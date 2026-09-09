KIMLONG: Tinh Hà là một mùa All-Star, không ngờ một người quá mới như mình lại được để mắt tới

Từ bỏ võ đài để tìm đến âm nhạc, KIMLONG chọn lối đi tĩnh lặng, không phô trương hay gồng mình. Âm nhạc của chàng trai 26 tuổi là những lời tự sự chân thành vỗ về những tâm hồn đồng điệu.

Gặp gỡ KIMLONG

Âm nhạc đôi khi không bắt đầu từ một ước mơ định sẵn, mà xuất hiện vào khoảnh khắc mọi dự tính buộc phải dừng lại. Một chấn thương trên sàn đấu Taekwondo từng tước đi của KIMLONG giấc mơ võ sĩ chuyên nghiệp, khép anh lại trong căn phòng tĩnh mịch cùng cảm giác bất lực của một người trẻ bất chợt mất đi phương hướng. Nhưng cũng chính từ điểm rơi tưởng chừng bế tắc ấy, bên cây đàn cũ, một thế giới hoàn toàn khác đã lặng lẽ mở ra.

Nếu chấn thương đưa KIMLONG đến gần âm nhạc, thì những đổ vỡ đầu đời mới thực sự đánh thức bản năng nghệ sĩ của con người này. Giữa một thị trường vận hành gấp gáp với những xu hướng đến rồi đi, chàng trai này lại chọn cách thu mình vào thế giới nội tâm, kiên nhẫn bóc tách từng tầng xúc cảm. Với KIMLONG, âm nhạc không phải công cụ để phô diễn hay gượng ép kiếm tìm sự chú ý, mà đơn giản là không gian của sự chân thật, nơi những thanh âm chỉ có giá trị khi đủ sức chạm đến người nghe.

Thế nhưng, hành trình ấy không chỉ có những khoảng lặng khép kín. Bước ngoặt tại Tinh Hà Say Hi bất ngờ đẩy một cá tính thuần hướng nội bước thẳng vào tâm điểm của sân chơi giải trí quy mô và khắc nghiệt. Đứng trước áp lực của trường quay và bài toán định vị một cái tên còn quá mới giữa dàn nghệ sĩ tên tuổi, chàng trai 26 tuổi buộc phải tìm cách thích nghi với guồng quay tốc độ cao mà không làm mất đi bản sắc nguyên bản.

Để rồi dù phải dừng bước và chính thức nói lời chia tay chương trình sau những vòng công diễn căng thẳng, việc bị loại không hề mang dư vị của sự thất bại. Trước khi khép lại hành trình, KIMLONG đã kịp chứng minh năng lực của một nghệ sĩ toàn diện. Từ tư duy làm nhạc, bản lĩnh của một đội trưởng đến những sân khấu được khán giả xem đi xem lại. Dù phải dừng chân với kết quả bị loại đầy tiếc nuối, cuộc chơi khép lại cũng là lúc một cánh cửa lớn hơn mở ra. Rời Tinh Hà Say Hi sau khi đã cống hiến trọn vẹn sự máu lửa và bản lĩnh của một tân binh được săn đón, KIMLONG ngẩng cao đầu bước tiếp trên con đường âm nhạc dài hơi của riêng mình.

Ngồi lại cùng chúng tôi sau những chặng đua dồn dập của sân khấu lớn, KIMLONG xuất hiện với một tâm thế điềm tĩnh đến ngạc nhiên. Không ồn ào hay kiểu cách, anh chọn nhìn lại hành trình đã qua bằng giọng điệu chậm rãi và thành thật nhất. Từ ngã rẽ rời sàn võ, hành trình tìm chỗ đứng giữa thị trường giải trí đến những thay đổi trong cách nhìn về thời gian và gia đình, tất cả được anh kể lại trong cuộc trò chuyện dưới đây.

Xin chào KIMLONG! Đầu tiên, mình muốn hỏi một chút về cơ duyên bạn đến với âm nhạc. Được biết trước đó bạn từng theo đuổi Taekwondo nhưng sau đó vì chấn thương mà phải dừng lại. Điều gì ở âm nhạc khiến bạn chọn đây là con đường thứ hai để gắn bó thay vì những hướng đi khác?

Việc đến với âm nhạc của tôi khá ngẫu nhiên và tình cờ. Trong thời gian bị chấn thương, phải nằm ở nhà một chỗ, tôi nhìn thấy cây đàn organ ba mua cho từ ngày xưa. Khi đó không đi đâu được, tôi thường lướt mạng nghe nhạc, xem các nghệ sĩ biểu diễn rồi tự tập đánh đàn. Mọi thứ cứ bắt đầu tự nhiên như thế thôi.

