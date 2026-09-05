Tứ đại mỹ nhân bán vé rẻ hơn 5 lần vẫn ế, “lép vế” trước nhóm nữ bốc nhất hiện tại

Nhóm nữ đại mỹ nhân đang bị bỏ xa về khi rời khỏi vùng an toàn.

Mùa thu này, thị trường concert Bắc Mỹ chứng kiến cuộc chạm trán thú vị giữa hai cái tên đang được chú ý bậc nhất Kpop: aespa và KATSEYE. Dù lịch lưu diễn của hai bên gần như trùng thời điểm, tình hình bán vé lại cho thấy bức tranh hoàn toàn đối lập.

aespa khởi động 2026-27 aespa LIVE TOUR – SYNK và tháng 9 và 10 nhóm sẽ có các chặng dừng tại Mỹ

aespa khởi động 2026-27 aespa LIVE TOUR – SYNK : æ từ hai đêm mở màn tại Seoul đầu tháng 8, rồi lần lượt ghé Đài Loan trước khi tiến sang châu Mỹ trong tháng 9 và 10 với các điểm dừng như São Paulo, Santiago, Mexico City, Los Angeles, Washington D.C. và Vancouver. Sang đầu năm 2027, nhóm sẽ tiếp tục hành trình tại loạt thành phố lớn của châu Âu như London, Amsterdam, Paris, Berlin, tổng cộng phủ sóng 25 thành phố trên nhiều châu lục.

KATSEYE tổ chức tour THE WILDWORLD TOUR vào giữa tháng 5 , đi qua 27 chặng dừng ở châu Âu và Bắc Mỹ

Trong khi đó, KATSEYE công bố THE WILDWORLD TOUR vào giữa tháng 5, đi qua 27 chặng dừng ở châu Âu và Bắc Mỹ. Tour mở màn tại Dublin ngày 1/9, lần lượt ghé London, Paris, Amsterdam trước khi chuyển hướng sang Bắc Mỹ từ tháng 10 và khép lại ở Mexico City cuối tháng 11. Đây là bước nối tiếp đà thắng lớn từ tour The BEAUTIFUL CHAOS năm 2025, khi toàn bộ 16 đêm diễn Bắc Mỹ của nhóm đều cháy vé.

Với sự trùng hợp trong lịch trình tại Bắc Mỹ, giới chuyên môn đã có dịp đặt hai tour lên bàn cân. Chiều 3/9, TenAsia trực tiếp rà soát tình hình bán vé qua Ticketmaster tại ba điểm diễn chung: Los Angeles, Belmont Park (New York) và Atlanta. Kết quả cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về sức hút bán vé giữa hai tour diễn.

Tình hình tiêu thụ vé của hai tour diễn được đặt lên bàn cân

Tại Belmont Park, đêm diễn ngày 18 của aespa vẫn còn khoảng 2.127 ghế trống, tương đương 14,2% trên tổng số 15.000 ghế ước tính. Ngược lại, hai đêm liên tiếp của KATSEYE tại cùng địa điểm vào ngày 24 và 25 chỉ còn lần lượt 562 và 551 ghế trống - tức chưa tới 4%.

Bức tranh ở Atlanta cũng không khác là bao. Đêm diễn của aespa tại State Farm Arena ghi nhận 955 ghế chưa bán ra (6,3%) dù giá vé thấp nhất chỉ 140,5 USD. Còn KATSEYE, dù bán vé từ 421 USD trở lên, vẫn chỉ để lại 246 ghế trống, tương đương 1,6%.

Tại Los Angeles, đêm diễn duy nhất của aespa vào ngày 3/10 ở Intuit Dome còn 689 ghế chưa có chủ (4,9%) với mức giá khởi điểm 92 USD. Trong khi đó, hai đêm diễn của KATSEYE tại Crypto.com Arena gần như cận kề mốc cháy vé tuyệt đối: chỉ còn 122 và 130 ghế trống (0,8% và 0,9%) dù giá vé lên tới hơn 500 USD mỗi đêm, cao gấp 5 lần so với aespa.

KATSEYE có khả năng tẩu tán vé trội hơn hẳn so với aespa dù giá vé cao hơn

Tính trung bình, giá vé tối thiểu của KATSEYE rơi vào khoảng 454 USD mỗi đêm, cao gấp năm lần con số 94 USD của aespa. Nhưng nghịch lý là tỷ lệ ghế trống của aespa lại cao hơn KATSEYE tới gần 4 lần, dù vé rẻ hơn đáng kể.

Để hiểu rõ hơn lý do thành tích bán vé lại lệch nhau đến vậy, phải nhìn lại cả một quá trình dài mà hai nhóm đã đi để có được chỗ đứng ở thị trường Mỹ.

SM Entertainment chưa từng giấu tham vọng đưa aespa “Mỹ tiến”

SM Entertainment chưa từng giấu tham vọng đưa aespa “Mỹ tiến”. Từ năm 2023, công ty đã tung hết nguồn lực cho ca khúc tiếng Anh Better Things - từ việc chạy chương trình quảng bá trên loạt đài radio Mỹ, sắp xếp aespa lên sóng Good Morning America, cho đến việc đưa bài hát vào hàng trăm playlist Spotify.

