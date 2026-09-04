Ca khúc khiến triệu người "lụy tim" lúc này: Đưa hiện tượng nhạc Việt biến mất 10 năm trở lại, diện mạo thay đổi gây sốc

Không chỉ làm cõi mạng phát sốt với giọng hát, nam ca sĩ này còn khiến nhiều người sốc với nhan sắc hiện tại.

Thời gian gần đây, Yanbi bất ngờ trở thành cái tên được chú ý trên mạng xã hội khi một ca khúc của nam ca sĩ bất ngờ được khán giả đón nhận nồng nhiệt và xuất hiện trên nhiều nền tảng âm nhạc. Sau một thời gian dài gần như vắng bóng khỏi thị trường, Yanbi một lần nữa nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Thời gian gần đây, Yanbi bất ngờ trở thành cái tên được chú ý trên mạng xã hội

Bản cover Đến Khi Nào của Yanbi, được đăng tải vào tháng 8 năm nay, bất ngờ nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Đây vốn là ca khúc do Khắc Việt sáng tác và thể hiện, ra mắt chính thức vào năm 2013, nằm trong single thứ 5 của nam ca sĩ cùng bài hát Anh Muốn Quay Lại. Sau hơn một thập kỷ, ca khúc được Yanbi thể hiện lại và nhanh chóng được nhiều khán giả quan tâm.

Đến Khi Nào - Yanbi (Cover)

Sức hút của bản cover Đến Khi Nào trước hết đến từ chất giọng đặc trưng của Yanbi. Nam ca sĩ vẫn giữ màu giọng hơi khàn, trầm và giàu cảm xúc, tạo nên cảm giác gần gũi khi thể hiện một ca khúc vốn đã quen thuộc với khán giả. Đáng chú ý, Yanbi có cách xử lý riêng, tiết chế và không quá phô trương, tập trung vào cảm xúc trong từng câu hát. Nhờ vậy, bản cover vẫn giữ được tinh thần của ca khúc nhưng mang thêm dấu ấn của người thể hiện.

Bản cover của Yanbi nhận được nhiều lời khen ngợi

Một yếu tố khác giúp Đến Khi Nào dễ được khán giả đón nhận là giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ nhớ. Phần lời cũng chạm đến những cảm xúc quen thuộc trong tình yêu, đặc biệt là sự hy sinh, chờ đợi và lòng vị tha dành cho người mình yêu. Ca khúc kể về một chàng trai sẵn sàng dành tình cảm vô điều kiện cho người mình yêu, ngay cả khi phải chịu nhiều tổn thương. Sự kết hợp giữa giai điệu dễ nhớ, thông điệp gần gũi và màu giọng riêng của Yanbi khiến bản cover nhanh chóng tạo được thiện cảm với người nghe.

Trên TikTok, bài hát cũng được sử dụng trong hơn 1,4 triệu video, cho thấy sức hút đáng nể của phiên bản này.

Sau 10 ngày ra mắt bản cover trên YouTube, Đến Khi Nào của Yanbi đã thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem. Trên TikTok, bài hát cũng được sử dụng trong hơn 1,4 triệu video, cho thấy sức hút đáng nể của phiên bản này. Điểm khiến ca khúc được khán giả yêu thích nằm ở việc nội dung chạm đến những cảm xúc quen thuộc trong tình yêu, đặc biệt là sự hy sinh, chờ đợi và lòng vị tha dành cho người mình yêu. Vì thế, Đến Khi Nào nhanh chóng được lựa chọn làm nhạc nền cho nhiều video ghi lại những khoảnh khắc tình cảm của các cặp đôi trên TikTok.

Ngoại hình của Yanbi cũng là điều khiến nhiều cư dân mạng chú ý

Ngoại hình hiện tại của Yanbi cũng khiến nhiều khán giả chú ý, bởi hình ảnh này khác khá nhiều so với diện mạo từng quen thuộc với công chúng. Thời điểm gắn với Thu Cuối, nam ca sĩ được nhớ đến với vẻ ngoài điển trai, lãng tử. Hiện tại, Yanbi xuất hiện với vóc dáng đầy đặn hơn, tạo nên sự thay đổi rõ rệt về diện mạo.

