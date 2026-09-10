Sự hết thời của ngôi sao 30 tỷ views: Chiếu phim ế chỏng chơ, "flop" mọi mặt trận

Danh xưng "nữ hoàng flop" mãi chưa thoát khỏi tay nữ ca sĩ này.

Katy Perry một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, lần này câu chuyện lại diễn ra theo một cách hoàn toàn khác khi doanh thu phim concert của nữ ca sĩ sau khi công chiếu bất ngờ được ghi nhận ở mức thấp kỷ lục. Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris từng được kỳ vọng sẽ tiếp nối sức hút của chuyến lưu diễn đình đám, nhưng những con số phòng vé đầu tiên lại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Katy Perry một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi doanh thu phim concert của nữ ca sĩ ghi nhận mức thấp kỉ lục

Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris là phim concert của Katy Perry, chính thức công chiếu ngày 2/9/2026, được phát hành tại rạp và IMAX ở nhiều thị trường trên thế giới. Sau ngày đầu công chiếu, theo các báo cáo từ những trang theo dõi doanh thu phòng vé, phim ghi nhận doanh thu toàn cầu là 6.168 USD tương đương tương đương khoảng 160 triệu đồng.

Con số 6.168 USD ngay lập tức khiến nhiều người chú ý, bởi đây là mức doanh thu phòng vé được đánh giá là rất thấp đối với một phim concert của ngôi sao nhạc pop tầm cỡ Katy Perry

Con số 6.168 USD ngay lập tức khiến nhiều người chú ý, bởi đây là mức doanh thu phòng vé được đánh giá là rất thấp đối với một phim concert của ngôi sao nhạc pop tầm cỡ Katy Perry, đặc biệt khi The Lifetimes Tour vốn là một tour diễn quy mô toàn cầu. Nhiều tài khoản mạng xã hội cũng nhanh chóng chia sẻ lại con số này, khiến màn ra mắt của bộ phim trở thành chủ đề bàn luận.

Nếu nhìn vào phim concert gần nhất được phát hành ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, sự chênh lệch càng khiến thành tích lần này của Katy Perry gây bất ngờ

Nếu nhìn vào phim concert gần nhất được phát hành ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, sự chênh lệch càng khiến thành tích lần này của Katy Perry gây bất ngờ. Phim concert trước đó, Part Of Me, ghi lại California Dreams Tour và được phát hành rộng rãi tại Mỹ cùng nhiều thị trường quốc tế. Ngay ngày đầu công chiếu tại Mỹ, phim đã thu 3,1 triệu USD tại phòng vé. Sau đó, tác phẩm đạt 7,14 triệu USD trong tuần mở màn tại Mỹ và Canada, trước khi cán mốc 32,73 triệu USD doanh thu toàn cầu.

Doanh thu ngày đầu của phim mới chỉ tương đương khoảng 0,2% thành tích Part Of Me từng đạt tại Mỹ. Chính mức chênh lệch quá lớn này càng khiến khán giả đặt câu hỏi về sức hút hiện tại của Katy Perry

Trong khi đó, Katy Perry: The Lifetimes Tour hiện chỉ ghi nhận 6.168 USD, khiến khoảng cách với thành tích của Part Of Me trở nên đặc biệt đáng chú ý. Doanh thu ngày đầu của phim mới chỉ tương đương khoảng 0,2% thành tích Part Of Me từng đạt tại Mỹ. Chính mức chênh lệch quá lớn này càng khiến khán giả đặt câu hỏi về sức hút hiện tại của Katy Perry.

Tình trạng doanh thu phòng vé của bộ phim một lần nữa khiến câu chuyện về sức hút của Katy Perry được đem ra bàn luận. Nữ ca sĩ vốn chưa từng từ bỏ sân khấu sau nhiều năm hoạt động, liên tục tìm cách trở lại với khán giả dù phải đối mặt với không ít tranh cãi. Thế nhưng, sản phẩm âm nhạc mới nhất của cô cũng không mang đến tín hiệu thực sự khả quan.

Katy Perry liên tục ghi nhận thành tích ảm đạm trên đường đua âm nhạc

Phát hành vào tháng 6 năm nay, Watch It Burn tiếp tục ghi nhận thành tích khá ảm đạm khi không lọt Billboard Hot 100, Billboard Global 200 hay Global Excl. U.S. Ca khúc chỉ xuất hiện trên bảng Adult Pop Airplay ở #38, trở thành thứ hạng thấp nhất của Katy trên bảng xếp hạng này. Thành tích hiện tại càng đối lập với những gì Katy Perry từng làm được trong thời kỳ hoàng kim. Trên YouTube, nơi phản ánh khá rõ sức ảnh hưởng tích lũy của một nghệ sĩ, kênh chính thức của Katy Perry đã sở hữu hơn 30 tỷ lượt xem cùng hàng chục triệu người đăng ký. Chính kho thành tích khổng lồ này càng khiến sự sụt giảm của các sản phẩm mới trở nên đáng chú ý:

