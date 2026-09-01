5 ca sĩ ra về ngay trước thềm Chung kết Tinh Hà Say Hi

Tập 10 của Tinh Hà Say Hi khép lại với 5 Anh Trai tiếp theo phải ra về.

Tối 5/9, tập 10 Tinh Hà Say Hi chính thức lên sóng, đưa 20 Anh Trai bước vào Live Stage 4 với thử thách hợp tác cùng các producer quốc tế. 20 Anh Trai được chia thành 5 đội, mỗi đội bắt tay cùng một producer quốc tế để phát triển một ca khúc mới. Năm cộng sự quốc tế xuất hiện tại Live Stage 4 đều mang theo những “hệ quy chiếu” riêng.

Danh sách nghệ sĩ quốc tế đến Live Stage 4 gây chú ý khi có DANNY CHUNG, Giám đốc Sáng tạo THEBLACKSEA, cũng sở hữu đề cử Grammy, các thành tựu đa Bạch kim và góp phần tạo nên nhiều sản phẩm của BLACKPINK, Kpop Demons Hunter. FrancisGotHeat là nhà sản xuất đa Bạch kim, sở hữu đề cử Grammy và từng cộng tác với nhiều tên tuổi hạng A quốc tế. Softest Hard ghi dấu với Hardstyle, Techno và những sân khấu lễ hội âm nhạc quốc tế. Trong khi đó, SOFTSERVEBOY có các sản phẩm tham gia đóng góp vào hơn 30 triệu album tiêu thụ toàn cầu, bao gồm FML của SEVENTEEN, cùng hơn 20 vị trí #1 trên các bảng xếp hạng Billboard. Dylan Matthew là ca nhạc sĩ, nghệ sĩ đa nhạc cụ sở hữu những sản phẩm đạt hàng tỷ lượt stream.

5 tiết mục của Live Stage 5:

HURRYKNG, Dương Domic, XUÂN ĐỊNH KY và KIMLONG bước lên sân khấu cùng nhạc phẩm Vượt Ngưỡng Tình Yêu, dưới bàn tay nhào nặn của producer FrancisGotHeat

Giải Cứu Thế Giới của đội JSOL, Sơn.K, HYO và IVAN, bắt tay cùng producer Softest Hard

Tiết mục 5 Tháng - đội Wren Evans, WEAN, Ali Hoàng Dương và Jaysonlei, dưới sự tiếp sức của producer SOFTSERVEBOY

Bộ tứ CONGB, buitruonglinh, DANG HONG HAI và CODY NAM VÕ đã khuấy đảo không gian bằng Perfume, dưới sự hỗ trợ của producer Dylan Matthew

Cuối cùng là LAVIEM đội Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, CoolKid và CAPTAIN BOY, làm việc cùng DANNY CHUNG

Sau 5 tiết mục, không khí tại trường quay nhanh chóng đổi chiều khi bước vào vòng loại. Thể thức tính điểm tại Livestage 4 là sự kết hợp giữa điểm nhóm và điểm cá nhân, trong đó 30% đến từ bình chọn trực tuyến “Anh Trai Bứt Phá” và 70% do khán giả trường quay quyết định, với quyền lựa chọn hai màn trình diễn yêu thích nhất. Theo kết quả chung cuộc, LAVIEM của đội Quang Hùng MasterD giành ngôi vương, mang về mốc điểm tuyệt đối cho toàn bộ thành viên. Xếp thứ hai là Vượt Ngưỡng Tình Yêu của đội HURRYKNG. Perfume của đội CONGB đứng thứ ba, trong khi Giải Cứu Thế Giới của đội JSOL và 5 Tháng của đội Wren Evans lần lượt giữ vị trí thứ tư và thứ năm.

Tiết mục đội Quang Hùng MasterD xếp #1 Live Stage 4 Tinh Hà Say Hi

Ngay sau 5 sân khấu là vòng loại trừ. Cú sốc đầu tiên đến ngay ở cặp JSOL - HYO khi cả hai cùng phải chia tay chương trình. XUÂN ĐỊNH K.Y và Jaysonlei được xác nhận an toàn. Bước sang cặp đối đầu CODY NAM VÕ - IVAN, cái tên phải gác lại hành trình chính là IVAN. Ôm lấy nam nghệ sĩ, MC Trấn Thành nghẹn ngào nhắn nhủ: “Nó đã đủ với em rồi, cảm ơn vì đã có mặt ở đây Tinh Hà Say Hi". IVAN bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm của khán giả và những người anh em đồng hành trong chương trình. Nam nghệ sĩ thậm chí hài hước ước nguyện được ra về thật… “đẹp trai”. Thế nhưng khi khoảnh khắc chia tay thực sự đến, anh vẫn không thể kìm được nước mắt trong vòng tay đồng đội.

Ngay sau 5 sân khấu là vòng loại trừ

Nỗi buồn tiếp tục lan rộng khi Ali Hoàng Dương là người phải dừng chân tiếp theo khiến Wren Evans bật khóc khi lao vào ôm chầm lấy người anh thân thiết. Dành riêng cho Ali, Trấn Thành gửi gắm một tâm sự đặc biệt. Tại chặng đường Tinh Hà Say Hi, cuối cùng nam ca sĩ cũng nhận được một lời khen ngợi - điều mà ở mùa trước Trấn Thành chưa từng có cơ hội trao cho anh.

Đến cặp quyết định cuối cùng giữa WEAN và KIMLONG, Trấn Thành chọn cách kiệm lời để giảm bớt sự nặng nề của khoảnh khắc chia tay. Nam MC chỉ thì thầm với người đang đứng trước ranh giới ở lại - ra về: “Anh là fan của em.” Kết quả cuối cùng, KIMLONG chính thức phải dừng bước.

5 Anh Trai ra về sau Live Stage 4:

JSOL

HYO

IVAN

Ali Hoàng Dương

KIMLONG

Live Stage 4 khép lại với Ali Hoàng Dương, JSOL, HYO, IVAN và KIMLONG nói lời "Say Hi” cuối cùng. Khép lại vòng đấu đầy cảm xúc, Quang Hùng MasterD xuất sắc dẫn dắt đội mình vươn lên giành Top 1. Trong khi đó, khán giả ngậm ngùi nói lời chia tay 5 Anh Trai thực lực khi hành trình của họ khép lại đầy tiếc nuối ngay trước thềm Chung kết.