Sự khác biệt này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi nhìn thấy hình ảnh mới của nam ca sĩ, trong khi nhiều người cho rằng ngoại hình không phải yếu tố quyết định sức hút của một nghệ sĩ. Đáng chú ý, không ít ý kiến vẫn dành lời khen cho giọng hát của Yanbi, cho rằng dù diện mạo thay đổi, chất giọng đặc trưng của anh vẫn giữ được sức hút.

Hình ảnh Yanbi thời kỳ đầu sự nghiệp với vẻ ngoài điển trai, lãng tử, góp phần tạo nên sức hút của một rapper được giới trẻ yêu thích khi đó

Hình ảnh Yanbi thời kỳ đầu sự nghiệp cũng được nhiều khán giả nhớ đến với vẻ ngoài điển trai, lãng tử, góp phần tạo nên sức hút của một rapper được giới trẻ yêu thích khi đó. Tên tuổi anh bắt đầu được chú ý từ cộng đồng underground Hà Nội, trước khi những bản hit giúp Yanbi trở thành một trong những gương mặt rap được khán giả trẻ biết đến rộng rãi.

Yanbi tên thật là Tô Minh Vũ, sinh năm 1991, là ca sĩ, rapper và nhạc sĩ xuất thân từ cộng đồng underground Hà Nội. Anh bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 2006, từng tham gia LadyKillah Pro và có thời gian hoạt động cùng nhiều gương mặt nổi bật của giới underground như Mr.T, JustaTee, BigDaddy.

Thu Cuối - bản hit đình đám của Yanbi và Mr.T từng làm mưa làm gió làng nhạc Việt

Tên tuổi Yanbi bùng nổ vào đầu những năm 2010, đặc biệt với Thu Cuối, ca khúc anh đồng sáng tác và thể hiện cùng Mr.T, Hằng BingBoong. Phát hành năm 2012, bài hát nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật của nhạc trẻ Việt thời điểm đó, liên tục được nhắc đến trên các bảng xếp hạng và phủ sóng mạnh mẽ trong đời sống của giới trẻ.

Sức ảnh hưởng của Thu Cuối lớn đến mức ca khúc gần như trở thành một dấu mốc gắn liền với thế hệ khán giả trẻ đầu thập niên 2010. Và thật sự là một bản hit quốc dân vào thời điểm đó. Giai điệu pop pha R&B và rap, kết hợp với cách hát của Yanbi và phần rap của Mr.T, tạo nên màu sắc khác biệt so với nhiều ca khúc nhạc trẻ cùng thời.

Thành công của Thu Cuối đưa Yanbi từ một rapper được biết đến trong cộng đồng underground trở thành cái tên được săn đón trên thị trường âm nhạc Việt

Thành công của bài hát đưa Yanbi từ một rapper được biết đến trong cộng đồng underground trở thành cái tên được săn đón trên thị trường âm nhạc Việt. Sau Thu Cuối, Yanbi tiếp tục ghi dấu với một số ca khúc như My Lady, Nothing In Your Eyes, Em Không Quay Về kết hợp Hoàng Tôn và Love You Tonight.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Yanbi cũng trải qua nhiều thăng trầm.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Yanbi cũng trải qua nhiều thăng trầm. Một số ồn ào đời tư và sự cố trong quá trình biểu diễn từng khiến nam ca sĩ trở thành tâm điểm chú ý, trong đó có vụ việc liên quan đến phần lời được chế lại khi biểu diễn Thu Cuối. Sau những biến động này, tần suất xuất hiện của Yanbi trên thị trường âm nhạc dần giảm. Hơn 10 năm kể từ Thu Cuối, Yanbi dần không còn xuất hiện nhiều trên đường đua âm nhạc.

Dù vậy, Thu Cuối vẫn là dấu ấn khó thay thế trong sự nghiệp Yanbi. Nhiều năm sau thời kỳ hoàng kim, chỉ cần những giai điệu quen thuộc của ca khúc xuất hiện, tên tuổi nam ca sĩ vẫn lập tức được khán giả nhớ đến. Việc bản cover Đến Khi Nào bất ngờ nhận được sự quan tâm trong năm nay cũng cho thấy sức hút của giọng hát Yanbi vẫn còn vẹn nguyên với một bộ phận khán giả từng lớn lên cùng những bản hit của anh.

Việc bản cover Đến Khi Nào bất ngờ nhận được sự quan tâm trong năm nay cũng cho thấy sức hút của giọng hát Yanbi vẫn còn vẹn nguyên

Ảnh: FBNV