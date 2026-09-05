Tinh Hà Say Hi bán vé concert: Cao nhất 50 triệu đồng

Mức giá vé lên tới 50 triệu đồng của concert Tinh Hà Say Hi đang khiến nhiều khán giả xôn xao.

Tinh Hà Say Hi đang là một trong những chương trình truyền hình thực tế âm nhạc nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Quy tụ 24 anh trai cùng tranh tài qua từng tuần, chương trình gây chú ý với loạt tiết mục được đầu tư về âm nhạc, trình diễn và sân khấu. Chính vì vậy, thông tin về concert Tinh Hà Say Hi Concert - Hẹn Giữa Tinh Hà nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ, đặc biệt khi bảng giá vé chính thức được công bố.

Tinh Hà Say Hi Concert - Hẹn Giữa Tinh Hà sẽ diễn ra vào ngày 17/10/2026 tại TP.HCM

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Tinh Hà Say Hi Concert - Hẹn Giữa Tinh Hà sẽ diễn ra vào ngày 17/10/2026 tại TP.HCM, quy tụ các nghệ sĩ tại chương trình. Đây được xem là dịp để khán giả trực tiếp thưởng thức những màn trình diễn và gặp gỡ các gương mặt đã tạo được dấu ấn trong suốt hành trình lên sóng.

Mới đây, giá vé concert chính thức đã được công bố, với nhiều hạng vé khác nhau, dao động từ 800.000 đồng đến 50 triệu đồng. Cụ thể, GA 2A & 2B có giá 800.000 đồng, GA 1A & 1B là 1,1 triệu đồng, CAT 3A & 3B ở mức 1,2 triệu đồng, CAT 2A & 2B có giá 1,5 triệu đồng, CAT 1A & 1B là 2 triệu đồng và Fanzone A & B có giá 2,5 triệu đồng. Ở nhóm cao cấp hơn, vé VIP A & B có giá 4 triệu đồng, SVIP A & B là 5 triệu đồng, Sky Lounge 10 triệu đồng.

Sơ đồ chỗ ngồi và giá vé từng khu vực của Tinh Hà Say Hi Concert vừa được công bố

Đáng chú ý nhất là President Lounge với mức giá lên tới 50 triệu đồng. Khoản tiền này lập tức khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi chênh lệch rất lớn so với các hạng vé còn lại, đồng thời trở thành một trong những chi tiết được chú ý nhất khi bảng giá được công bố.

Tuy nhiên, mức giá cao đi kèm một loạt quyền lợi đặc biệt. Theo thông tin được công bố, người sở hữu vé President sẽ nhận trọn bộ 10 photocard ngẫu nhiên, vòng tay, pin cài áo, được tham gia soundcheck, ưu tiên mua merchandise và nhận áo thun cùng khăn bandana phiên bản đặc biệt. Bên cạnh đó còn có quyền tham gia group photo, nhận dây đeo và thẻ đeo, cùng nhiều đặc quyền riêng khác.

Với mức giá 50 triệu, hạng vé President Lounge nhận được nhiều quyền lợi

Đặc biệt, gói vé này còn bao gồm premium services với F&B chuẩn 5 sao, khu vực check-in riêng, xe chuyên dụng đưa đón trong phạm vi sự kiện và WC riêng. Người sở hữu vé President cũng được hưởng quyền lợi Tour Backstage, mang đến cơ hội tiếp cận khu vực hậu trường của concert.

Sự xuất hiện của hạng vé 50 triệu đồng khiến Tinh Hà Say Hi Concert - Hẹn Giữa Tinh Hà tiếp tục trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận. Bên cạnh những mức giá phù hợp với đông đảo khán giả, chương trình cũng đưa ra lựa chọn đặc biệt dành cho những người muốn trải nghiệm concert với hệ thống quyền lợi cao cấp nhất.

Tuy nhiên, mức giá 50 triệu đồng vẫn khiến nhiều khán giả bất ngờ và tạo ra những phản ứng trái chiều

Tuy nhiên, mức giá 50 triệu đồng vẫn khiến nhiều khán giả bất ngờ và tạo ra những phản ứng trái chiều. Một bộ phận cho rằng mức giá này khá cao nếu so với quy mô không gian dành riêng cho hạng President, trong khi các quyền lợi đi kèm chưa chắc đáp ứng được kỳ vọng tương xứng với số tiền bỏ ra. Thậm chí, có ý kiến đem mức giá này đặt cạnh vé VIP của một số nghệ sĩ quốc tế khi biểu diễn tại Việt Nam để so sánh. Dù đây là chỉ chiếm số lượng nhỏ, hướng đến nhóm khán giả muốn sở hữu những đặc quyền riêng, mức giá cao vượt trội so với phần còn lại của bảng vé vẫn khiến nhiều người cân nhắc về giá trị thực tế.

Tinh Hà Say Hi liên tục có nhiều tiết mục tạo được hiệu ứng mạnh mẽ

Tính đến thời điểm hiện tại, Tinh Hà Say Hi đã lên sóng 9 tập và liên tục tạo được hiệu ứng với khán giả nhờ loạt tiết mục âm nhạc được đầu tư. Nhiều ca khúc sau khi phát hành nhanh chóng được yêu thích, xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

Đặc biệt, YouTube tiếp tục là nơi ghi nhận rõ sức hút của các sân khấu từ Tinh Hà Say Hi. Ngay sau khi lên sóng, nhiều tiết mục liên tục xuất hiện trên YouTube Music Charts Việt Nam, thậm chí vươn lên những vị trí dẫn đầu bảng Top Trending.

Nhiều ca khúc trong Tinh Hà Say Hi lọt Top Trending Youtube Music Charts và có 3 ca khúc từng đạt #1 Trending

Tính đến hiện tại, Tinh Hà Say Hi đã có 3 ca khúc từng vươn lên vị trí #1 Trending YouTube Music Charts Việt Nam là 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Mộng Duyên và Secret. Cùng với đó, nhiều ca khúc khác của chương trình như Thế Giới Của Anh, MVP (Mưa Vội Phóng), MRT hay Có Gì Đâu Mà Cay cũng liên tục duy trì thứ hạng cao trên YouTube Music Charts và hiện tại vẫn trụ vững, cho thấy phong độ ổn định và sự yêu thích của khán giả đối với các sản phẩm từ chương trình.

Với độ yêu thích đang được duy trì, concert Tinh Hà Say Hi Concert được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo khán giả

Với độ yêu thích đang được duy trì, concert Tinh Hà Say Hi Concert được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo khán giả, đồng thời mang đến cơ hội thưởng thức trực tiếp các ca khúc trong chương trình. Vé concert sẽ được mở bán theo hai đợt, gồm Pre-sale lúc 10h ngày 7/9/2026 và General Sale lúc 10h ngày 8/9/2026. Trong bối cảnh Tinh Hà Say Hi vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm sau 9 tập lên sóng, thông tin về đêm nhạc hiện tiếp tục là chủ đề được người hâm mộ chú ý, từ mức giá vé, quyền lợi các hạng cao cấp cho đến những tiết mục được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên sân khấu.

Ảnh: Tinh Hà Say Hi