Cắt 1 Anh Trai khỏi poster Tinh Hà Say Hi, công ty giải trí phải xin lỗi

Sự việc nhanh chóng gây ra sự bức xúc trong cộng đồng người hâm mộ.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh poster giới thiệu tiết mục trong Tinh Hà Say Hi khi một thành viên bất ngờ không xuất hiện. Sự việc nhanh chóng tạo ra làn sóng phản ứng trong cộng đồng người hâm mộ và trở thành chủ đề được bàn tán trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Poster gây tranh cãi do công ty quản lý nghệ sĩ đăng tải

Cụ thể, DreamS - công ty quản lý các nghệ sĩ JSOL, Sơn.K, Hyo và Hoàng Duyên đăng tải poster tiết mục Giải Cứu Thế Giới trên fanpage giới thiệu tiết mục sắp lên sóng tại Tinh Hà Say Hi.

Tuy nhiên, hình ảnh quảng bá chỉ có sự xuất hiện của các nghệ sĩ thuộc công ty gồm Sơn K, JSOL, Hyo và khách mời Hoàng Duyên, trong khi không có hình ảnh của anh trai IVAN. Điều này nhanh chóng khiến một bộ phận khán giả và người hâm mộ bức xúc, đặc biệt khi theo thông tin từ Tinh Hà Say Hi, tiết mục Giải Cứu Thế Giới trong tập phát sóng tối 5/9 sẽ do Sơn K, JSOL, Hyo và IVAN cùng thể hiện, với sự góp mặt của khách mời Hoàng Duyên.

theo thông tin từ Tinh Hà Say Hi, tiết mục Giải Cứu Thế Giới trong tập phát sóng tối 5/9 sẽ do Sơn K, JSOL, Hyo và IVAN cùng thể hiện

Việc công ty quản lý của các nghệ sĩ Sơn K, JSOL, Hyo và Hoàng Duyên chỉ đăng tải hình ảnh những nghệ sĩ thuộc công ty mà không có IVAN đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng fan. Nhiều người hâm mộ cho rằng, dù đây có thể là hình ảnh được thực hiện với mục đích quảng bá cho các nghệ sĩ của công ty, việc IVAN hoàn toàn không xuất hiện trong poster vẫn bị xem là thiếu tôn trọng đối với nghệ sĩ.

Nhiều bài đăng bức xúc về poster nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội

Ngay sau khi poster được đăng tải, nhiều tài khoản người hâm mộ đã bày tỏ sự không hài lòng trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng nếu IVAN cùng tham gia và biểu diễn trong tiết mục thì hình ảnh quảng bá nên thể hiện đầy đủ các thành viên góp mặt, thay vì khiến khán giả có cảm giác anh bị loại khỏi hoạt động truyền thông của tiết mục.

Trước làn sóng bất bình và phản ứng từ nhiều người hâm mộ, công ty quản lý Dreams đã lên tiếng xin lỗi

Trước làn sóng bất bình và phản ứng từ nhiều người hâm mộ, công ty quản lý Dreams đã lên tiếng xin lỗi. Thông qua tin nhắn trên broadcast trò chuyện với người hâm mộ, công ty gửi lời xin lỗi vì sai sót trong quá trình quảng bá, đồng thời trực tiếp gửi lời xin lỗi tới IVAN. Phía công ty cũng cho biết sẽ rút kinh nghiệm sau sự việc.

Dù vậy, lời xin lỗi của công ty vẫn chưa hoàn toàn làm dịu phản ứng từ người hâm mộ. Nhiều fan tiếp tục bày tỏ bức xúc khi cho rằng lời xin lỗi chỉ được gửi thông qua broadcast trò chuyện thay vì một thông báo trực tiếp trên fanpage của công ty. Điều này khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về cách công ty xử lý sự việc cũng như cách truyền thông hình ảnh cho các nghệ sĩ trong cùng một tiết mục. Hiện tại poster gây tranh cãi đã được xóa bỏ.

Tiết mục Giải Cứu Thế Giới đang được nhiều khán giả rất mong chờ

Giải Cứu Thế Giới là phần trình diễn của team JSOL, Sơn.K, HYO và IVAN trong Tinh Hà Say Hi, cùng thông điệp “Giấc Mơ Việt Nam Vươn Tầm Quốc Tế”. Đáng chú ý, đây cũng là một trong những tiết mục có sự tham gia của Hoàng Duyên với vai trò khách mời.

Trên mạng xã hội, demo ca khúc Giải Cứu Thế Giới cũng đang nhận được sự yêu thích và quan tâm từ đông đảo khán giả, người hâm mộ. Chính vì vậy, việc poster quảng bá sau đó không có hình ảnh IVAN càng khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Tối 5/9, tập tiếp theo của Tinh Hà Say Hi sẽ lên sóng với tiết mục Giải Cứu Thế Giới, được nhiều khán giả mong đợi. Sự xuất hiện của IVAN cùng JSOL, Sơn.K, HYO và khách mời Hoàng Duyên cũng được kỳ vọng sẽ mang đến một màn trình diễn đáng chú ý.

Ảnh: Tinh Hà Say Hi