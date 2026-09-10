5 cái tên cạnh tranh Quán quân show Chông Gai mùa 2: Jun Phạm "sáng cửa" dù gây tranh cãi, Thơm sẵn sàng soán ngôi!

Khi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai dần đến hồi kết, nhiều cái tên sáng giá được gọi cho ngôi vị Quán quân.

Chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang nhận được nhiều sự quan tâm khi càng tiến đến hồi kết. Mới đây, trên mạng xã hội, các chủ đề bàn tán về việc Anh Trai nào sẽ trở thành Quán quân của chương trình năm nay đang vô cùng sôi nổi, thu hút nhiều sự chú ý và nhận về hàng loạt bình luận. Một topic về dự đoán Quán quân đang đặc biệt thu hút sự quan tâm của khán giả.

Chủ đề bàn luận về vị trí Quán quân của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm

Trong số các Anh Tài, những cái tên được nhắc đến nhiều nhất cho vị trí Quán quân chính là Thơm (Da LAB), Jun Phạm, Hoàng Tôn, Hà An Huy và OSAD. Đây đều là những gương mặt có thứ hạng đáng chú ý trên bảng Hỏa lực cá nhân, đồng thời để lại nhiều màn trình diễn nổi bật trong chương trình, khiến cuộc tranh luận về khả năng giành ngôi vị cao nhất càng trở nên sôi nổi. Danh hiệu Quán quân ở đây là cách khán giả gọi người có tổng điểm Hỏa lực cá nhân cao nhất tại đêm chung kết, không phải một giải thưởng chính thức của chương trình.

Thơm (Da LAB): Visual là lợi thế lớn, liên tục góp mặt trong top đầu đường đua Quán quân

Thơm (Da LAB) là một trong những Anh Tài gây chú ý nhất chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khi càng đi sâu, anh càng nhận được nhiều sự quan tâm. Nam ca sĩ gây sốt từ diện mạo, phong thái đến những lần xuất hiện trong chương trình và các buổi họp báo. Đặc biệt, ngay từ những tập phát sóng đầu tiên, nhan sắc của Quách Văn Thơm đã trở thành một thế mạnh giúp anh duy trì sức hút riêng.

Thơm (Da LAB) là một trong những Anh Tài gây chú ý nhất chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Bên cạnh đó, các tiết mục của Quách Văn Thơm cũng tạo được rất nhiều sức hút khi có rất nhiều tiết mục để lại ấn tượng với khán giả như Vào Hạ, Let Me Go, Người Về Nơi Đâu và Nhỏ Xíu Nhỏ Xiu. Qua từng sân khấu, Thơm tiếp tục có thêm cơ hội thể hiện khả năng biểu diễn và màu sắc riêng, từ đó giúp tên tuổi của anh được khán giả chú ý nhiều hơn. Qua mỗi sân khấu, Thơm lại có thêm cơ hội thể hiện khả năng biểu diễn và màu sắc riêng, đồng thời khiến tên tuổi được khán giả chú ý nhiều hơn. Không chỉ gây chú ý về ngoại hình, anh còn cho thấy mình là một trong những gương mặt có dấu ấn riêng xuyên suốt chương trình.

Qua từng sân khấu, Thơm tiếp tục có thêm cơ hội thể hiện khả năng biểu diễn và màu sắc riêng, từ đó giúp tên tuổi của anh được khán giả chú ý nhiều hơn

Chính vì thế, thứ hạng của Thơm cũng đang thể hiện khá rõ độ nổi tiếng của anh qua từng vòng. Từ vị trí #15 tại Công diễn Hội ngộ, Thơm vươn lên #3 sau Công diễn 1, sau đó xuống #13 ở Công diễn 2 và tiếp tục bật lên #4 sau Công diễn 3 với 410 điểm. Việc liên tục xuất hiện trong nhóm có thứ hạng cao sau những công diễn đáng chú ý khiến Thơm trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều trong các dự đoán Quán quân.

