3 ngày sau đoạn clip "ăn cam" viral, chuyện gì đang xảy ra với AMEE?

Cuộc sống hiện tại của AMEE nhận được sự quan tâm lớn của dân tình.

Sau màn tái xuất trước truyền thông hồi đầu tháng 8, vừa qua, AMEE khiến người hâm mộ chú ý với một đoạn clip đời thường

Đoạn video được đăng trên Instagram có 1,7 triệu người theo dõi. Trong clip, cô gái để mặt mộc, quay cận gương mặt và thưởng thức một múi cam.

Nữ ca sĩ gần như không trang điểm, để lộ làn da và đường nét gương mặt ở khoảng cách rất gần. Đáng chú ý, chính những biểu cảm của AMEE trong vài giây ngắn ngủi lại trở thành tâm điểm bàn luận. Từ nụ cười, ánh mắt cho đến những lần chớp mắt, nữ ca sĩ liên tục thay đổi biểu cảm trước camera. Những hình ảnh của AMEE được các diễn đàn chia sẻ lại và nhiều ý kiến bàn tán về hành động khó hiểu của nữ ca sĩ, từ đó đặt câu hỏi liệu cô đang mệt mỏi hay chỉ đơn giản là đang nghịch ngợm trước camera.

AMEE là ai?

AMEE tên thật là Trần Huyền My, sinh ngày 23 tháng 3 năm 2000 tại Hà Nội. Ngay từ những ngày đầu, cô đã định hướng bản thân theo hình tượng công chúa kẹo ngọt. Chất giọng trong trẻo đặc trưng giúp AMEE nhanh chóng xây dựng chỗ đứng vững chắc giữa thị trường âm nhạc đa dạng.

Hành trình nghệ thuật của AMEE bắt đầu từ năm 15 tuổi, cô thuyết phục gia đình để một mình từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh tham gia thi tuyển. Vượt qua hàng ngàn thí sinh, cô chính thức trở thành thực tập sinh của ST.319 Entertainment. AMEE trải qua 4 năm rèn luyện khắt khe về thanh nhạc, vũ đạo và kỹ năng biểu diễn theo tiêu chuẩn mô hình đào tạo thần tượng chuyên nghiệp.

Tháng 4/2019, AMEE chính thức chào sân V-pop. Bản hit debut Anh Nhà Ở Đâu Thế kết hợp cùng rapper B Ray lập tức tạo tiếng vang trên thị trường. Ca khúc nhanh chóng lọt top thịnh hành YouTube, đưa tên tuổi tân binh sinh năm 2000 vụt sáng. Cùng năm, cô duy trì sức nóng ổn định bằng chuỗi hit liên tiếp bao gồm Đen Đá Không Đường, Anh Đánh Rơi Người Yêu Này và Trời Giấu Trời Mang Đi.

Năm 2020, AMEE phát hành album phòng thu đầu tay mang tên dreAMEE. Đặc biệt trong năm này, cô xuất sắc được vinh danh là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất châu Á tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards. Quãng thời gian sau đó, cô gái này có nhiều dự án củng cố vị thế, đồng thời cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy âm nhạc.

Quãng thời gian AMEE "ở ẩn" trong khó hiểu

Một thời gian dài, AMEE không có bất kỳ động thái nào trên các nền tảng cá nhân. Sự vắng bóng này càng trở nên đáng chú ý khi nhìn lại chuỗi hoạt động thưa thớt của AMEE kể từ cuối năm ngoái.

Đầu tháng 12/2025, AMEE từng khiến cộng đồng người hâm mộ cũng như khán giả yêu nhạc xôn xao khi đăng tải thông báo chính thức kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment. Quyết định này được đưa ra sau 7 năm gắn bó giữa hai bên. Đáng chú ý, thông báo này chỉ xuất hiện duy nhất trên trang cá nhân của AMEE, hoàn toàn vắng bóng trên fanpage hay các kênh truyền thông chính thức của công ty cũ.

Sau khi thay đổi công ty quản lý, AMEE chìm vào khoảng lặng. Kể từ khi chuyển sang bến đỗ mới, cô không ra mắt bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào và các hoạt động nghệ thuật cũng hoàn toàn đóng băng. Lần hiếm hoi khán giả thấy AMEE bước lên sân khấu là tại một đêm nhạc của trường trung học phổ thông vào tháng 3/2026.

Với một sự nghiệp rực rỡ và chuỗi thành tích nhạc số đáng nể, sự biến mất bí ẩn của AMEE để lại nhiều tiếc nuối. Và sau đoạn clip "ăn cam" vu vơ mới đây, cô càng gây nên thắc mắc "to đùng" cho khán giả yêu nhạc Việt.