Khởi đầu tình cờ như vậy, nhưng đâu là khoảnh khắc khiến bạn nghĩ âm nhạc có thể trở thành sự nghiệp của mình?

Thực ra trước đó, tôi cũng đã rất thích âm nhạc, nhưng lúc ấy tôi đang theo nghiệp võ và nghĩ mình sẽ trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp, thi đấu tại các giải trong nước. Tôi có thích âm nhạc nhưng chưa để ý hay suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Tôi chỉ đơn giản thấy âm nhạc là một thứ rất thú vị và mình cũng muốn thử sức với nó.

Bạn có nhớ bài hát đầu tiên mình tập tành đánh được hoặc viết ra, khoảnh khắc khiến bạn cảm thấy: "Ồ, mình cũng có thiên phú đấy"?

Thực ra, bài hát đầu tiên tôi đàn, cũng là bài khiến tôi có cảm hứng với âm nhạc nhiều nhất, là lúc tôi đang bị chấn thương và phải ở nhà. Khi đó, trong căn phòng của mình, tôi lên YouTube nghe nhạc rồi lấy một ngón tay mò từng nốt, dù lúc ấy tôi chưa biết đánh đàn. Bài hát đó là Chắc Ai Đó Sẽ Về của anh Sơn Tùng M-TP.

Đánh từng nốt, tôi bắt đầu nhận ra mình có khả năng cảm âm và có thể tự đánh đàn. Từ đó, tôi có thêm cảm hứng với âm nhạc. Trong khoảng thời gian không thể đi đâu, tôi cứ lên YouTube, tự học và tập tành mọi thứ từ những điều đơn giản như thế.

Sau đó bạn có học thêm các khóa đào tạo về nhạc cụ hay trau dồi kỹ năng gì để có thể sáng tác được như hiện tại không?

Thực ra, lúc ở quê, khi thấy tôi thích đàn, ba cũng cho tôi đi học lại. Nhưng vì chỉ học đàn ở quê nên cũng khá qua loa. Tôi nghĩ điều thực sự khiến tôi có thể viết nhạc, hát và làm được mọi thứ như hiện tại lại đến sau lần đầu biết yêu, khi tôi lần đầu hiểu cảm giác đau khổ là gì. Những cảm xúc và tổn thương đầu tiên trong tình yêu đã góp phần tạo nên KIMLONG của ngày hôm nay.

Tức là tình yêu đã đánh thức tài năng bên trong bạn?

Tình yêu đánh thức con người của tôi. Nó mang đến một sự tỉnh thức bên trong tôi và mở ra rất nhiều thứ mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có, từ giọng hát, khả năng sáng tác cho đến nhiều điều khác. Thực ra trước đây tôi cũng từng tập tành làm những việc đó, nhưng chẳng đi đến đâu, tôi cũng thấy không hay, không được.

Nhưng sau khi chìm trong những cảm xúc hỗn độn và những đau khổ đó, tự nhiên con người tôi trở nên khác. Mặc dù thể xác có thể tiều tụy đi, nhưng tâm hồn tôi lại trưởng thành lên rất nhiều.

Người ta hay bảo nghệ sĩ thường có xu hướng tìm kiếm cảm hứng sáng tác từ những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Bạn có thuộc tuýp người để mình chìm đắm, phụ thuộc vào cảm xúc lên xuống đó để viết nhạc?

Thực ra tôi là một người rất tôn trọng sự tự nhiên. Tôi luôn để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể, không bao giờ bắt ép hay cưỡng ép bản thân phải như thế này, phải như thế kia để làm được một điều gì đó. Tôi muốn mình được thoải mái nhất và là KIMLONG nhất.

Chuyện xảy ra như thế nào thì tôi sẽ khai thác từ chính những điều đó, chứ không bao giờ cố tạo ra một điều gì để mình có câu chuyện. Tóm lại, tôi gần như không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì, chỉ muốn là mình nhất, dựa trên những trải nghiệm mình có, những gì đang diễn ra xung quanh và những điều mình đã đi qua.

Trước đây có nhiều khán giả lầm tưởng KIMLONG từng là thành viên của SpaceSpeakers Label. Bạn có thể nói rõ hơn về điều này?