Việc liên tục xuất hiện trong nhóm có thứ hạng cao sau những công diễn đáng chú ý khiến Thơm trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều trong các dự đoán Quán quân

Hà An Huy: Nhân tố mới được yêu thích nồng nhiệt, sẵn sàng cạnh tranh ngôi Quán quân

Hà An Huy cũng là một trong những Anh Tài nổi bật của chương trình năm nay. Từ Công diễn Hội ngộ, Hà An Huy đã gây chú ý với Nhức Tiềm Thức, tiết mục giúp anh nhanh chóng tạo dấu ấn với khán giả. Đến những công diễn tiếp theo, sức hút của nam ca sĩ tiếp tục được duy trì qua các sân khấu như Nợ Em Cả Bầu Trời, Em Chỉ Im Lặng và Khắp Chốn Thiên Hà. Trong đó, Nhức Tiềm Thức từng nhận được lượng quan tâm lớn trên mạng xã hội khi màn trình diễn cán mốc 5,6 triệu lượt xem, giúp Hà An Huy trở thành một trong những Anh Tài có lượng người hâm mộ đáng chú ý trong chương trình năm nay.

Hà An Huy cũng là một trong những Anh Tài nổi bật của chương trình năm nay

Bên cạnh âm nhạc, tính cách có phần hài hước, tưng tửng của Hà An Huy cũng là một điểm khiến anh được khán giả yêu thích. Với tính cách này, chỉ cần xuất hiện hay có một câu nói, biểu cảm bất ngờ là Hà An Huy cũng có thể tạo ra những khoảnh khắc khiến khán giả chú ý. Câu nói “Thấy mùa thu Hà Nội” của anh cũng từng trở thành một điểm nhấn được nhắc lại, qua đó cho thấy nam ca sĩ không chỉ được nhớ đến bởi những màn trình diễn mà còn bởi cá tính và những khoảnh khắc rất riêng trong chương trình. Đây cũng là yếu tố giúp Hà An Huy trở thành một Anh Tài vừa có khả năng âm nhạc, vừa có màu sắc riêng và được khán giả dành nhiều tình cảm.

Bên cạnh âm nhạc, tính cách có phần hài hước, tưng tửng của Hà An Huy cũng là một điểm khiến anh được khán giả yêu thích

Thứ hạng của Hà An Huy cũng phần nào thể hiện sự yêu thích của khán giả qua từng vòng. Tại Công diễn Hội ngộ, anh đứng #12, sau đó tăng lên #10 ở Công diễn 1. Đến Công diễn 2, Hà An Huy có cú bứt phá mạnh khi vươn lên #2 với 650 điểm, đồng thời trở thành Chiến tướng. Sang Công diễn 3, anh đứng #11 với 360 điểm. Việc liên tục có những tiết mục được khán giả yêu thích qua từng vòng, cùng với sự yêu thích dành cho tính cách hài hước, tưng tửng và những khoảnh khắc rất riêng, giúp Hà An Huy trở thành một trong những cái tên được khán giả đưa vào danh sách ứng viên Quán quân.

Điểm hỏa lực cá nhân của Hà An Huy cũng cải thiện qua từng vòng thi

Hoàng Tôn: Đẳng cấp hit-maker kỳ cựu sẵn sàng bùng nổ cho cúp Quán quân

Hoàng Tôn cũng là một trong những Anh Tài được chú ý khi sở hữu nhiều lợi thế về giọng hát và khả năng sáng tác. Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, nam ca sĩ vẫn giữ được phong độ vocal, đặc biệt ở những đoạn cần xử lý cảm xúc và khoe màu giọng. Đây cũng là thế mạnh giúp Hoàng Tôn tạo được dấu ấn riêng giữa dàn Anh Tài, khi anh không chỉ có kinh nghiệm biểu diễn mà còn có khả năng tự sáng tác và tham gia xây dựng âm nhạc cho các tiết mục.

Hoàng Tôn cũng là một trong những Anh Tài được chú ý khi sở hữu nhiều lợi thế về giọng hát và khả năng sáng tác

Trong hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Hoàng Tôn liên tục xuất hiện trong những tiết mục cho thấy rõ sở trường của mình như Em Không Quay Về, Move On, Nợ Em Cả Bầu Trời, Người Về Nơi Đâu và Một Đêm Duy Nhất. Đặc biệt, khả năng sáng tác là một lợi thế lớn khi Hoàng Tôn nhiều lần tham gia vào quá trình xây dựng tiết mục, từ sáng tác đến định hình phần âm nhạc. Sau nhiều năm đứng trên sân khấu, giọng hát của Hoàng Tôn vẫn là điểm khiến khán giả chú ý, nhất là khi anh thể hiện những ca khúc thiên về vocal và cảm xúc.

