Charlie Puth lần đầu đến TP.HCM, quy tụ cùng dàn sao Việt đổ bộ The World Of Heineken®

Siêu trải nghiệm The World Of Heineken® sẽ mang đến cho giới trẻ Sài thành những trải nghiệm đẳng cấp không thể bỏ lỡ.

Từ ngày 11-13/9, Công viên Bờ Sông Sài Gòn và Công viên Sáng Tạo sẽ trở thành điểm hẹn của những tín đồ yêu âm nhạc, thể thao và trải nghiệm khi Siêu trải nghiệm The World Of Heineken® chính thức diễn ra tại TP.HCM. Không dừng lại ở một sự kiện âm nhạc, sự kiện đưa khán giả bước vào hành trình khám phá 4 thế giới đam mê gồm Âm nhạc - UEFA Champions League - F1® - Pickleball, lần đầu cùng hội tụ trong một không gian trải nghiệm quy mô lớn.

Dàn siêu line-up đổ bộ, đại nhạc hội quy tụ loạt tên tuổi đình đám

Nếu phải tìm một lý do để các tín đồ âm nhạc “lên lịch” cho 3 ngày 11-13/9 thì dàn line-up của Siêu trải nghiệm The World Of Heineken® chắc chắn sẽ nằm trong top đầu. Theo đó, sự kiện kéo dài liên tiếp 3 ngày với sự xuất hiện của hàng loạt nghệ sĩ hàng đầu Vpop và cả màn lộ diện bất ngờ của “ngôi sao tỷ view”.

Ngày 11/9 là sự mở màn của Phương Ly, (S)TRONG Trọng Hiếu và Bùi Công Nam. Đây là những cái tên đã quen mặt với khán giả qua loạt ca khúc từng “làm mưa làm gió” trên các BXH. Đến ngày 12/9, không khí được dự đoán tiếp tục nóng lên khi HIEUTHUHAI, Hoàng Thùy Linh, Trang Pháp, Quang Hùng MasterD và Dương Domic cùng xuất hiện. Từ hip-hop, pop đến những màn trình diễn đậm màu sắc văn hóa và cá tính riêng, dàn nghệ sĩ này hứa hẹn tạo nên một đêm nhạc nhiều màu sắc.

Đặc biệt, “trùm cuối” sẽ phải nhắc đến đêm thứ 3 của Siêu trải nghiệm The World Of Heineken® khi quy tụ SOOBIN, Tóc Tiên, Chi Pu, RHYDER, Phùng Khánh Linh, GREY D và Charlie Puth - cái tên từng khiến hàng loạt sân khấu trên toàn cầu “bùng nổ” với những bản hit có sức lan tỏa vượt biên giới.

Không phải ngẫu nhiên Charlie Puth được mệnh danh là một global hitmaker. Nam ca sĩ sở hữu loạt ca khúc đình đám như Attention, We Don't Talk Anymore, How Long hay See You Again,... Đây đều là những bản hit từng phủ sóng các bảng xếp hạng quốc tế và trở thành soundtrack quen thuộc với hàng triệu khán giả trên toàn thế giới.

Trong đó, See You Again - ca khúc Charlie Puth kết hợp cùng Wiz Khalifa từng trở thành một trong những MV được xem nhiều nhất lịch sử YouTube, cán mốc hơn 7 tỷ lượt xem. Attention cũng sở hữu con số view khổng lồ với hơn 1,8 tỷ view và tiếp tục là một trong những ca khúc được khán giả quốc tế nhớ đến khi nhắc tới âm nhạc của Charlie Puth. Với lần đầu tiên đến với TP.HCM, sự xuất hiện của Charlie Puth được kỳ vọng trở thành một trong những khoảnh khắc bùng nổ hơn bao giờ hết tại Siêu trải nghiệm The World Of Heineken®.

Không gian âm nhạc cũng được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn của 3 ngày diễn ra sự kiện, với sân khấu quy mô lớn cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế. Từng màn trình diễn sẽ được nâng tầm bằng sự kết hợp giữa âm thanh sống động, hiệu ứng ánh sáng đậm tính trình diễn và không gian sân khấu khổng lồ tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ.

4 thế giới đam mê hội tụ, loạt trải nghiệm đẳng cấp chỉ có thể là Heineken®

Nếu âm nhạc là một trong những tâm điểm không thể bỏ lỡ thì Siêu trải nghiệm The World Of Heineken® còn mở ra hành trình khám phá 4 thế giới đam mê dành cho những khán giả muốn tìm kiếm nhiều hơn một đêm vui chơi.