Tôi từng tham gia 55 Radar của SpaceSpeakers. Lúc đó khá tình cờ và may mắn khi demo của tôi được các anh lựa chọn. Từ đó, tôi có cơ hội được làm việc cùng các anh. Tôi rất quý các anh vì với tôi, các anh cũng giống như một phần tuổi thơ. Tôi nhớ hồi học lớp 6, lớp 7, tôi đã nghe nhạc của các anh rất nhiều. Vì vậy, đến hiện tại khi có cơ hội được làm việc cùng các anh, tôi cảm thấy đó là một điều rất may mắn.

Các anh quý tôi thì tôi cũng rất quý các anh. Tôi vẫn thường nói chuyện với các anh chị bên SpaceSpeakers, mọi người cũng rất quan tâm và hỏi han tôi. Tôi rất trân trọng mối quan hệ đó, nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó. Tôi cũng có những lý tưởng và suy nghĩ riêng cho con đường của mình.

Ca khúc đầu tiên của bạn mà tôi nghe là Người Việt phát hành cùng SpaceSpeakers. Khi đó, tôi tưởng tượng KIMLONG là một rapper cá tính, năng lượng. Nhưng khi bạn debut với EP lại là một hình ảnh hoàn toàn khác. Vì sao vậy?

Thực ra đó không phải là một sự thay đổi, mà Người Việt là một sản phẩm phát sinh sau nhưng lại được ra mắt trước.

Còn EP bittersweet thì có những bài tôi đã viết từ cuối năm 2020, nhưng phải đến năm 2024, 2025 mới có thể cho ra mắt những ca khúc đầu tiên. Tôi khá kỹ trong quá trình đưa một sản phẩm đến với khán giả. Tôi nghĩ khi mình có một sản phẩm hay, một phần âm nhạc chất lượng thì quá trình thực hiện cũng phải đi cùng hình ảnh chất lượng. Có âm nhạc tốt, hình ảnh tốt rồi thì vẫn cần truyền thông tốt để mọi người biết đến và tiếp cận sản phẩm. Đó là một bài toán khá lớn, vì nó liên quan đến rất nhiều thứ, đặc biệt là kinh phí và những yếu tố xung quanh việc đưa sản phẩm đến với khán giả. Vì vậy, đôi khi thời điểm một bài hát được phát hành không hoàn toàn phụ thuộc vào việc tôi đã viết xong bài đó hay chưa.

Bạn có nghĩ đến đích đến của mình trong âm nhạc không: một con số, một cột mốc cụ thể, hay một màu sắc riêng biệt?

Tôi luôn hướng tới một điều trong âm nhạc, đó là 5, 10 hay 20 năm sau, tôi không còn chỉ là một cái tên ca sĩ bình thường nữa mà trở thành một thương hiệu, một cái tên khi nhắc đến âm nhạc mọi người sẽ nhớ đến.

Ba từ để giới thiệu về chất nhạc hiện tại của KIMLONG?

Tương lai thì tôi chưa biết âm nhạc của mình sẽ tiến triển như thế nào, nhưng với những gì tôi đang có, tôi nghĩ điều đầu tiên là sự chân thành. Tôi muốn khi mọi người nghe nhạc của tôi, mọi người cảm nhận được sự chân thành trong đó.

Thứ hai là sự tự sự. Tôi muốn âm nhạc của mình mang đến cho mọi người một chút an ủi, một sự đồng cảm, giống như một người bạn ở bên cạnh. Đôi khi một bài hát không nhất thiết phải khiến mình vui lên, nhưng nó có thể ở đó cùng mình trong những lúc mình cần.

Và thứ ba, nếu đã có sự chân thành và tự sự thì chắc chắn âm nhạc phải chạm. Nó phải chạm được đến mọi người, chạm đến cảm xúc và những cung bậc cảm xúc khác nhau của mỗi người.

Nguyên tắc bạn đặt ra cho bản thân khi viết nhạc là gì? Nếu không phải câu chuyện của mình mà là lắng nghe từ người khác, bạn làm thế nào để chuyển hóa cảm xúc vào bài hát một cách chân thật nhất?

Thường thì tôi phải thực sự sống với câu chuyện đó. Nếu mượn câu chuyện của người khác, tôi phải đặt mình vào câu chuyện của họ, thực sự nhắm mắt và đắm chìm trong đó thì mới có thể cảm nhận đúng và chuyển hóa thành âm nhạc.