Hoàng Tôn sở hữu thế mạnh vocal, sáng tác cùng kinh nghiệm nhiều năm trong Vpop.

Bên cạnh đó, Hoàng Tôn còn là gương mặt có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong Vpop, từng sở hữu nhiều ca khúc được khán giả biết đến. Việc bước vào chương trình vì thế cũng giúp anh có thêm cơ hội cho thấy một hình ảnh khác so với trước đây, đồng thời chứng minh rằng thế mạnh về giọng hát và sáng tác vẫn là những yếu tố có thể giúp anh cạnh tranh với các Anh Tài khác.

Thứ hạng của Hoàng Tôn cũng có những biến động đáng chú ý qua từng vòng. Tại Công diễn Hội ngộ, anh đứng #6, sau đó xuống #19 ở Công diễn 1 và đến Công diễn 3 đã trở lại #9 với 390 điểm. Dù chưa nằm trong nhóm dẫn đầu như Jun Phạm hay Thơm, Hoàng Tôn vẫn có lợi thế ở một khía cạnh khác: giọng hát, khả năng sáng tác và kinh nghiệm sân khấu. Khi chương trình bước vào những vòng cuối, đây đều là những “lợi thế” để Hoàng Tôn bứt phá thứ hạng cao, đồng thời cũng là lý do anh liên tục được khán giả gọi tên trong cuộc đua Quán quân.

Khi chương trình bước vào những vòng cuối, giọng hát, khả năng sáng tác và kinh nghiệm sân khấu là những yếu tố có thể giúp Hoàng Tôn bứt phá về thứ hạng, đồng thời cũng là lý do anh liên tục được khán giả gọi tên trong cuộc đua Quán quân

OSAD: “Ngựa ô” đáng gờm tranh ngôi Quán quân

Trong thời gian tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, OSAD cũng đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả. OSAD đã có nhiều tiết mục với những màu sắc khá khác nhau, qua đó cho thấy khả năng biến hóa của nam rapper trên sân khấu. Trong đó, Move On là tiết mục anh kết hợp cùng Hoàng Tôn và Thái Lê Minh Hiếu, còn tại Công diễn 3, OSAD góp mặt trong Khắp Chốn Thiên Hà cùng Đại Nghĩa, Thuận Nguyễn, Đông Hùng và Hà An Huy. Tiết mục này nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả và từng vươn lên #10 Trending YouTube Music Charts Việt Nam. Bên cạnh vai trò trình diễn, OSAD cũng có cơ hội thể hiện kỹ năng sáng tác và rap qua từng tiết mục.

OSAD cũng là cái tên được nhiều khán giả kỳ vọng vào vị trí Quán quân

Điểm đáng chú ý là OSAD không chỉ được nhớ đến bởi những phần rap mà còn dần tạo được dấu ấn riêng trong cách xuất hiện tại chương trình. Qua mỗi công diễn, nam rapper có thêm cơ hội thử sức với những màu sắc khác nhau, từ đó giúp khán giả hiểu hơn về khả năng của anh. Những tiết mục có sự kết hợp với các Anh Tài khác cũng giúp OSAD mở rộng hình ảnh thay vì chỉ gắn với một màu sắc rap quen thuộc. Đặc biệt, Khắp Chốn Thiên Hà là một trong những sân khấu giúp tên tuổi OSAD được chú ý rõ hơn khi tiết mục có lượng người xem và tương tác đáng kể trên YouTube.

OSAD có nhiều tiết mục để lại ấn tượng tố với khán giả và lọt vào trending các bảng xếp hạng âm nhạc

Về điểm cá nhân, OSAD chưa có thứ hạng cao ở những vòng đầu. Tuy nhiên, qua từng vòng đấu, nam rapper vẫn cho thấy sự cải thiện khi thứ hạng liên tục tăng lên. Tại Công diễn 3, OSAD đứng hạng 13 với 320 điểm Hỏa lực, cho thấy mức độ yêu thích từ khán giả dành cho anh đang có xu hướng tăng qua từng vòng. Bên cạnh đó, việc OSAD từng “xin xỏ” vị trí Quán quân trên mạng xã hội cũng cho thấy nam rapper không giấu tham vọng tại chương trình. Chính việc từ một vị trí khá thấp từng bước tiến vào nhóm trên, cùng những tiết mục có sức hút và khả năng rap, sáng tác là lý do OSAD được xem là một cái tên có thể tạo bất ngờ ở chặng cuối.

