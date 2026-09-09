Nam nghệ sĩ công khai "xin xỏ" suất Quán quân Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Hành động bất ngờ của nam nghệ sĩ lập tức làm dân tình xôn xao.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước một động thái của nam rapper OSAD, bất ngờ nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, bình luận của OSAD đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác khi nam rapper vào thẳng phần bình luận để xin trở thành quán quân chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Bình luận của OSAD đang viral trên Threads

Cụ thể, trong một bài đăng trên mạng xã hội Threads chia sẻ về chuyện tình cảm, người đăng bài kể về việc chàng trai sẵn sàng chấp nhận mua vàng trị giá 19 triệu đồng cho cô gái dù không có danh phận. Bài đăng sau đó nhận được nhiều sự tương tác và trở thành nơi dân mạng đùa nhau “xin xỏ”, ví sự hy sinh của người con trai trong câu chuyện như một “thần thánh” mới có thể làm được. Từ một trò đùa trên mạng, tối qua, OSAD đã để lại bình luận phía dưới bài đăng này, xin rằng mình sẽ trở thành quán quân Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Bình luận này của OSAD nhanh chóng nhận được lượng tương tác vô cùng lớn

Ngay sau đó, rất nhiều khán giả và người hâm mộ đã chú ý đến bình luận của OSAD. Phần bình luận này nhanh chóng nhận được lượng tương tác vô cùng lớn. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bình luận của OSAD đã thu về hơn 15,5 nghìn lượt yêu thích, hàng trăm bình luận và 2K lượt chia sẻ. Bên dưới, khán giả nhanh chóng tràn vào để lại vô số bình luận trêu đùa OSAD, từ câu “xin như thế không linh” đến những lời trêu chọc nam rapper là “bó cẩn tâm linh” rồi. Nhiều người còn hài hước cho rằng tài khoản của OSAD dường như “bị hack” nên mới có màn xin quán quân đầy bất ngờ này.

Trong thời gian tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, OSAD cũng đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả

Trong thời gian tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, OSAD cũng đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả. OSAD đã có nhiều tiết mục với những màu sắc khá khác nhau, qua đó cho thấy khả năng biến hóa của nam rapper trên sân khấu. Trong đó, Move On là tiết mục anh kết hợp cùng Hoàng Tôn và Thái Lê Minh Hiếu, còn tại Công diễn 3, OSAD góp mặt trong Khắp Chốn Thiên Hà cùng Đại Nghĩa, Thuận Nguyễn, Đông Hùng và Hà An Huy. Tiết mục này nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả và từng vươn lên #10 Trending YouTube. Bên cạnh vai trò trình diễn, OSAD cũng có cơ hội thể hiện kỹ năng sáng tác và rap qua từng tiết mục.

Về điểm cá nhân, OSAD chưa có thứ hạng cao ở những vòng đầu. Tuy nhiên, qua từng vòng đấu, nam rapper vẫn cho thấy sự cải thiện khi thứ hạng liên tục tăng lên. Tại Công diễn 3, OSAD đứng hạng 13 với 320 điểm hỏa lực, cho thấy mức độ yêu thích từ khán giả dành cho anh đang có xu hướng tăng qua từng vòng.

Trước Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, cái tên OSAD đã rất nổi tiếng với Người Âm Phủ - bản hit từng đưa anh từ một rapper underground trở thành gương mặt được đông đảo công chúng biết tới

Trước Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, cái tên OSAD đã rất nổi tiếng với Người Âm Phủ - bản hit từng đưa anh từ một rapper underground trở thành gương mặt được đông đảo công chúng biết tới. Giai điệu dễ nhớ, ca từ gần gũi và những câu rap được chia sẻ liên tục giúp ca khúc phủ sóng mạng xã hội trong một thời gian dài. Sau cú nổ đó, OSAD tiếp tục ra mắt Củ Lạc, Em Có Thể, Ngày Chờ Tháng Nhớ Năm Thương và một số sản phẩm khác. Những ca khúc này giúp anh duy trì hoạt động âm nhạc nhưng chưa tạo được một hiện tượng có sức lan rộng tương tự Người Âm Phủ.

Khán giả đang chờ xem màn “xin xỏ” hài hước của OSAD liệu có linh nghiệm hay không khi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã đi đến Công diễn 4 và vẫn còn 2 Công diễn nữa trước khi tìm ra Quán quân

Đến với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, OSAD có cơ hội tiếp cận thêm nhiều khán giả và thử sức với nhiều màu sắc, kỹ năng mới trên sân khấu. Qua các tiết mục, nam rapper thể hiện thế mạnh về rap, sáng tác và có thêm những trải nghiệm trình diễn khác với trước đây. Màn “xin quán quân” mới đây dù chỉ là một bình luận vui nhưng cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Sau nhiều năm được biết đến với Người Âm Phủ, OSAD tiếp tục có thêm một dấu ấn đáng chú ý trong hành trình tham gia chương trình. Hiện tại, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã đi đến Công diễn 4 và vẫn còn 2 Công diễn nữa trước khi tìm ra Quán quân. Với hành trình vẫn đang tiếp diễn, khán giả cũng có thêm lý do để chờ xem màn “xin xỏ” hài hước của OSAD liệu có linh nghiệm hay không.

Ảnh: FBNV/ cap màn hình