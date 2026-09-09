H.O.T. và cột mốc 30 năm: 5 chàng trai trẻ đã góp phần xây dựng nền móng K-pop

Nhóm H.O.T là một trong những nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc. Tuy chỉ hoạt động chưa đầy 5 năm nhưng mô hình vận hành của nhóm vẫn còn tồn tại mãi.

(Ảnh: SM Entertainment/X)

Mô hình nhóm nhạc thần tượng mà K-pop hiện đang xuất khẩu ra thế giới - với quy trình tuyển chọn và đào tạo bài bản, sự phân chia vai trò cố định cho từng thành viên và việc quy định màu sắc đại diện cho câu lạc bộ người hâm mộ - đã được định hình trong chưa đầy 5 năm bởi một nhóm các chàng trai trẻ lần đầu ra mắt công chúng qua sóng truyền hình trực tiếp.

Chuyện của 30 năm trước...

Vào ngày 7 tháng 9 năm 1996, một nhóm gồm 5 nam sinh trung học là Moon Hee-jun, Jang Woo-hyuk, Tony An, Kangta và Lee Jae-won đã xuất hiện trước khán giả với tên gọi H.O.T. và biểu diễn ca khúc "Age of Violence". Khán giả đã vô cùng phấn khích, đặc biệt là giới trẻ.

Tên gọi H.O.T này là viết tắt của cụm từ "High-five Of Teenagers" (Cái đập tay của tuổi teen), và đây là nhóm nhạc đầu tiên mà SM Entertainment - một tập đoàn giải trí hàng đầu trong ngành K-pop - lên kế hoạch và xây dựng từ con số không.

Thời điểm ra mắt của họ gần như hoàn hảo. Trước đó cùng năm, một nhóm nhạc nam khác là Seo Taiji and Boys đã giải nghệ, và giới trẻ đã nhanh chóng dành tình cảm cho H.O.T., lấp đầy khoảng trống mà bộ ba này để lại.

Trong khi Seo Taiji and Boys là một hiện tượng tự phát triển, thì H.O.T. lại là một nhóm nhạc được xây dựng có chủ đích. Nhóm là thành quả của quá trình lập kế hoạch và chiến lược tỉ mỉ tại SM; công ty này xác định ý tưởng chủ đạo (concept) trước, sau đó mới tuyển chọn và thử giọng những học sinh - những người thấu hiểu tâm tư, cảm xúc của thế hệ mình hơn bất kỳ ai khác - để lấp đầy các vị trí trong nhóm.

Công thức thành công và bước tiếp theo

Điều biến nhóm nhạc H.O.T thành một khuôn mẫu chuẩn mực thay vì chỉ đơn thuần là một hiện tượng nhất thời chính là đĩa đơn thứ hai của họ. "Age of Violence" - ca khúc chủ đề trong album phòng thu đầu tay mang tên "We Hate All Kinds of Violence" - đã kết hợp phong cách gangster rap với ca từ lên án bạo lực học đường, đóng vai trò như một tín hiệu mở màn đầy ấn tượng.

Ca khúc tiếp theo, "Candy", đã thực sự gắn kết cộng đồng người hâm mộ và chinh phục giới trẻ nhờ giai điệu bắt tai; đồng thời, những đôi găng tay và mũ len mà các thành viên sử dụng trong quá trình quảng bá bài hát này đã trở thành hình ảnh đặc trưng của H.O.T.

(Ảnh: SM Entertainment)

Việc luân phiên thay đổi giữa các phong cách (concept) mang màu sắc u tối, gai góc và những phong cách tươi sáng, trẻ trung vẫn là quy trình hoạt động tiêu chuẩn của ngành công nghiệp này suốt ba thập kỷ qua. Các bản hit liên tục ra mắt và thay đổi phong cách luân phiên, giống như cách hai đĩa đơn đầu tiên đã làm. "Full of Happiness" (1997) mang đến sự ngọt ngào thuần khiết. Ngược lại, "We Are the Future" và "I Yah!" lại chứa đựng những thông điệp phê phán xã hội - điều hiếm thấy ở một nhóm nhạc được định hướng phục vụ đối tượng học sinh. "Hope" - ca khúc do Kangta sáng tác - lại mang một màu sắc khác biệt hoàn toàn; nó đã vượt xa vòng đời của nhóm để trở thành một tác phẩm kinh điển của SM.

Giai đoạn thành công rực rỡ về mặt thương mại sau đó cũng đóng vai trò định hình quan trọng. Bốn album đầu tiên của H.O.T. đều đạt doanh số triệu bản, và nhóm đã giành được 12 giải thưởng lớn tại các lễ trao giải âm nhạc cuối năm - những thành tích chưa từng có tiền lệ vào thời điểm đó. Năm 1999, H.O.T. trở thành nghệ sĩ trong nước đầu tiên tổ chức buổi hòa nhạc riêng tại Sân vận động Olympic Seoul.