OSAD được xem là ngựa ô đáng gờm cho chặng sau của chương trình

Jun Phạm: Ứng viên Quán quân, giữ kỷ lục Top 1 liên tiếp giữa tâm điểm tranh cãi

Ngoài những cái tên kể trên, Jun Phạm chính là một trong những ứng cử viên được dự đoán nhiều nhất cho vị trí Quán quân, khi liên tục giữ thứ hạng cao trong chương trình và cũng luôn duy trì được sự chú ý từ những ngày đầu phát sóng đến hiện tại. Tại Công diễn Hội ngộ, anh đứng #2, sau đó vươn lên #1 ở Công diễn 1 và tiếp tục giữ vị trí này tại Công diễn 2. Đến Công diễn 3, Jun Phạm vẫn đứng #1 với 680 điểm Hỏa lực. Việc liên tục nằm ở nhóm đầu khiến nam ca sĩ trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều khi khán giả bắt đầu dự đoán ai sẽ là Quán quân năm nay.

Jun Phạm là cái tên sáng cửa nhất khi liên tục giữ vị trí dẫn dầu bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân

Khi quay trở lại với mùa 2026, Jun Phạm đã có sẵn một lượng khán giả riêng và một fandom khá vững chắc. Đây cũng là lợi thế không nhỏ khi anh bước vào một chương trình có yếu tố bình chọn, bởi độ nhận diện và lượng người ủng hộ từ trước có thể giúp Jun Phạm duy trì vị trí cao qua từng vòng. Tuy nhiên, hành trình của anh cũng không hoàn toàn nhận được sự đồng thuận. Ngay từ những công diễn đầu tiên, Jun Phạm đã cùng nhóm 5 Anh Tài nhận về không ít ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng thứ hạng của anh khá cao so với những gì thể hiện trên sân khấu.

Dù vậy Jun Phạm vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều cho rằng phần thể hiện chưa đủ thuyết phục để giữ thứ hạng cao qua từng vòng

Liên tiếp ở những công diễn sau, Jun Phạm cũng để lại dấu ấn qua các tiết mục Lý Ngựa Ô Huế, Ánh Sáng Của Đời Tôi và Nhỏ Xíu Nhỏ Xiu. Trong đó, Lý Ngựa Ô Huế là sân khấu nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều khi một bộ phận khán giả cho rằng phần thể hiện của Jun chưa thực sự tương xứng với thứ hạng cá nhân rất cao. Sang Ánh Sáng Của Đời Tôi và Nhỏ Xíu Nhỏ Xiu, những tranh luận về thứ hạng của anh vẫn tiếp tục được đặt lên bàn cân với phần thể hiện trên sân khấu. Qua nhiều công diễn với các tiết mục khác nhau, Jun Phạm cũng cho thấy được nhiều màu sắc cá nhân, tuy nhiên anh vẫn liên tục nhận về những ý kiến trái chiều cho rằng phần thể hiện chưa đủ thuyết phục để giữ thứ hạng cao qua từng vòng.

Ngoài những cái tên kể trên, đây cũng mới chỉ là những ứng viên được khán giả nhắc đến nhiều trong thời điểm hiện tại. Với những diễn biến tiếp theo của chương trình, thứ hạng hoàn toàn có thể thay đổi. Đáng chú ý, danh hiệu Quán quân cũng được khán giả gọi dành cho Anh Tài có tổng điểm Hỏa lực cá nhân cao nhất trong chung kết, chứ không phải một giải thưởng chính thức. Hiện tại, chương trình vẫn còn Công diễn 4, Công diễn 5 và đêm chung kết, vì thế việc Anh Tài nào trở thành cái tên nhận được nhiều bình chọn nhất vẫn là điều được nhiều khán giả quan tâm.

Ảnh: FBNV