Từ trước đến giờ, tôi cũng ít khi làm nhạc theo kiểu có melody trước rồi mới viết lời. Tôi thường để lời và melody đi cùng nhau. Trong đầu tôi luôn có một câu chuyện hoặc một chủ đề cụ thể. Có thể đôi khi đó chỉ là câu chuyện riêng của tôi, người nghe sẽ không hiểu ngay tôi đang muốn nói về điều gì, nhưng cũng không sao. Nếu họ không hiểu khía cạnh này thì có thể sẽ cảm nhận được một khía cạnh khác. Hoặc chính phần âm nhạc, hòa âm và những yếu tố trong bài hát sẽ giúp họ hiểu được điều tôi muốn viết và truyền tải.

Bạn có vẻ rất tôn trọng cái tôi trong âm nhạc. Bạn có sợ cái tôi của mình sẽ khó tiếp cận với số đông khán giả?

Tôi cũng đã suy nghĩ về điều đó khá nhiều. Đây là một trong những vấn đề tôi phải tự tìm câu trả lời, tìm cách làm sao để dung hòa mọi thứ một cách tốt nhất. Tôi nghĩ mình vẫn đang ở trong hành trình đó và cứ để thời gian trả lời xem tương lai sẽ như thế nào.

Bởi vì ở vị trí của một người mới bắt đầu làm nhạc, khi chưa ai biết đến mình, tôi sẽ có một cách tiếp cận khác. Nhưng khi mình vượt qua giai đoạn đó, suy nghĩ và tư duy làm nhạc cũng sẽ thay đổi. Nó cũng giống như việc xây một kênh YouTube, từ 0 lên 1.000 người đăng ký là một chặng rất khó, nên nội dung phải có điểm gì đó đặc thù để thu hút mọi người. Nếu chỉ làm theo phong trào thì rất dễ mờ nhạt vì ai cũng có thể làm như vậy.

Khi vượt qua mốc 1.000 lên 10.000, rồi từ 10.000 lên 100.000 người đăng ký, nội dung mình làm cũng phải khác đi, tư duy cũng phải khác và mọi thứ cũng cần thay đổi theo. Tôi nghĩ mình vẫn đang ở trên hành trình đó, và thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi làm thế nào để tôi dung hòa được cái tôi âm nhạc với khán giả.

Có bao giờ bạn rơi vào trạng thái loay hoay không biết mình muốn làm gì và bế tắc nguồn cảm hứng viết nhạc không?

Thực ra chỉ có một thời gian tôi bị hết câu chuyện, tức là xung quanh mình không còn câu chuyện gì để khai thác nữa. Tôi cảm thấy lúc đó mình chẳng có gì để viết thành một bài nhạc cả, nên cũng bị bí ngang. Tôi đã hỏi mọi người xung quanh: “Mọi người cho tôi xin vài cái tên bộ phim, bộ phim nào ý nghĩa và sâu một chút. Tôi muốn xem để lấy một chút tâm trạng, một chút cảm nhận về các nhân vật trong phim xem nó sẽ như thế nào”.

Tôi cực kỳ cuốn vào những thứ mình đã bắt đầu. Ví dụ như một quyển sách, tôi gần như không bao giờ đọc, nhưng một khi đã đọc thì tôi sẽ đọc hết một mạch, có thời gian là tôi đọc đến cuối luôn.

Một bộ phim cũng vậy. Có rất nhiều bộ phim tôi xem, nhưng bình thường tôi không phải người quá để tâm đến phim ảnh. Thế nhưng một khi đã xem thì tôi sẽ xem hết, bao nhiêu season cũng xem cho bằng hết. Như Breaking Bad, Shameless hay những bộ phim tương tự, có khi mất vài tháng tôi vẫn sẽ xem đến cùng. Tôi là kiểu người như thế: đã không thì thôi, nhưng một khi đã bắt đầu thì sẽ làm tới cùng.

Trong số những bộ phim đã xem, tác phẩm nào khiến bạn khó thoát ra nhất?

Tới giờ, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Shameless thôi. Bộ phim đó mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc vì nó rất đời. Đến khi phim kết thúc, tôi tiếc vô cùng, cảm giác buồn vì câu chuyện đã hết và những nhân vật mình gắn bó cũng không còn ở đó nữa.