Những đóng góp từ người hâm mộ

Việc tổ chức buổi hòa nhạc quy mô lớn này cho thấy một trong những di sản bền vững nhất mà H.O.T. để lại. Club H.O.T. - câu lạc bộ người hâm mộ chính thức của nhóm - đã thu hút khoảng 220.000 thành viên đăng ký trả phí trong suốt thời gian hoạt động. Nếu tính cả những người không đăng ký thành viên chính thức, con số này lên tới gần 700.000 người hâm mộ.

Câu lạc bộ đã tự xây dựng các quy tắc riêng trong quá trình hoạt động. Việc chọn màu bóng bay đại diện cho nghệ sĩ là điều cần được quyết định, và H.O.T. đã chọn màu trắng. Những quả bóng bay này đóng vai trò như gậy phát sáng (lightstick) ngày nay. Khi được giơ cao khắp khán đài, chúng biến đám đông thành một khối màu sắc đồng nhất, dễ dàng nhận diện qua sóng truyền hình, đồng thời giúp phân biệt người hâm mộ của nhóm này với nhóm khác.

Quy mô của cộng đồng người hâm mộ này đã tạo ra những tác động vượt ra ngoài phạm vi sân khấu. Vào những ngày diễn ra concert của H.O.T., số lượng nữ sinh trên cả nước trốn học sớm nhiều đến mức Bộ Giáo dục đã phải ban hành lệnh cấm hành động này.

Khi các thành viên tái hợp tại Sân vận động Olympic vào năm 2018 – tức 17 năm sau – những quả bóng bay màu trắng của thập niên 90 đã được thay thế bằng gậy phát sáng màu trắng có khả năng đổi màu thông qua tín hiệu vô tuyến. Tuy nhiên, cách bố trí khán đài vẫn được giữ nguyên.

Ở thị trường quốc tế, nhóm đã xuất hiện từ trước khi các thuật ngữ chuyên môn về làn sóng này kịp hình thành. H.O.T. Họ đã biểu diễn tại Nhà thi đấu Công nhân Bắc Kinh vào tháng 2 năm 2000 theo lời mời của Bộ Văn hóa Trung Quốc; Kangta sau đó đã mô tả đêm diễn ấy là "điểm khởi đầu" cho mọi sự kiện diễn ra sau này.

Anh chia sẻ rằng buổi hòa nhạc đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông sở tại, đến mức thuật ngữ "Hallyu" (Làn sóng Hàn Quốc) bắt đầu được sử dụng rộng rãi, và chính những ca sĩ xuất ngoại trong làn sóng đó đã đặt nền móng cho sự hình thành của K-pop sau này.

30 năm sau

Nhóm đã không thể duy trì sự tồn tại trước chính thành công của mình. Vào tháng 5 năm 2001, khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, nhóm không đạt được thỏa thuận hợp đồng với công ty quản lý SM; kết quả là Tony An, Jang và Lee đã rời công ty, chính thức chấm dứt hoạt động của nhóm, trong khi Moon và Kangta quyết định gia hạn hợp đồng.

Các thành viên của H.O.T vào năm 2025. (Ảnh: Tony An Social Media)

Kể từ đó, những lần tái hợp đầy đủ các thành viên rất hiếm khi diễn ra: tại Sân vận động Olympic năm 2018, Gocheok Sky Dome vào tháng 9 năm 2019, và màn trình diễn chính tại Lễ hội Âm nhạc Hanteo vào tháng 11 năm ngoái - đánh dấu lần đầu tiên cả nhóm biểu diễn cùng nhau sau 6 năm 2 tháng.

Năm kỷ niệm này diễn ra đầy sôi động. Cả năm thành viên đã tái hợp trong một chiến dịch quảng cáo tại Hàn Quốc - lần đầu tiên họ xuất hiện cùng nhau sau khoảng 25 năm. Họ tái hiện lại trang phục và phong cách trang điểm gắn liền với các ca khúc "Age of Violence", "Candy" và "We Are the Future" qua bảy video; loạt video này đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem chỉ trong vòng một ngày kể từ khi ra mắt vào ngày 1 tháng 2.

Tầm ảnh hưởng của H.O.T. còn được thể hiện rõ nét và dễ đo lường hơn ở những lĩnh vực khác. Maggie Kang - đạo diễn bộ phim "KPop Demon Hunters" của Netflix - từng chia sẻ với các phóng viên tại Seoul vào năm ngoái rằng bà đã hâm mộ Seo Taiji and Boys cũng như H.O.T. từ khi còn trẻ. Điều này đồng nghĩa với việc câu chuyện nổi bật nhất của làng nhạc K-pop trong hai năm qua lại được tạo nên, một phần, bởi một người từng lớn lên cùng niềm đam mê dành cho các nhóm nhạc nam Hàn Quốc.