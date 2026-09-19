Để rapper hát bolero là thế này đây

Nam rapper khiến cõi mạng bất ngờ khi trổ tài hát bolero.

Một đoạn clip ghi lại màn trình diễn của rapper OSAD trong một đêm diễn gần đây đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thay vì xuất hiện với vai trò rapper cùng những bản rap tình ca ngọt ngào hay các màn trình diễn kỹ năng thường thấy, OSAD khiến người xem ngỡ ngàng khi bất ngờ cất giọng hát bolero.

OSAD hát Về Đâu Mái Tóc Người Thương

Trong đêm diễn, OSAD xuất hiện với trang phục năng động màu đen, mái tóc vuốt keo dựng đứng, tạo diện mạo đầy cá tính, đúng chất một rapper. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ lại khiến nhiều khán giả bất ngờ khi không trình diễn những ca khúc quen thuộc mà lựa chọn thể hiện Về Đâu Mái Tóc Người Thương, một ca khúc nhạc bolero nổi tiếng và quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.

OSAD trong giao diện rất hiphop trình diễn ca khúc thuộc thể loại bolero

Điểm khiến màn trình diễn nhận được nhiều sự bàn luận nằm ở giọng hát của OSAD. Dù xuất thân là rapper, nam nghệ sĩ vẫn cho thấy khả năng trình diễn đa dạng khi thể hiện chất giọng ngọt ngào, mềm mại, phù hợp với giai điệu trữ tình của dòng nhạc bolero. Cách xử lý ca khúc tự nhiên, giàu cảm xúc khiến không ít người bất ngờ, như một ca sĩ đã theo đuổi dòng nhạc này từ lâu.

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn video trình diễn của OSAD nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả bất ngờ trước khả năng hát bolero của nam rapper, đặc biệt khi giọng hát ngọt ngào, cách luyến láy mềm mại của anh hoàn toàn đối lập với diện mạo hầm hố trên sân khấu.



Nhiều bình luận của khán giả dưới đoạn clip tiết mục của OSAD

Bên cạnh những lời khen dành cho giọng hát, một số khán giả còn hài hước nhận xét OSAD hát ngọt đến mức khiến họ có cảm giác đang ngồi trên chuyến xe đò, nơi những giai điệu bolero quen thuộc thường vang lên. Không ít người thừa nhận họ khó tin đây là giọng hát của một rapper vốn quen thuộc với những bản rap tình ca.

OSAD trong nhiều năm qua được biết đến chủ yếu với hình ảnh một rapper

Sở dĩ nhiều người bất ngờ với OSAD là bởi trong nhiều năm qua, anh được biết đến chủ yếu với hình ảnh một rapper gắn liền với những bản rap tình yêu, khả năng sáng tác và cách xử lý flow đặc trưng. OSAD bắt đầu được chú ý rộng rãi nhờ Người Âm Phủ, ca khúc phát hành năm 2018, kết hợp giữa rap và giai điệu dễ nhớ. Sản phẩm nhanh chóng được khán giả trẻ đón nhận, đưa tên tuổi nam rapper đến gần hơn với công chúng. Chỉ sau một sản phẩm, OSAD từ một rapper underground trở thành cái tên được đông đảo khán giả biết đến.

Nhờ Người Âm Phủ, OSAD từ một rapper underground trở thành cái tên được đông đảo khán giả biết đến.

Trong những năm tiếp theo, OSAD liên tục giới thiệu các sản phẩm như Yêu Sắc Yếu, Em Có Thể, Là Vì..., đồng thời thử nghiệm nhiều hướng đi mới trong âm nhạc. Những ca khúc mang màu sắc tình yêu giúp anh duy trì dấu ấn riêng trên thị trường.

Thời gian gần đây, OSAD tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Trong thời gian xuất hiện tại chương trình, nam rapper để lại dấu ấn qua nhiều tiết mục mang màu sắc khác nhau, qua đó cho thấy khả năng biến hóa trên sân khấu.

OSAD có cơ hội thể hiện vai trò sáng tác, sản xuất âm nhạc qua các tiết mục tại chương trình

Tại chương trình, OSAD được khán giả chú ý qua các tiết mục như Move On, Khắp Chốn Thiên Hà và Tiếng Ru Cội Nguồn..... Bên cạnh khả năng rap, nam nghệ sĩ còn có cơ hội thể hiện vai trò sáng tác, sản xuất âm nhạc qua các tiết mục tại chương trình. Việc thử sức với nhiều thể loại khác nhau cũng giúp OSAD bộc lộ thêm những khía cạnh mới với khán giả.

OSAD được xem là “ngựa ô” có khả năng cạnh tranh vị trí quán quân.

Với những màn thể hiện đa dạng, OSAD được khán giả kỳ vọng là một trong những nhân tố đáng chú ý của mùa giải năm nay. Nam rapper không ngại thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc, thay vì chỉ gắn với hình ảnh quen thuộc của một nghệ sĩ chuyên rap tình ca. Những tiến bộ qua từng công diễn cũng khiến anh được nhắc đến như một trong những “ngựa ô” có khả năng cạnh tranh vị trí Quán quân.

Ảnh: FBNV