Thậm chí sau khi xem xong, tôi còn phải lên mạng tìm xem hiện tại các nhân vật đó đang làm gì, ngoài đời họ như thế nào. Tôi bị cuốn sâu đến mức không chỉ tò mò về cuộc sống của họ trong phim mà còn muốn biết cả cuộc sống ngoài đời thực. Bởi vì mọi người đã khiến tôi tin rằng đó thực sự là cuộc sống của họ, và họ kéo tôi vào câu chuyện một cách rất chân thực, rất chân thành.

Việc bạn ít xem phim hóa ra là vì bạn sống quá sâu vào câu chuyện. Điều này có lẽ cũng giống như trong âm nhạc. Có bài hát nào từng khiến bạn bị cuốn sâu vào cảm xúc như vậy?

Có hai bài nhạc tôi cảm thấy là sâu nhất, đó là ngày dài vắng em và là do anh sai. Hai bài này mang một điều gì đó rất sâu bên trong tôi, bởi khi viết, tôi thực sự sống trong cảm giác của câu chuyện lúc đó. Có những lúc đang viết, tôi cũng thấy rưng rưng trong lòng. Đến khi thu âm, tôi còn ứa nước mắt vì biết câu chuyện đã qua, mọi thứ đã kết thúc, nhưng mình vẫn phải sống tiếp, vẫn phải bước tiếp, còn thực tại thì vẫn là thực tại.

Những khoảnh khắc đó, tôi thực sự sống trong cảm xúc của mình và cảm nhận được nó đi qua như thế nào. Sau đó thì tôi cũng thôi. Tôi là một người rất tôn trọng sự tự nhiên, không bao giờ cố gắng níu kéo một điều gì trong quá khứ. Những gì tôi có, ai đến, ai đi, tôi đều muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể.

Khía cạnh nào ở bản thân mà bạn nghĩ khán giả đang hiểu lầm?

Thật ra đôi khi tôi cũng không hiểu chính mình lắm. Có những lúc về nhà, tôi xem lại show của mình, xem lại mình trên sóng rồi tự nghĩ: “Ôi, lúc đấy trông mặt mình như thế này à?”. Có những khoảnh khắc nhìn lại thấy mình khá hài hước, tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình lại như vậy.

Tôi vốn là một người hay thu mình vào bên trong, sống với suy nghĩ của mình nhiều hơn nên đôi khi cũng không biết bên ngoài mình trông như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội lên sóng nên cũng là lần đầu tôi được nhìn thấy một phiên bản khác của mình. Tôi mới nhận ra trên sóng mình có thể trông như thế này, lúc khác lại như thế kia. Điều đó cũng khiến tôi khá bất ngờ về chính mình.

Khi bạn theo đuổi nghệ thuật, gia đình có gửi gắm hay đặt kỳ vọng lớn lao gì ở bạn?

Thực ra là không. Ba mẹ tôi làm kinh doanh. Khi thấy tôi đi theo âm nhạc, ba mẹ cũng rất thương tôi. Ba mẹ không hẳn là ủng hộ, nhưng sẽ để tôi thoải mái, muốn làm gì thì làm. Bởi vì ba mẹ nghĩ là tôi theo cái này rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ chán thôi, sau đó muốn về làm một việc khác cũng được, làm kinh doanh theo ba mẹ cũng được.

Nhưng tôi cũng không biết là nên vui hay buồn, hay có phải là may mắn không, khi mà sau rất nhiều năm, tôi nghĩ mình đã có những thành công nhất định trong những bước đầu làm nghệ thuật. Từ lúc 18 tuổi, khi tôi bước chân vào Sài Gòn để học nghệ thuật, đến bây giờ đã 26 tuổi, tôi mới có được những thứ gọi là đầu tiên cho sự nghiệp của mình. Có những thứ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể chạm tới, nên nhìn lại hành trình đó, tôi cũng có khá nhiều cảm xúc.

Đâu là điều khiến bạn cảm thấy tự hào nhất và muốn khoe với ba mẹ nhất trong những năm qua?

Thứ mà tôi cảm thấy tự hào nhất, vui nhất và hạnh phúc nhất từ trước đến giờ là tôi biết nói yêu, nói thương ba mẹ và biết thương ba mẹ. Đó là điều tôi nhớ nhất.

Tôi cũng vô tình nhận thức được tất cả những điều đó trong cùng một giai đoạn, khi tôi đang trải qua rất nhiều đau khổ trong chuyện tình cảm đầu đời. Tôi cảm thấy mình tỉnh thức được rất nhiều thứ, trong đó có cả nhận thức về thời gian. Tôi biết thời gian rồi cũng sẽ lấy đi những người thân yêu nhất của mình. Nghe hơi tiêu cực, nhưng tôi ý thức được rằng mình không thể biết một người nào đó mình gặp lần cuối là khi nào.

