Ngọc trai đen showbiz nhan sắc bừng sáng vẫn chịu cảnh xếp sau mỹ nữ huyền thoại, chưa từng biết xấu là gì

Nhan sắc thời đỉnh cao của mỹ nhân "da bánh mật" không hề bị mài mòn theo năm tháng.

Sự trở lại của ba mảnh ghép SNSD trong nhóm nhỏ HRS đã làm sống lại bầu không khí hoài niệm của Kpop thế hệ thứ hai. Ngay sau khi single Skibidi được phát hành, hình ảnh quyến rũ và phong thái trình diễn tràn đầy năng lượng của Yuri lập tức khiến netizen "đứng ngồi không yên". Hàng loạt khoảnh khắc xuất thần của cô từ thời kỳ đầu debut cho đến nay được người hâm mộ chia sẻ rầm rộ.

Nhan sắc khi debut của Yuri bất ngờ được chú ý trở lại

Kèm theo bài đăng là loạt khoảnh khắc xuất thần của Yuri giai đoạn hoàng kim, từ đôi mắt hút hồn, nụ cười rạng rỡ cho đến đường nét gương mặt thanh tú không một góc chết. Nhiều người gật gù công nhận rằng nhan sắc của Yuri ở giai đoạn đỉnh cao. Tuy nhiên, câu hỏi vì sao một mỹ nhân sở hữu đường nét hoàn hảo, hình thể chuẩn chỉnh và khí chất ngút ngàn như Yuri lại không giữ vị trí "linh hồn nhóm" đã mở ra một cuộc tranh luận vô cùng thú vị về chiến lược của SM Entertainment thời điểm đó.

Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến thắc mắc vì sao Yuri lại không được chọn làm center của SNSD

Dân tình nhanh chóng đưa ra hàng loạt lý do thuyết phục để giải mã cấu trúc đội hình huyền thoại của SNSD. Đầu tiên, vai trò Center cố định đã được SM Entertainment ấn định cho Yoona ngay từ trước khi nhóm ra mắt. Giống như việc phân chia vị trí Main Vocal hay Main Dancer, Yoona được lựa chọn làm gương mặt đại diện nhờ sở hữu nhan sắc "nai con" trong trẻo, thuần khiết , đúng chuẩn mực cái đẹp được công chúng xứ Kim Chi cực kỳ ưa chuộng.

Vị trí center của SNSD vốn đã được ấn định cho Yoona

Danh tiếng nhan sắc của nữ thần tượng lớn đến mức cộng đồng mạng từng truyền tay nhau những tiêu chuẩn sắc đẹp được xây dựng dựa trên chính gương mặt cô: làn da trắng mịn không tì vết, khuôn mặt nhỏ nhắn chuẩn tỉ lệ vàng, đôi mắt nai trong veo, sống mũi thanh tú cùng nụ cười dịu dàng làm bừng sáng khung hình. Tổng thể ấy chính là chiếc chìa khóa giúp Yoona chiếm trọn cảm tình của công chúng Hàn Quốc, giải thích vì sao dù Yuri có quyến rũ hay xuất sắc đến đâu, chiếc ghế "Main Visual" trong lòng đa số khán giả Hàn Quốc thời điểm đó vẫn khó lòng thay thế.

Yoona được xem là biểu tượng khai sinh và phổ biến hóa định nghĩa "Center" trong Kpop

Không dừng lại ở nhan sắc nổi bật, Yoona còn là người góp phần định hình lại cách vận hành của cả ngành công nghiệp idol. Ở thời điểm Kpop chưa quá chú trọng việc phân chia rõ ràng vai trò hay xây dựng hình tượng thành viên, Yoona đã luôn là người đảm nhận vị trí trung tâm trong các khoảnh khắc mở màn hoặc cao trào đắt giá nhất trên sân khấu của SNSD.

Cô được xem là biểu tượng khai sinh và phổ biến hóa định nghĩa "Center" trong Kpop. Thành công vang dội của SNSD cùng công thức "Center Yoona" đã tạo nên bước ngoặt lớn, khiến hàng loạt công ty giải trí sau này bắt đầu chú trọng xây dựng một thành viên trung tâm phù hợp với concept nhóm.



