Wxrdie - Gill tố công ty ăn chặn tiền, làm giả chữ ký, dẫn đến kết cục huỷ hợp đồng

Khuya 14/3, rapper Wxrdie, Gill và music producer Lucin3x - 3 nghệ sĩ trực thuộc công ty HYPERFOCUS đồng loạt cập nhật bài đăng tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong bài đăng, Wxrdie và Gill liệt kê những sai phạm diễn ra tại HYPERFOCUS suốt 3 năm hợp tác, bao gồm: Làm giả chữ ký, giấy uỷ quyền để thực hiện giao dịch, Hợp đồng gây thiệt hại về uy tín, danh dự; Không minh bạch trong việc trả thù lao theo Hợp đồng Quản lý Nghệ sĩ và Không hoàn thành trách nhiệm theo Hợp đồng.

Sau khi phát hiện sai phạm, các nghệ sĩ đã cố gắng thương lượng như không đạt được giải pháp, buộc phải rời công ty vào tháng 3/2025. Theo đó, Lucin3x và Wxrdie sẽ hoạt động độc lập, còn Gill được Nomad MGMT Vietnam quản lý thương mại độc quyền.

Trước đó vào ngày 8/3, cộng đồng rap fan xôn xao trước bài đăng "bóc phốt" Đ.H và em gái Đ.P.H, đến từ 1 người bạn của rapper Wxrdie - Gill. Theo bài đăng này, Wxrdie và Gill đã bị công ty chiếm đoạt khoản tiền lớn lên đến 4 - 5 tỷ đồng do quy trình làm việc thiếu minh bạch. Cụ thể trong các hoạt động như quản lý tài chính, booking show, sản xuất MV,... cho nghệ sĩ trực thuộc. Phía quản lý HYPERFOCUS - gồm founder Đ.H và em gái P.H đã tiêu xài "âm" tiền, ăn chặn chi phí của dancer, designer, đạo diễn MV trong suốt quá trình sản xuất sản phẩm.

Bộ đôi nổi tiếng của làng rap Việt

Là bộ ba nổi tiếng của Hip-hop Việt, việc Wxrdie, Gill và music producer Lucin3x đồng loạt rời công ty, tố cáo sai phạm khiến làng rap dậy sóng.

Phản hồi của HYPERFOCUS

Tối 15/3, HYPERFOCUS chính thức đưa ra thông báo phản hồi lại những vấn đề từ phía nghệ sĩ độc quyền. Công ty này cho biết, hợp đồng độc quyền với 2 rapper Wxrdie và Gill được ký kết từ ngày 16/7/2024, tuy nhiên, về music producer Lucin3x (tên thật Nguyễn Tiến Đạt) thì không phải nghệ sĩ độc quyền của HYPERFOCUS.

Thông báo từ HYPERFOCUS về tranh chấp liên quan đến Wxrdie, Gill và Lucin3x

Từ tháng 7/2024 đến hiện tại, HYPERFOCUS đã đại diện, quản lý và hỗ trợ Wxrdie phát hành album đầu tay THE WXRDIES, đồng thời ra mắt nhiều dự án âm nhạc; còn về phần Gill, nam rapper quay lại Rap Việt mùa 4, giành giải quán quân. Do đó, HYPERFOCUS khẳng định công ty đã tạo môi trường làm việc hiệu quả, an toàn và sáng tạo nhất cho nghệ sĩ trực thuộc.

Về tranh chấp gần đây, HYPERFOCUS trình bày nguyên nhân xuất phát từ việc nghệ sĩ yêu cầu, đòi hỏi vượt quá giới hạn hợp đồng quản lý nên không thể đáp ứng nghệ sĩ.

Trích phần phản hồi của HYPERFOCUS với các cáo buộc từ phía Wxrdie - Gill và hợp tác với Lucin3x: Việc hai nghệ sĩ Wxrdie và Gill phát ngôn rằng Công ty HYPERFOCUS làm giả chữ ký, giấy tờ uỷ quyền để thực hiện giao dịch, Hợp đồng và các nghệ sĩ đã "tố cáo lên chính quyền và các cơ quan có thẩm quyền xử lý", tuy nhiên hai nghệ sĩ lại không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào về sự kết luận của các cơ quan pháp luật về việc nói trên cho thấy phát ngôn của các nghệ sĩ là không có căn cứ, bịa đặt nhằm vu khống, bôi nhọ Công ty HYPERFOCUS, gây thiệt hại nghiêm trọng tới uy tín của Công ty HYPERFOCUS với các đối tác. Về nghệ sĩ Lucin3x, giữa HYPERFOCUS và nghệ sĩ Lucin3x không giao kết với nhau bất kỳ Hợp đồng quản lý nghệ sĩ độc quyền nào. Chúng tôi thừa nhận có giúp đỡ để nghệ sĩ Lucin3x có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một khoảng thời gian tuy nhiên chúng tôi không lý Hợp đồng quản lý với nghệ sĩ này do những tiêu chuẩn và tiêu chí không phù hợp với Công ty chúng tôi.

HYPERFOCUS nhấn mạnh, việc Wxrdie và Gill tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng quản lý, chiếu theo các điều khoản trong hợp đồng thì tới thời điểm này vẫn chưa nhận được Thông báo về việc hai nghệ sĩ thanh toán khoản phí phạt cho công ty vì hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng. HYPERFOCUS phủ nhận cáo buộc, đồng thời tố nghệ sĩ bịa đặt, vu khống nhằm bôi nhọ Công ty.

Song, ngay sau khi HYPERFOCUS đưa ra phản hồi, netizen cho rằng những lập luận của công ty chưa thực sự làm rõ vấn đề. Nhất là về khoản tiền nong chưa được đề cập, như trước đó phía nghệ sĩ tiết lộ số tiền thiệt hại lên đến 4 - 5 tỷ đồng. Vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở khâu tài chính thiếu minh bạch.

LOPE PHAM bức xúc

Lucin3x được HYPERFOCUS giới thiệu là nghệ sĩ độc quyền

Đáng chú ý, LOPE PHAM - music producer nổi tiếng, từng đồng hành với MCK như "hình với bóng" tỏ ra bất bình khi HYPERFOCUS phủ nhận việc quản lý music producer Lucin3x. Bởi trong 3 năm qua, HYPERFOCUS là bên đại diện cho Lucin3x trong các hoạt động âm nhạc, trình diễn. Trên các trang truyền thông của công ty, HYPERFOCUS cũng giới thiệu 3 nghệ sĩ độc quyền gồm Wxrdie, Gill và Lucin3x.

Hiện, tranh chấp giữa Wxrdie, Gill và công ty quản lý vẫn chưa ngã ngũ. Phía nghệ sĩ cho biết đã thực hiện các trình tự pháp lý cần thiết để giải quyết vấn đề.