Từ lúc nhận ra điều đó, tôi biết yêu thương gia đình mình hơn. Có những lúc về nhà, tôi hay ngồi sau đọc kinh cùng gia đình vào buổi tối. Những lúc ngồi nhìn ba mẹ, hai đứa em và tất cả mọi người vẫn còn ở đó, vẫn khỏe mạnh, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và có khi rưng rưng nước mắt. Tôi vẫn luôn cầu nguyện, chỉ mong tất cả những người trong gia đình mãi mãi được như vậy thôi là tôi đã thấy rất hạnh phúc rồi.

Tôi nghĩ từ đó cho đến tương lai, gia đình vẫn sẽ luôn là điều tôi đặt lên đầu tiên. Chuyện gì tôi cũng suy nghĩ về gia đình trước. Tôi luôn dành tình cảm, thời gian và suy nghĩ cho gia đình, bất kể có chuyện gì xảy ra.

Khi bước vào Tinh Hà Say Hi, đâu là kỹ năng mà bạn cảm thấy tự tin nhất?

Khi bước vào Tinh Hà Say Hi, kỹ năng tôi tự tin nhất có lẽ là kinh nghiệm và cảm xúc chân thành mà tôi từng đưa vào những bài nhạc mình viết, cùng với sự máu lửa mà trước đây KIMLONG chưa từng có ở đâu khác. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia một gameshow thực tế lớn như vậy. Trước đó, tôi gần như chưa từng tham gia một gameshow nào có quy mô tương tự.

Là một gương mặt mới bước vào sân chơi quy tụ từ những tân binh, các nghệ sĩ đồng trang lứa cho đến những tên tuổi đã thành danh, bạn có mang theo áp lực muốn chứng tỏ?

Chắc chắn là phải có áp lực rồi. Là một người mới, tôi nghĩ không chỉ riêng mình mà tất cả các anh em, kể cả mùa 1 và mùa 2, đều có những áp lực riêng, mỗi người một kiểu. Với tôi, áp lực có thể đến từ việc chưa biết phải ăn nói trên sóng như thế nào để vừa thoải mái nhất mà vẫn là chính mình.

Bên cạnh đó cũng có sự tò mò, vì tôi không biết mình sẽ như thế nào khi lên show Tinh Hà Say Hi. Thực ra chính tôi cũng tò mò không biết mình sẽ làm được gì trong chương trình, bài nhạc mình sẽ tạo ra sẽ như thế nào. Mỗi khoảnh khắc, mỗi giai đoạn lại mang đến một sự tò mò và áp lực khác nhau.

Nhưng tôi cũng cảm thấy may mắn và vui vì trước đó, tôi đã được các anh em mùa 1, mùa 2 biết đến khá nhiều. Điều đó giúp tôi cảm thấy tự tin và an tâm hơn một phần khi bước vào chương trình.

Thời gian qua, ca khúc Let Me Go của bạn được chú ý rất nhiều khi vừa được bạn mang lên sóng tập mở màn của Say Hi, vừa xuất hiện trong Công diễn 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Bạn cảm thấy thế nào khi bài hát của mình vang lên ở cả hai chương trình?

Chắc chắn tôi sẽ rất vui khi một bài hát, một “đứa con” mà mình đã tâm huyết trước đó được mọi người biết đến và sử dụng. Nhưng niềm vui ở đây còn đến từ việc tôi biết rất rõ Let Me Go vẫn chưa đi hết được khả năng của nó, bởi tôi là một người quá mới.

Tôi từng rất đau đầu với câu chuyện này. Ví dụ mình là một nhãn hàng, có một sản phẩm tốt nhưng brand name lại quá mới, thì bài toán là làm sao để khán giả biết đến sản phẩm và nhận ra nó tốt, nó hay. Đó cũng là điều tôi đã trăn trở rất lâu và muốn tìm cách hiện thực hóa.

Sau những trải nghiệm vừa qua, bạn khám phá thêm khía cạnh mới nào ở bản thân?

