Negav xuất hiện bí ẩn giữa lúc Uyển Ân trình diễn cùng team Quang Hùng MasterD

Sự xuất hiện của Negav giữa lúc Uyển Ân trình diễn khiến khán giả đặc biệt chú ý.

Tối 5/9, Live Stage 4 của Tinh Hà Say Hi lên sóng với những tiết mục mới, trong đó sân khấu của đội Quang Hùng MasterD với LAVIEM nhanh chóng được chú ý. Ca khúc kết hợp Jerk và J-Pop, cũng là lần đầu chất liệu Jerk xuất hiện trong Vũ trụ “Say Hi”.

Cùng Quang Hùng MasterD, đội hình còn có Pháp Kiều, CoolKid và CAPTAIN BOY, với producer DANNY CHUNG. LAVIEM được xây dựng như một “phiên tòa tình yêu”, trong đó CoolKid đảm nhận vai thẩm phán, còn câu chuyện được triển khai qua phần trình diễn của các thành viên. Cách dàn dựng này giúp tiết mục có thêm nhiều tình huống hài hước, thay vì chỉ tập trung vào phần ca hát và vũ đạo.

Tiết mục LAVIEM

Về âm nhạc, LAVIEM là sự kết hợp giữa Jerk và J-Pop, hai chất liệu không thường được đặt cạnh nhau trong một ca khúc tình yêu. Bài hát có nhịp nhanh, phần giai điệu của Quang Hùng MasterD được đặt cạnh rap của Pháp Kiều, sau đó chuyển sang đoạn hát tiếng Nhật trước khi trở lại phần nhạc chính. Phần phối khí của DANNY CHUNG cùng cách chia các đoạn hát, rap và vũ đạo khiến tiết mục liên tục thay đổi, tạo cảm giác trẻ và có phần tinh nghịch.

Uyển Ân là khách mời trong tiết mục của team Quang Hùng MasterD

Điểm khiến tiết mục được nhắc đến nhiều là sự xuất hiện của Uyển Ân. Nữ diễn viên bước vào đúng mạch câu chuyện mà nhóm đang xây dựng, có những màn tung hứng trực tiếp với các thành viên thay vì chỉ xuất hiện như một khách mời đứng ngoài sân khấu. Cô vào vai một luật sư hài hước, xuất hiện trong những phân cảnh được dàn dựng theo concept “phiên tòa tình yêu”. Bên cạnh diễn xuất, Uyển Ân còn trực tiếp tham gia phần vũ đạo, tạo thêm điểm nhấn cho tiết mục.

Negav xuất hiện trong trên chương trình Tinh Hà Say Hi trong một số phân cảnh hậu trường

Ngoài sân khấu, một tình tiết khác cũng nhanh chóng khiến cộng đồng mạng quan tâm. Trong một số khoảnh khắc hậu trường, Negav xuất hiện cùng Pháp Kiều tại nhiều khung hình. Việc Negav và Uyển Ân cùng xuất hiện trong chương trình càng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi trước đó cả hai từng vướng tin đồn hẹn hò. Những hình ảnh này vì thế nhanh chóng được khán giả bàn luận trên mạng xã hội.

Uyển Ân và Negav từng được khán giả chú ý khi cùng đóng Bộ Tứ Báo Thủ và sau đó vướng đồn đoán hẹn hò

Trước khi cùng xuất hiện trong chương trình, Uyển Ân và Negav đã nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận bởi những tương tác thân thiết. Cả hai từng được khán giả chú ý khi cùng đóng Bộ Tứ Báo Thủ, sau đó tiếp tục xuất hiện trong cùng nhóm bạn và có những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người nhiều lần được đặt dấu hỏi, nhất là khi họ bị bắt gặp đi cùng nhau trong một số dịp riêng tư. Tuy nhiên, cả Uyển Ân và Negav chưa công khai xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Việc cả hai liên tục cùng xuất hiện với nhau khiến tin đồn về mối quan hệ của Negav và Uyển Ân tiếp tục được khán giả bàn luận

Chính vì vậy, việc Uyển Ân xuất hiện với vai trò khách mời trong tiết mục của đội Quang Hùng MasterD và Negav cũng có mặt tại chương trình nhanh chóng được khán giả chú ý. Đáng nói, Negav chỉ xuất hiện trong hậu trường, không hề lên sân khấu cũng như không tham gia sân khấu nào của Tinh Hà Say Hi. Trên mạng xã hội, một số khán giả bắt đầu bàn luận về việc cả hai cùng có mặt tại chương trình dù không xuất hiện cùng nhau, nhiều đồn đoán cho rằng Uyển Ân là lý do Negav có mặt ở phòng chờ Tinh Hà Say Hi.

Ảnh: FB