Chuỗi hụt hơi của Katy Perry thực tế đã bắt đầu từ giai đoạn Witness năm 2017. Sau thời Teenage Dream và Prism, khi gần như ca khúc nào ra mắt cũng có khả năng trở thành hit, những sản phẩm tiếp theo của nữ ca sĩ dần đánh mất sức bật đại chúng. Bon Appétit chỉ đạt #59 Billboard Hot 100, mở ra giai đoạn Katy Perry liên tục bị gắn với hai chữ "flop" và "hết thời".

Không chỉ thành tích đi xuống, âm nhạc của Katy những năm gần đây cũng thường bị nhận xét là thiếu mới mẻ,

Không chỉ thành tích đi xuống, âm nhạc của Katy những năm gần đây cũng thường bị nhận xét là thiếu mới mẻ, out meta và không còn bắt kịp thị hiếu như thời kỳ hoàng kim. Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ dường như vẫn đang mắc kẹt với công thức pop từng giúp cô thống trị thị trường khoảng một thập kỷ trước, nhưng chưa tạo được một hướng đi âm nhạc thực sự mới mẻ hay khác biệt. Tình trạng này kéo dài đến 143, khi Woman's World chỉ debut #63 Billboard Hot 100, còn album mở màn ở #6 Billboard 200 với 48.000 bản.

Những thất bại liên tiếp, cộng thêm thành tích mới nhất tiếp tục ảm đạm, khiến Katy Perry một lần nữa bị gắn với danh xưng "nữ hoàng flop"

Đến Smile, tình hình càng ảm đạm khi album ghi nhận sức hút streaming thấp và nhanh chóng biến mất khỏi các bảng xếp hạng. Đỉnh điểm là 143 vào năm 2024, khi dự án vừa có doanh số khiêm tốn vừa vấp phải làn sóng chỉ trích và chấm điểm thấp từ giới chuyên môn. Nhiều đánh giá cho rằng album thiếu đột phá, trong khi màu sắc âm nhạc của Katy vẫn gợi nhớ công thức pop từng giúp cô thống trị khoảng một thập kỷ trước. Những thất bại liên tiếp, cộng thêm thành tích mới nhất tiếp tục ảm đạm, khiến Katy Perry một lần nữa bị gắn với danh xưng "nữ hoàng flop".

Tuy nhiên, nhạc cũ của Katy Perry lại thường xuyên viral và trở thành hiện tượng.

Tuy nhiên, nhạc cũ của Katy Perry lại thường xuyên viral và trở thành hiện tượng. Gây chú ý nhất trong năm nay là The One That Got Away. Ca khúc phát hành từ năm 2011 bất ngờ trở thành TikTok Global Song Of The Summer 2026, với hơn 42 triệu video sử dụng và hơn 55 tỷ lượt xem. Hiệu ứng này còn lan sang các nền tảng nghe nhạc khi ca khúc vươn lên #4 Spotify Global, sở hữu hơn 1,8 tỷ lượt stream và trở lại Billboard Global 200, nơi đã có 21 tuần trụ hạng.

Vài năm trở lại đây, gần như mỗi năm Katy đều có một ca khúc cũ bất ngờ viral trở lại.

Những thành tích trên làm nổi bật một hiện tượng thú vị trong sự nghiệp của Katy Perry khi nhạc mới có thể chật vật tìm chỗ đứng, nhưng kho hit cũ lại liên tục được thế hệ khán giả mới khám phá. Vài năm trở lại đây, gần như mỗi năm Katy đều có một ca khúc cũ bất ngờ viral trở lại. Năm 2021, Harleys In Hawaii thịnh hành khi được dùng làm nhạc nền cho các meme và video khoe nhan sắc. Sang năm 2022, Hot N Cold tiếp tục khuấy đảo mạng xã hội qua các thử thách vũ đạo. Đến năm 2023, Dark Horse được tận dụng trong loạt trào lưu biến hình.

Sức sống của kho nhạc cũ vì thế trở thành một trong những lý do giúp Katy Perry vẫn giữ được độ nhận diện lớn, ngay cả khi các sản phẩm mới không còn tạo được hiệu ứng như thời hoàng kim

Và mới nhất vào năm 2026, Wide Awake lại gây chú ý với thử thách tự bè phối để khoe giọng hát. Sức sống của kho nhạc cũ vì thế trở thành một trong những lý do giúp Katy Perry vẫn giữ được độ nhận diện lớn, ngay cả khi các sản phẩm mới không còn tạo được hiệu ứng như thời hoàng kim.

Ảnh: X/IG