn vị tổ chức phải chuyển sang Cung Điền kinh Hà Nội.

Bị cáo Hà cho hay, khi gặp "vướng mắc", bà đã cố gắng thuyết phục ông Vũ Quang Trung (Giám đốc âm nhạc) để show diễn ra đúng lộ trình. Ngay cả khi ông Trung từ chối với lý do chưa được thanh toán đủ theo hợp đồng, bà Hà vẫn gọi điện, nói “anh cố gắng, em sẽ thanh toán nốt”.

Về việc ông Vũ Quang Trung nói cần ít nhất 8 tiếng để setup chương trình, bà Hà khai, đạo diễn âm thanh có báo lại “chỉ cần 3 tiếng, không cần 8 tiếng như anh Trung nói đâu” nên ekip của Hà dự kiến chương trình sẽ bắt đầu muộn hơn, vào 20h30 để có thời gian cho ông Trung tổng duyệt.

“Ekip âm thanh đã test rồi, một số nghệ sĩ, các cháu thiếu nhi đã tập trên sân khấu, một phần âm thanh đã được soundcheck rồi. Tôi thất bại vì không thuyết phục được ông Trung”, bị cáo Hà khai.

Theo bị cáo, đến khoảng 16h ngày 28/12/2025, bà đã chuyển thêm cho ông Trung 40 triệu đồng với hi vọng nhạc sĩ sẽ chấp nhận tham gia, để chương trình được tổ chức. Tuy nhiên, ông Trung không đồng ý, cũng không chuyển lại số tiền này.

Đến 17h, Hà phải soạn thông cáo về việc hủy show, bảo con trai in, scan để đăng lên Fanpage Công ty Ngọc Việt.

“Sau khi đăng thông tin, một số khán giả gọi điện hỏi, bị cáo bảo sẽ hoàn lại tiền vé nhưng có người bảo không cần trả, sẽ chờ tổ chức lại. Có người bảo phải mua vé máy bay ra xem biểu diễn, yêu cầu bồi thường nhưng bị cáo bảo thôi coi như đi du lịch, cho công ty xin chỉ trả tiền vé show”, bị cáo Hà nói.

Cũng tại phần xét hỏi, bà Hà bày tỏ quan điểm không đồng tình với cáo buộc tội cho rằng bà tiếp tục chỉ đạo bán vé từ 14h30 - 20h30 dù biết chương trình không thể diễn ra.

Về bản quyền tác phẩm, bà Hà cho biết đã cố gắng xử lý, những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy.... dự kiến được biểu diễn, bà trực tiếp đến mộ hoặc đến nhà thắp hương và xin phép gia đình để thanh toán nhưng gia đình cho biết tác quyền đã được chuyển về Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc...

"Bị cáo là giảng viên và rất yêu văn hóa, văn nghệ. Bị cáo muốn mình là một nhà sản xuất, đóng góp phần nhỏ cho sự bảo tồn nền văn hóa Việt Nam. Chương trình ca nhạc tổ chức do bị cáo yếu về năng lực tài chính nên xảy ra sự cố như vậy”, bà Hà thừa nhận.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà.

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung: 'Tôi và các nghệ sĩ đã chờ đợi...'

Tham dự phiên tòa với vai trò là người liên quan, nhạc sĩ Vũ Quang Trung (Giám đốc âm nhạc của show) trả lời lý do ông ngừng diễn. Theo ông Trung, các nghệ sĩ tham gia tập từ vài tháng trước nhưng phút cuối bà Hà bất ngờ thay đổi phương thức thanh toán hợp đồng.

Ngoài ra, trước show diễn vài giờ, ông Trung nhận được hai văn bản thông báo liên quan đến việc chưa thanh toán bản quyền tác phẩm, nếu tiếp tục biểu diễn sẽ ảnh hưởng đến nghệ sĩ.

“Tôi và các nghệ sĩ đã tiếp tục chờ đợi để xem doanh nghiệp giải quyết thế nào... các hợp đồng thanh toán không phải cho cá nhân tôi mà cả một tập thể”, nhạc sĩ Vũ Quang Trung nói nhưng sự chờ đợi sau đó không có kết quả.

Trả lời lý do thay đổi phương thức thanh toán với ông Trung, bị cáo Hà cho biết có nhắn tin, đề nghị cho phép được trả 50% chi phí sau khi show diễn đã hoàn thành. “Ông Trung không đồng ý, nên mới không biểu diễn”, bị cáo Hà nhấn mạnh.

Liên quan đến quy định thanh toán bản quyền tác giả, bà Hà cho biết không có quy định nào về việc thanh toán. Có nhiều chương trình bà chỉ đạo tổ chức xong mới đạt được thỏa thuận thanh toán bản quyền.

Các bị hại đến tòa đề nghị bị cáo bồi thường thêm ngoài số tiền mua vé. Lý do, họ mất công di chuyển đến địa điểm tổ chức nhưng không được xem, cảm thấy bức xúc, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín.

Một bị hại cho biết, phiên tòa hôm nay bà Hà chưa nhìn thẳng vào cái sai của mình mà đổ lỗi cho nhiều người liên quan. "Chúng tôi mua vé từ tháng 10/2025, sau này tìm hiểu mới biết thời điểm này chương trình chưa được cấp phép mà bị cáo đã tổ chức bán vé. Hành vi này cho thấy chưa có gì trong tay mà bị cáo đã triển khai", bị hại nói.

Nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt giám đốc Nguyễn Thị Thu Hà mức án 2 - 3 năm tù.

Chiều nay tòa tuyên án bị cáo !