Sau những gì đã trải qua, tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất phi thường khi có thể làm được một bài nhạc trong một khoảng thời gian rất ngắn. Bình thường tôi cảm thấy mình khá yếu ớt, nhưng khi vào đây, tôi phải quay liên tục, có những lúc 48 tiếng nhưng chỉ được nghỉ vài tiếng mà tôi vẫn rất năng lượng. Kể cả diễn, nhảy liên tục hay những sân khấu có nước, tôi vẫn thấy mình ổn. Sau rất nhiều tiếng, tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, chỉ đến khi về nhà thì tôi mới sập thôi. Còn bất cứ khi nào ở phim trường, lúc quay, tôi đều rất tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.

Đâu là sự khác biệt giữa việc sáng tác tự do, tùy hứng đến đâu viết đến đấy, với việc bước vào khuôn khổ chương trình có deadline, đề bài và phải làm việc nhóm với các nghệ sĩ khác?

Tôi thích cái sự deadline này của Tinh Hà Say Hi. Tôi thích việc mình có một đề tài và mọi thứ đều rõ ràng như vậy. Nó khiến tôi bớt bị trôi hơn, có đích đến hơn và toàn tâm toàn trí để suy nghĩ về nó nhiều hơn. Vui hơn nữa là tôi có các anh em xung quanh để cùng nhau làm điều đó.

Còn bình thường, tôi rất dễ bị trôi tuột. Tôi hay hơi ề à một chút, cứ nghĩ thôi thì đợi lúc này, đợi lúc kia. Nhưng rồi tôi nhận ra mình cần sự kỷ luật, và chính sự kỷ luật đó mới đưa mình đến những đích đến lớn.

Sau chương trình Tinh Hà Say Hi, tôi nghĩ mình sẽ có một nguồn năng lượng mới, những suy nghĩ khác và cách thức làm việc khác cho con đường âm nhạc trong tương lai.

Nếu dùng ba tính từ để miêu tả hành trình bạn đã trải qua tại chương trình cho đến thời điểm hiện tại, KIMLONG sẽ chọn những từ nào?

Chắc chắn từ đầu tiên tôi nghĩ đến là áp lực. Điều thứ hai thì có lẽ là hồi hộp. Vừa áp lực nhưng cũng rất hồi hộp, tại vì chương trình quá thú vị, quá nhiều sự bất ngờ và luôn có những cảm giác hồi hộp liên tục.

Cái thứ ba thì tôi nghĩ là hạnh phúc. Bởi vì sau những áp lực, những hồi hộp đó, khi mình đi qua câu chuyện và nhìn lại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng đã và đang đi qua được những điều đó, đồng thời có thêm những người anh em xung quanh. Tất cả các anh em đều rất yêu quý và quý mến nhau.

Tham gia chương trình này không đơn giản chỉ là những cuộc thi bài nhạc mà còn là sự kết nối giữa các anh em, giữa những nguồn năng lượng với nhau. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mình là một người mới nhưng vẫn có mặt ở sân chơi này, có thể kết nối với những anh em đã có thành công trước đó.

Nhưng qua các vòng thi, KIMLONG lại là một nhân tố rất được săn đón, từ lúc làm đội trưởng cho đến khi làm thành viên thì mọi người đều ưu tiên chọn bạn về đội. Bạn cảm thấy thế nào về điều đó?

Tôi cảm thấy rất vui, may mắn và hạnh phúc khi các anh em ai cũng tin tưởng, dành cho tôi một sự ưu ái. Tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ mong bản thân mình sẽ luôn là chính mình và làm tốt, cống hiến thật nhiều cho chương trình. Tôi cũng mong có thể cùng các anh em tạo ra một bài nhạc hay nhất, những bài hát hay nhất để gửi tới khán giả.

Điều này có làm thay đổi cách bạn tiếp cận với khán giả không, đặc biệt là khi văn hóa thần tượng ngày càng mở rộng qua các show thực tế?

Giai đoạn đầu thì tôi cũng khá ngáo ngơ, vừa ngáo ngơ vừa chẳng biết phải làm sao cả. Nhưng thôi thì tôi cứ là mình, tiếp tục đi quay và làm việc với tất cả mọi người từ Live Stage 1, Live Stage 2, Live Stage 3 đến Live Stage 4. Đến bây giờ, tôi cảm thấy mình rất thoải mái và đâu đó cũng đã thể hiện được bản thân mình rồi. Mặc dù có thể tôi chưa thể hiện được nhiều lắm, chưa nói được nhiều lắm, nhưng ít nhất đó vẫn là tôi.

Trong chương trình có một câu chuyện được chia sẻ khá nhiều, đó là việc buitruonglinh từng chia sẻ cát-xê cho bạn những ngày đầu làm nghề. Nhớ lại kỷ niệm ấy, cảm xúc của bạn thế nào? Hiện tại chuyện đó đã thay đổi chưa?

