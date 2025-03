Tối ngày 19/3, Yanbi – nam ca sĩ từng gây sốt với hit Thu Cuối – chính thức tái xuất cùng ca khúc mới mang tên KAMITO PICKLEBALL. Với nội dung xoay quanh bộ môn thể thao xu hướng nhưng hay gây tranh cãi, KAMITO PICKLEBALL khiến dân tình nghi ngờ đây lại là 1 ca khúc sáo rỗng “đu trend”.

Yanbi và bài hát KAMITO PICKLEBALL mới ra mắt

Ngay khi phát hành, KAMITO PICKLEBALL đã thu hút sự quan tâm của các “cư dân” TikTok. Nhiều khán giả không khỏi liên tưởng đến một ca khúc khác từng gây chú ý của anh trai Đỗ Phú Quí, đồng thời bày tỏ sự “e ngại” khi có thêm một bài hát về pickleball. Dù ban đầu có phần e ngại, nhưng khi nghe thử, nhiều người nhận xét giai điệu của KAMITO PICKLEBALL khá sôi động, phù hợp với không khí thể thao và không quá sáo rỗng như lo ngại ban đầu.

Giọng hát của Yanbi vẫn được nhiều người nhận ra ngay lập tức

Visual Yanbi gây chú ý

Giọng hát của Yanbi vẫn được nhiều người nhận ra ngay lập tức. Một số bình luận khẳng định: “Nghe phát biết ngay Yanbi, không lẫn đi đâu được”, “Một chất giọng rất đặc biệt”, “Huyền thoại trở lại”,... Tuy nhiên, điều khiến khán giả thực sự bất ngờ lại chính là ngoại hình của anh.

Ngoại hình khác lạ của Yanbi trong video mới nhất

Yanbi dạo này

Nếu như trước đây, Yanbi gắn liền với hình ảnh một chàng trai điển trai, lãng tử trong Thu Cuối, thì dạo gần đây, anh xuất hiện với ngoại hình có phần “phát tướng” hơn trước. Sự thay đổi này khiến cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi. Một số khán giả tỏ ra tiếc nuối: “Không nhận ra Yanbi nữa…”, “Trả lại Yanbi ngày xưa đi, trời ạ!”. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bênh vực: “Ai cũng phải thay đổi thôi”, “Yanbi ngày xưa gặp sự cố về sức khỏe nên cơ thể bị biến dạng thôi, chứ giọng hát mãi đỉnh”.

Yanbi từng là hiện tượng underground những năm 2011 - 2013 với siêu hit Thu Cuối

Yanbi bị tẩy chay vì scandal đánh bạn gái Andrea (An Tây) trên phố

Từng là hiện tượng underground những năm 2011 - 2013, Yanbi tạo dấu ấn mạnh mẽ với khán giả 9x qua loạt hit như Thu Cuối, Em Không Quay Về, Nothing In Your Eyes,... Giữa đỉnh cao sự nghiệp, Yanbi bị tẩy chay vì scandal đánh bạn gái Andrea (An Tây) trên phố. Sau biến cố này, Yanbi như mất hút khỏi làng nhạc. Đầu năm 2024, Yanbi kết hôn với diễn viên Trang Abby. Những năm nay, Yanbi thỉnh thoảng cùng Mr.T ra mắt nhạc phẩm mới nhưng không còn gây chú ý như thời đỉnh cao.