Yuri chính là mảnh ghép quan trọng nằm trong "Bermuda Line", bộ ba visual huyền thoại gồm Yoona, Yuri và Seohyun

Tuy nhiên, việc Yoona đảm nhận vị trí Center không đồng nghĩa với việc Yuri lép vế. Knet chỉ ra rằng Yuri chính là mảnh ghép quan trọng nằm trong "Bermuda Line", bộ ba visual huyền thoại gồm Yoona, Yuri và Seohyun. Trên thực tế, SM luôn bố trí bộ ba này đứng ở khu vực trung tâm và tùy thuộc vào từng bài hát và concept, vị trí Center luôn có sự luân chuyển linh hoạt. Và trong bộ ba ấy, Yuri luôn là nhân tố bùng nổ sở hữu lượng fan đông đảo không hề kém cạnh.

Yuri được mệnh danh là ngọc trai đen độc nhất vô nhị của Kpop

Một trong những lý do khiến Yuri trở nên đặc biệt chính là sắc vóc quyến rũ. Vào giai đoạn 2007 - 2009, chuẩn mực cái đẹp khắt khe tại Hàn Quốc nghiêng hẳn về làn da trắng nõn và nét đẹp dịu dàng. Giữa dàn idol mang phong cách thanh thuần, Yuri tạo nên cú hích khác biệt hoàn toàn với làn da bánh mật ngăm đen quyến rũ, hình thể săn chắc, khỏe khoắn và thần thái tràn đầy năng lượng. Chính sắc vóc độc đáo này đã mang lại cho cô biệt danh "Ngọc trai đen" độc nhất vô nhị của Kpop.

20 năm qua, Yuri liên tục duy trì sức hút của bản thân khi thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau

Gần hai thập kỷ trôi qua kể từ ngày ra mắt với bản ballad huyền thoại Into the New World, Yuri đã cùng SNSD chinh phục đỉnh cao âm nhạc với chuỗi siêu hit quốc dân như Gee, Genie, The Boys, I Got A Boy, Lion Heart... Bên cạnh tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ đại diện làn sóng Hallyu, Yuri còn chứng minh thực lực khi lấn sân sang mảng diễn xuất. Ngoài album solo The First Scene (2018), Yuri đã khẳng định năng lực diễn xuất thực lực qua loạt phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Fashion King, Defendant, Bossam: Steal the Fate, Good Job, Parole Examiner Lee, No Breathing, Dolphin hay Somebody. Dù đã chính thức rời SM Entertainment, cô vẫn luôn tự hào khẳng định bản thân vĩnh viễn là một phần không thể tách rời của SNSD.

Yuri tái xuất trong nhóm nhỏ Girls’ Generation-HRS cùng hai "mảnh ghép" Hyoyeon và Sooyoung khiến mạng xã hội "bùng nổ" với single đầu tay Skibidi

Mới đây, chiều 31/8, Yuri tái xuất trong nhóm nhỏ Girls’ Generation-HRS cùng hai "mảnh ghép" Hyoyeon và Sooyoung khiến mạng xã hội "bùng nổ" với single đầu tay Skibidi. Bắt nguồn từ câu nói đùa ngẫu hứng trong show thực tế trên YouTube của Hyoyeon, màn kết hợp này tưởng chừng chỉ để cho vui nhưng lại được thực hiện cực kỳ chỉn chu, tập trung vào kỹ năng vũ đạo thượng thừa. Thần thái sang ngầu cùng phong độ trình diễn bền bỉ sau gần 20 năm đứng trên sân khấu của cả ba lập tức chinh phục hoàn toàn người hâm mộ.

Thần thái sang ngầu cùng phong độ trình diễn bền bỉ sau gần 20 năm đứng trên sân khấu của Yuri tức chinh phục hoàn toàn người hâm mộ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, dù có mang danh xưng "Center" cố định hay không, vị thế visual của Yuri trong lịch sử Kpop là điều không ai có thể phủ nhận. Sở hữu nhan sắc vượt thời gian, thần thái làm chủ sân khấu cùng khí chất quyến rũ, Yuri vẫn mãi là biểu tượng visual độc nhất vô nhị.

Nhìn lại chặng đường đã qua, dù có mang danh xưng "Center" cố định hay không, vị thế visual của Yuri trong lịch sử Kpop là điều không ai có thể phủ nhận

Ảnh: X/ IG