Thực ra đợt đó cũng chỉ là một sự tình cờ thôi, chứ tôi không phải người thường xuyên đi show. Tôi gần như không bao giờ đi show, hôm đó chỉ là tôi chơi với anh Linh. Anh Linh cũng bất chợt bảo: “Long ơi, đi qua cái show này với anh một tiếng, hôm nay hình như piano bên đấy nghỉ mất, đi với anh cho vui”. Tôi cũng ok và đi luôn.

Hai anh em tình cờ qua đó làm một buổi, chủ yếu là để lấy cảm giác thôi, chứ trước giờ tôi cũng không hay đi show như vậy. Tôi nhớ hôm đó mình đánh đàn ở một chỗ dành cho các mẹ bầu, đánh đàn để các mẹ ngồi thư giãn. Anh Linh thì ngồi kéo violin những bài như Nhật Ký Của Mẹ, còn tôi chỉ việc đệm đàn thôi. Đơn giản vậy thôi nhưng hôm đó tôi cũng toát mồ hôi hột, bởi gần như mọi thứ đều là lần đầu tiên tôi đi làm như thế.

Ngoại trừ những anh trai đã từng kết hợp, có một cái tên nào bạn thực sự muốn hợp tác trong chặng đường sắp tới?

Bây giờ nhớ lại thì tôi muốn có thêm nhiều cơ hội với Wren Evans, bởi vì trong show anh em cũng hay nói chuyện với nhau nhiều lắm, content cũng có nhiều. Hai anh em cũng hay nói là chung đội mà mãi vẫn chưa thấy chung đội được cái nào. Nên có thể trong tương lai, nếu mọi thứ thoải mái và phù hợp, tôi sẽ muốn làm một bài với Wren Evans.

Hiện tại thì KIMLONG đang cảm thấy là mình hợp với anh trai nào nhất? Hợp cả về năng lượng, tính cách cho đến tư duy âm nhạc.

Chắc chắn đó là anh HURRYKNG và Jaysonlei, hai người anh em của tôi.

Điều gì ở hai người anh em này khiến KIMLONG cảm thấy gắn kết nhất?

Bởi vì đơn giản thôi là Jaysonlei và anh HURRYKNG luôn dành cho tôi một niềm tin cực kỳ vững chắc. Các anh tin vào tất cả những gì tôi làm, tin vào những quyết định của tôi, bất cứ điều gì liên quan đến âm nhạc. Chính điều đó khiến tôi cảm thấy tự tin hơn và có thể chinh chiến cùng các anh em.

Sau EP debut, bạn đã tính đến kế hoạch comeback chưa?

Team tôi đã bàn plan và cũng bắt đầu triển khai từ giai đoạn đầu. Nhưng bất ngờ là tôi nhận được lời mời từ Tinh Hà Say Hi, nên từ đó mọi thứ chuyển sang plan cho việc tham gia Tinh Hà Say Hi.

Bởi vì chuyện tham gia gameshow cũng là điều tôi không biết trước, việc được mời hoàn toàn là một sự tình cờ. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ được mời vì lúc đó tôi là một người mới. Tinh Hà Say Hi lại là một mùa All Star, quy tụ những người rất tài giỏi, nên tôi cũng không biết một người mới như mình có được ai để mắt tới hay không.

Nếu gửi một lời nhắn cho KIMLONG của 5 năm sau, bạn muốn nói điều gì với chính mình?

Gửi một lời cho KIMLONG ở 5 năm sau, tức là 31 tuổi à? Thực ra ở tuổi 26, tôi thấy bạn như vậy là cũng ok rồi. Với những suy nghĩ hiện tại, tôi nghĩ mình đang đi đúng hướng. Tôi chưa dám nhận là mình đã quá trưởng thành hay nói những điều đao to búa lớn gì cả, nhưng ít nhất tôi hiểu được những lễ nghĩa cốt lõi của cuộc sống và có những lý tưởng tốt.

Nên ở tuổi 31, hãy cứ tin tưởng bản thân mình, tự tin làm những thứ mình đang có và tiếp tục sống như hiện tại. Như vậy là tốt rồi.

Cảm ơn KIMLONG vì cuộc trò chuyện rất cởi mở. Chúc KIMLONG luôn giữ được sự chân thành và tiếp tục có những dấu ấn đẹp trên hành trình âm nhạc phía trước.