Better Things - aespa

Riêng trên nền tảng này, Better Things từng góp mặt trong 114 playlist và tiếp cận 27 triệu người nghe chỉ trong ngày đầu ra mắt. Thế nhưng kết quả thực tế lại không tương xứng với công sức bỏ ra. Bài hát chỉ đạt hơn 1 triệu lượt stream, sau khi lọc còn vỏn vẹn 222.000. Số liệu này không đủ để giúp nhóm chen chân vào Top 200 Spotify Global lẫn Spotify Mỹ. Trớ trêu thay, dù được định hướng cho thị trường Âu - Mỹ, Better Things lại chỉ tạo được dấu ấn ở hai thị trường châu Á là Thái Lan (Top 8) và Hàn Quốc (Top 36).

Sân khấu Rich Man bị chỉ trích của aespa tại Mỹ

Thất bại đó không khiến SM chùn bước. aespa vẫn đều đặn quay lại Mỹ để quảng bá sản phẩm mới. Năm 2025, nhóm tiếp tục xuất hiện trên Good Morning America với ca khúc Rich Man nhưng lần này màn trình diễn lại vấp phải làn sóng chỉ trích từ khán giả quốc tế vì phần thể hiện bị đánh giá thiếu sức sống, vũ đạo lệch nhịp, khiến không khí sân khấu trở nên nhạt nhòa. Một chi tiết đáng chú ý là dù được đánh giá là nhóm nhạc gen 4 hàng đầu của Kpop, đến nay aespa vẫn chưa từng có ca khúc nào lọt vào Billboard Hot 100 - bảng xếp hạng vốn được xem là thước đo sức ảnh hưởng thực sự của một bài hát tại thị trường Mỹ.

KATSEYE lại có hành trình ngược lại hoàn toàn với aespa

Ngược lại hoàn toàn với hành trình gập ghềnh của aespa, KATSEYE lại đi lên bằng một con đường khác ngay từ đầu: xây dựng đội hình đa quốc tịch để hướng thẳng vào thị trường toàn cầu thay vì “xuất khẩu” mô hình Kpop thuần túy. Cách tiếp cận này giúp nhóm có lợi thế mà hiếm nhóm Kpop nào sánh được khi cạnh tranh trực tiếp trên sân nhà nước Mỹ.

Ngay từ album debut SIS (Soft Is Strong), KATSEYE đã gây bất ngờ với hơn 115.000 bản bán ra, đồng thời trụ lại Billboard Global 200 suốt 13 tuần liên tiếp. Trên Spotify, nhóm cũng đều đặn có bài hát lọt bảng xếp hạng chính như PINKY UP đứng hạng 61 và Gabriela ở vị trí 111 trên Weekly Top Songs Global, nối dài chuỗi 45 tuần góp mặt vào bảng xếp hạng.

KATSEYE gặt hái vô số thành công tại thị trường Mỹ

Tại thị trường Mỹ, KATSEYE cũng tạo ra những dấu ấn rõ nét như PINKY UP debut ở vị trí 28 Billboard Hot 100, lập kỷ lục về thứ hạng ra mắt cao nhất từng có, rồi tiếp tục giữ vững vị trí top đầu suốt hai tuần liền. Đỉnh điểm là khi KATSEYE trở thành nhóm nữ đầu tiên và duy nhất từng đưa cùng lúc 4 ca khúc vào Billboard Hot 100 trong cùng một tuần, gồm Animal (hạng 24), Hootie Frutti (hạng 31), PINKY UP (hạng 81) và Iconic By Mistake (hạng 94).

EP Wild cũng giúp nhóm đứng đầu Billboard 200 với 170.000 đơn vị album tiêu thụ trong tuần. Đây là con số cao nhất mà một nhóm nữ từng đạt được kể từ khi Billboard đổi cách tính đơn vị album vào cuối năm 2015. Chưa đầy hai năm sau ngày ra mắt, KATSEYE đã có tên trong danh sách đề cử Grammy lần thứ 68 và American Music Awards 2026, một thành tích ấn tượng mà không nhiều nhóm nhạc Kpop nào làm được.

aespa vẫn đi theo lối truyền thống của Kpop, và việc mở rộng sang thị trường Mỹ vẫn còn mang tính thử nghiệm

Khi đặt hai nhóm nữ cạnh nhau, dễ dàng nhận thấy hai chiến lược khác biệt đã dẫn đến hai kết quả trái ngược. aespa vẫn đi theo lối truyền thống của Kpop, và việc mở rộng sang thị trường Mỹ vẫn còn mang tính thử nghiệm. Ngược lại, KATSEYE ngay từ vạch xuất phát đã chọn con đường bản địa hóa, được thiết lập tiến vào thị trường nhạc pop Mỹ như một nhóm nhạc bản địa.

KATSEYE ngay từ vạch xuất phát đã chọn con đường bản địa hóa, được thiết lập tiến vào thị trường nhạc pop Mỹ như một nhóm nhạc bản địa

Chính vì vậy, nếu nhìn nhận một cách công bằng, thành tích bán vé của aespa không hề kém cạnh, và nhóm vẫn giữ vững vị thế vững chắc tại thị trường châu Á. Tuy nhiên, khi đối chiếu với những thành tích thực tế của KATSEYE trên Billboard cùng tỷ lệ bán vé gần như tuyệt đối dù giá vé cao gấp nhiều lần, khoảng cách về sức hút tại chính thị trường Mỹ trở nên khó lòng phủ nhận.

Ảnh: X