Ca sĩ Việt sắp làm tour tại Mỹ vừa tập thể dục vừa hát live êm ru, thực lực chuẩn "con nhà nòi"

Nữ ca sĩ làm nhiều người bất ngờ khi khoe kỹ năng thanh nhạc theo cách không ai ngờ tới.

Một đoạn clip của Mỹ Anh đang được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày gần đây và nhanh chóng nhận được lượng tương tác đáng chú ý nhờ khoảnh khắc nữ ca sĩ vừa hát vừa plank. Trong đoạn video vừa đăng tải, Mỹ Anh thực hiện động tác plank trong khi thể hiện ca khúc Gentle, Baby. Điểm đặc biệt nằm ở việc nữ ca sĩ vẫn duy trì phần hát tương đối ổn định dù đang phải giữ cơ thể ở tư thế plank, vốn đòi hỏi sức lực và khả năng kiểm soát hơi thở.

Clip Mỹ Anh vừa plank vừa hát

Không chỉ gây chú ý bởi màn kết hợp giữa tập luyện và ca hát, Mỹ Anh còn khiến người xem thích thú khi hài hước cho biết nếu bài viết cán mốc 100.000 lượt yêu thích, cô sẽ thực hiện lại hành động này trên sân khấu. Lời hứa được đưa ra trong thời điểm chỉ còn khoảng một tuần nữa, Mỹ Anh sẽ bắt đầu solo tour concert tại Mỹ, càng khiến khán giả tò mò về khả năng cô mang thử thách này lên sân khấu.

Mỹ Anh vừa plank vừa hát nhưng vẫn giữ được giọng hát ổn định

Đoạn clip Mỹ Anh vừa plank vừa hát nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ dân mạng. Không ít khán giả tỏ ra bất ngờ khi nữ ca sĩ vẫn hát khá ổn định dù đang phải giữ sức với động tác plank. Bên dưới đoạn clip, nhiều người để lại bình luận khen khả năng giữ hơi và giọng hát của Mỹ Anh, đồng thời bày tỏ mong muốn được xem cô thực hiện thử thách này ngay trên sân khấu. Nhiều khán mong chờ Mỹ Anh sẽ thực sự vừa plank vừa hát trên sân khấu

Chỉ sau một ngày đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng nghìn lượt xem, yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen dành cho giọng hát và khả năng giữ hơi, nhiều người còn hào hứng chờ xem liệu thử thách 100.000 lượt yêu thích có trở thành màn biểu diễn thật trên sân khấu hay không.

Mỹ Anh sẽ có tour diễn tại Mỹ vào tháng 9 này

Đáng chú ý, thử thách vừa được Mỹ Anh thực hiện cũng diễn ra ngay trước thềm Phases Of The Moon US Tour, khi nữ ca sĩ chuẩn bị bước vào chuỗi ba đêm diễn tại Houston, Santa Ana và New York trong tháng 9. Đây là tour diễn cá nhân đầu tiên của Mỹ Anh tại Mỹ, với phần lớn nội dung được xây dựng xoay quanh các ca khúc trong EP tiếng Anh Phases Of The Moon.

EP gồm sáu ca khúc Someday, Letting Go, Phases Of The Moon, Over Again And Over Again, Gentle, Baby và Zero Hesitation. Trong đó, Gentle, Baby chính là ca khúc được Mỹ Anh lựa chọn để thực hiện màn plank gây chú ý trên mạng xã hội. Màn thể hiện này cũng cho thấy sự tự tin của Mỹ Anh với khả năng hát live, vốn là một trong những điểm được chú ý trong quá trình cô hoạt động âm nhạc.

Mỹ Anh đang là một trong những ca sĩ trẻ nổi bật của làng nhạc Việt

Từ những ngày đầu ra mắt, Mỹ Anh đã được chú ý như một trong những ca sĩ Gen Z có màu sắc riêng của Vpop. Cô không chỉ được yêu thích nhờ khả năng hát mà còn tự sáng tác và tham gia sản xuất các sản phẩm của mình.

Là con gái của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân, Mỹ Anh có lợi thế lớn khi trưởng thành trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng những sáng tác và cách thể hiện của cô cũng dần tạo được dấu ấn riêng. Nhiều ca khúc của nữ ca sĩ nhận được sự yêu thích từ khán giả trẻ, góp phần giúp tên tuổi Mỹ Anh ngày càng được biết đến rộng rãi hơn.

Mỹ Anh không chỉ được yêu thích nhờ khả năng hát mà còn tự sáng tác và tham gia sản xuất các sản phẩm của mình

Sau Got You, Real Love kết hợp cùng Khắc Hưng và album Em, Mỹ Anh tiếp tục cho thấy sự đa năng qua cách tự viết và thực hiện âm nhạc. Các sản phẩm của cô thường xoay quanh R&B, neo soul và pop hiện đại.

Gần đây, EP Phases Of The Moon gồm sáu ca khúc tiếng Anh tiếp tục bổ sung màu sắc mới cho âm nhạc của Mỹ Anh. Đây cũng là những chất liệu cô sẽ mang lên sân khấu trong chuỗi đêm diễn sắp tới.

Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn được nhìn thấy Mỹ Anh thực hiện màn plank vừa hát này ngay trên sân khấu Phases Of The Moon US Tour