Tóc Tiên và Eurovision Asia có liên hệ gì mà khiến dân mạng quốc tế phát cuồng

Dân mạng quốc tế đồng loạt "dậy sóng", liên tục gọi tên Tóc Tiên.

Tóc Tiên "thả hint", dân mạng quốc tế ráo riết săn đón

Thời gian qua, thông tin về việc Tóc Tiên có khả năng trở thành đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đáng chú ý, một bài đăng trên nền tảng X từ tài khoản tuyên truyền liên quan đến cuộc thi đề cập đến khả năng Tóc Tiên tham gia đấu trường này, càng khiến thông tin được chú ý tại Việt Nam và quốc tế.

Động thái mới nhất của Tóc Tiên làm mạng xã hội tiếp tục xôn xao

Mới đây, Tóc Tiên tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ một trạng thái trên Threads với nội dung liên quan đến việc lướt mạng xã hội X. Đáng nói, X cũng chính là nơi nhiều thông tin về các nghệ sĩ tham gia cuộc thi đang được khán giả quốc tế bàn luận. Vì vậy, không ít fan cho rằng việc Tóc Tiên bất ngờ nhắc đến nền tảng này có thể là một động thái ngầm khẳng định cô sẽ tham gia và thông tin chính thức có thể được công bố trong thời gian tới.

Dân mạng và nhiều trang truyền thông quốc tế liên tục gọi tên Tóc Tiên

Những động thái úp mở của Tóc Tiên càng khiến câu chuyện về việc nữ ca sĩ tham gia đấu trường quốc tế trở thành chủ đề được quan tâm. Sau những đồn đoán trên mạng xã hội, đặc biệt là trên nền tảng X - nơi có đông khán giả quốc tế theo dõi, hàng loạt bài viết từ các kênh truyền thông và khán giả quốc tế về Tóc Tiên ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Nhiều trang truyền thông quốc tế đã bắt đầu gọi tên Tóc Tiên như một đối thủ đáng gờm tại giải đấu năm nay. Cô cũng nhận được nhiều lời khen dành cho màn xuất hiện của mình, đồng thời khiến không ít khán giả quốc tế bắt đầu tìm hiểu Tóc Tiên là ai.

Một đoạn clip Tóc Tiên xuất hiện cùng nhạc sĩ Huy Tuấn đang được dân mạng quốc tế bàn tán xôn xao

Thậm chí, từng động thái của Tóc Tiên tại Việt Nam cũng được dân mạng quốc tế chú ý và cập nhật liên tục. Một trong những thông tin gây chú ý là đoạn clip Tóc Tiên xuất hiện cùng nhạc sĩ Huy Tuấn. Từ hình ảnh này, một số khán giả quốc tế đồn đoán nam nhạc sĩ có thể là giám đốc âm nhạc của Tóc Tiên trong hành trình lần này. Dù thông tin chính thức về vai trò của cô tại cuộc thi vẫn là điều khán giả chờ đợi, sức nóng từ những đồn đoán liên tục xuất hiện đang khiến cái tên Tóc Tiên được chú ý nhiều hơn trên mạng xã hội quốc tế.

Eurovision Song Contest Asia 2026 là gì?

Sở dĩ việc Tóc Tiên được đồn đoán tham gia nhận được sự quan tâm của người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế là bởi Eurovision Song Contest Asia 2026 được kỳ vọng trở thành một sân chơi âm nhạc quốc tế mới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mô phỏng theo thương hiệu Eurovision nổi tiếng của châu Âu. Cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 14/11/2026 tại Bangkok, Thái Lan, với sự góp mặt của các nghệ sĩ đại diện cho khoảng 9-11 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực.

Việc Tóc Tiên được đồn đoán tham gia thu hút sự chú ý trong nước lẫn quốc tế, bởi Eurovision Song Contest Asia 2026 được kỳ vọng là sân chơi âm nhạc quốc tế mới tại châu Á - Thái Bình Dương, mô phỏng thương hiệu Eurovision nổi tiếng của châu Âu.

Theo thể lệ được công bố, mỗi đại diện sẽ tranh tài trong một đêm duy nhất bằng một ca khúc gốc có thời lượng dưới 3 phút, với tối đa 6 người xuất hiện trên sân khấu. Kết quả được quyết định dựa trên 50% điểm từ ban giám khảo chuyên môn và 50% bình chọn của khán giả, trong đó khán giả không được bình chọn cho đại diện của chính quốc gia mình. Đặc biệt, quốc gia chiến thắng sẽ có quyền đăng cai mùa giải tiếp theo, còn nghệ sĩ thắng cuộc được mời biểu diễn tại đêm chung kết Eurovision Song Contest châu Âu năm 2027.

Quốc gia chiến thắng sẽ có quyền đăng cai mùa giải tiếp theo, còn nghệ sĩ thắng cuộc được mời biểu diễn tại đêm chung kết Eurovision Song Contest châu Âu năm 2027

Sự chú ý dành cho phiên bản châu Á còn đến từ thương hiệu Eurovision vốn có lịch sử 70 năm. Ra đời tại Thụy Sĩ vào năm 1956, Eurovision Song Contest hiện là một trong những sân chơi âm nhạc truyền hình lớn nhất thế giới, quy tụ hàng chục quốc gia mỗi năm và từng là bệ phóng cho nhiều tên tuổi nổi tiếng như ABBA hay Celine Dion. Tại phiên bản châu Âu, cuộc thi thường diễn ra qua 3 đêm gồm 2 bán kết và 1 chung kết, với Big Five gồm Đức, Pháp, Anh, Italy và Tây Ban Nha cùng nước chủ nhà được đặc cách vào chung kết.

Eurovision Song Contest hiện là một trong những sân chơi âm nhạc truyền hình lớn nhất thế giới, quy tụ hàng chục quốc gia mỗi năm và từng là bệ phóng cho nhiều tên tuổi nổi tiếng như ABBA hay Celine Dion

Với quy mô và sức ảnh hưởng của thương hiệu Eurovision, việc một nghệ sĩ Việt Nam có khả năng xuất hiện tại phiên bản mở rộng sang châu Á - Thái Bình Dương vì thế càng khiến khán giả tò mò. Trong bối cảnh đó, những thông tin xoay quanh Tóc Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Vệc một nghệ sĩ Việt Nam có khả năng xuất hiện tại phiên bản mở rộng sang châu Á - Thái Bình Dương của Eurovision vì thế càng khiến khán giả tò mò

Ảnh: FBNV/ X