Điểm đặc biệt của Siêu trải nghiệm The World Of Heineken® chính là việc 4 thế giới đam mê Âm nhạc - UEFA Champions League - F1® - Pickleball được đặt cạnh nhau, tạo nên một không gian mà fan của mỗi lĩnh vực đều có thể tìm thấy “sân chơi” của riêng mình.

Bước vào khu vực Heineken® x F1®, những người yêu tốc độ có thể cảm nhận bầu không khí đặc trưng của đường đua Grand Prix. Từ cảm giác hồi hộp trước giờ xuất phát đến tinh thần cạnh tranh quyết liệt trên từng chặng đua, các hoạt động tại đây được lấy cảm hứng từ Formula 1® - giải đua danh giá bậc nhất thế giới.

Đây cũng là nơi dành cho các fan muốn thử cảm giác mình đang đứng giữa một thế giới vốn chỉ thường được nhìn thấy qua màn hình. Những trải nghiệm tương tác, hình ảnh và không khí đặc trưng của đường đua sẽ đưa người hâm mộ đến gần hơn với tinh thần Formula 1® - tinh thần của tốc độ, bản lĩnh và cảm xúc.

Với các tín đồ bóng đá, Heineken® x UEFA Champions League lại mở ra một hành trình hoàn toàn khác. Tại đây, người hâm mộ có cơ hội khám phá bộ sưu tập áo đấu danh giá của những câu lạc bộ vô địch UEFA Champions League từ năm 1992. Mỗi chiếc áo gắn với một đội bóng, một mùa giải và những ký ức riêng, biến khu vực này thành điểm đến khó bỏ qua với những ai từng thức khuya để theo dõi các trận cầu đỉnh cao. Dù là những người xa lạ đến mấy, khi có chung một sở thích thì đều là lý do để có thể “Từ Fan Thành Bạn” đúng với tinh thần mà Siêu trải nghiệm The World Of Heineken® muốn hướng tới.

Tại khu vực Heineken® x Pickleball, sức nóng của một trong những bộ môn được giới trẻ đặc biệt yêu thích tiếp tục lan tỏa với loạt hoạt động tương tác trên sân. Người tham dự có thể trực tiếp thử sức, giao lưu cùng các tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu thế giới và cảm nhận không khí thi đấu theo một cách gần gũi hơn.

Những cú đánh “drive”, “smash” hay đơn giản là màn so tài vui vẻ giữa những người bạn cũng có thể trở thành khoảnh khắc đáng nhớ. Sau những trải nghiệm trên sân, các fan còn có thể check-in để nhận những phần quà độc quyền chỉ có tại sự kiện.

Trong khi đó, Starcore được kỳ vọng trở thành một trong những điểm dừng chân đặc biệt của toàn bộ hành trình. Tại đây, khách tham dự có thể khám phá và thưởng thức Heineken® 0.0 với những công thức pha chế độc quyền, đồng thời khám phá đa dạng hương vị bia trong hành trình di sản 150 năm của Heineken®. Không gian này cũng mang đến những đặc quyền hấp dẫn dành riêng cho khách tham quan.

Xuyên suốt hành trình đó, tinh thần “Từ Fan Thành Bạn” luôn được Heineken đặt làm trọng tâm. Tại đây, những người vốn chỉ có chung một niềm đam mê có cơ hội tìm thấy đồng đội của mình thông qua vòng tay kết nối, các hoạt động tương tác và những không gian được thiết kế dành riêng cho fan.

Chính vì vậy, điều khiến Siêu trải nghiệm The World Of Heineken® trở nên khác biệt đó chính là việc sự kiện biến những sở thích chung thành cơ hội để mọi người gặp gỡ, tương tác và tạo nên những kết nối mới.

Với sự hội tụ của dàn nghệ sĩ đình đám, đại nhạc hội quy mô lớn cùng 4 thế giới đam mê Âm nhạc - UEFA Champions League - F1® - Pickleball và chuỗi trải nghiệm đặc sắc, Siêu trải nghiệm The World Of Heineken® hứa hẹn trở thành một trong những điểm đến đáng chú ý nhất tại TP.HCM trong tháng 9 này.

Đừng bỏ lỡ cơ hội bước vào thế giới của 4 đam mê, gặp gỡ những người chung sở thích và tận hưởng những trải nghiệm chỉ có tại Siêu trải nghiệm The World Of Heineken® từ ngày 11-13/9 tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn và Công viên Sáng Tạo, TP.HCM.

Ảnh: Tổng hợp