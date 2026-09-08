Ca sĩ Việt hát một show thu nửa tỷ: Chỉ nhờ giọng hát mà giàu kếch xù, 2 căn biệt thự gây choáng ở TP.HCM lẫn Hà Nội

Giọng hát chính là nền tảng giúp nữ ca sĩ duy trì sức hút và danh tiếng khủng trong làng nhạc sau nhiều năm hoạt động.

Nhắc đến những giọng ca nổi tiếng hàng đầu của làng nhạc Việt, không thể không nhắc đến Lệ Quyên, một trong những giọng ca nội lực hàng đầu và giữ vững danh tiếng trong suốt nhiều năm qua. Lệ Quyên sinh năm 1981 tại Hà Nội. Cô là cựu sinh viên Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật - Đại học Văn hóa Hà Nội.

Nhắc đến những giọng ca nổi tiếng hàng đầu của làng nhạc Việt, không thể không nhắc đến Lệ Quyên,

Lệ Quyên bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp từ năm 1999 tại các phòng trà lớn nhỏ ở Hà Nội. Bước ngoặt rõ nhất trong sự nghiệp của Lệ Quyên là album Giấc Mơ Có Thật năm 2004. Đây là album phòng thu đầu tay nhưng nhanh chóng đưa Lệ Quyên từ một giọng ca quen thuộc tại các phòng trà Hà Nội đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Bước ngoặt rõ nhất trong sự nghiệp của Lệ Quyên là album Giấc Mơ Có Thật năm 2004

Những ca khúc như Giấc Mơ Có Thật, Hãy Trả Lời Em, Thôi Đừng Chiêm Bao, Quên Một Cuộc Tình... liên tiếp được yêu thích, giúp nữ ca sĩ tạo được dấu ấn riêng trên thị trường nhạc nhẹ. Khi nhìn lại thành công của album, chính Lệ Quyên từng cho rằng những ca khúc trong album phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc của cô và quan trọng nhất là sự chân thành trong cách thể hiện đã giúp các bài hát chạm đến người nghe.

Từ nền tảng đó, Lệ Quyên tiếp tục duy trì sức hút bằng một giọng hát ngày càng định hình rõ màu sắc. Sau một thời gian theo đuổi nhạc trẻ,năm 2010, cô có bước chuyển mình mạnh mẽ sang dòng nhạc Bolero, tiền chiến với chuỗi album Khúc Tình Xưa. Lệ Quyên tạo nên một làn sóng mới cho nhạc xưa nhờ chất giọng trầm khàn, nức nở và cách thể hiện giàu cảm xúc.

Lẻ Bóng - ca khúc nổi bật trong album Khúc Tình Xưa của Lệ Quyên

Thành công của dòng nhạc này nhanh chóng đưa Lệ Quyên lên vị trí nổi bật trong thị trường nhạc trữ tình. Cùng với độ phủ ngày càng lớn, cô liên tục xuất hiện trong những chương trình, đêm nhạc quy mô và được biết đến là một trong những ca sĩ có mức cát-xê cao tại Việt Nam. Từ đây, tên tuổi Lệ Quyên không chỉ được bảo chứng bởi những bản hit mà còn bởi khả năng duy trì sức hút với khán giả qua nhiều năm và được biết đến với biệt danh nữ hoàng phòng trà.

Giọng hát chính là yếu tố giúp Lệ Quyên duy trì danh tiếng xuyên suốt nhiều năm

Từ một ca sĩ trẻ theo đuổi nhạc nhẹ, Lệ Quyên dần tạo được vị trí riêng sau khi chuyển sang nhạc xưa và Bolero. Cô không ngừng ra mắt sản phẩm mới, duy trì hoạt động biểu diễn và xây dựng hình ảnh gắn liền với dòng nhạc trữ tình. Chất giọng trầm khàn cùng cách hát giàu cảm xúc trở thành dấu ấn xuyên suốt sự nghiệp, giúp Lệ Quyên tạo màu sắc riêng khi thể hiện những ca khúc quen thuộc. Sau nhiều năm, nữ ca sĩ vẫn giữ được vị trí trong nhóm những giọng ca được khán giả nhắc đến khi nói về nhạc trữ tình Việt Nam.

Lệ Quyên sở hữu hai biệt thự tại TP.HCM và cả Hà Nội

Từ nhiều năm hoạt động trong showbiz, Lệ Quyên không chỉ tạo dựng được vị trí riêng trên sân khấu mà còn sở hữu khối tài sản đáng chú ý. Nữ ca sĩ từng sống trong một căn biệt thự tại khu Thảo Điền, quận 2, TP.HCM, có không gian rộng, thiết kế theo phong cách châu Âu, sân vườn và hồ bơi. Riêng phần cổng nhà, Lệ Quyên từng tiết lộ đã có giá khoảng 3,6 tỷ đồng.

Bên cạnh bất động sản trong nước, năm 2017, Lệ Quyên và chồng mua một căn biệt thự tại Mỹ, rộng hơn 400 m². Nhiều đồn đoán vào thời điểm đó đưa giá trị căn nhà khoảng hơn 34 tỷ đồng. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, đây là nơi để cô nghỉ ngơi, sinh hoạt mỗi khi sang Mỹ biểu diễn. Tại Hà Nội, Lệ Quyên cũng sở hữu một căn nhà mặt tiền có vị trí đắc địa. Lệ Quyên cũng sở hữu nhiều mẫu xe sang, với tổng giá trị được cho là lên đến hơn 12 tỷ đồng.

Lệ Quyên cũng sở hữu nhiều mẫu xe sang, với tổng giá trị được cho là lên đến hơn 12 tỷ đồng

Sau nhiều năm đi hát, Lệ Quyên được cho là đã gây dựng được một khối tài sản đáng nể, phần lớn giá trị này đến từ hoạt động ca hát, khi cô duy trì vị trí của một ca sĩ hạng A và có mức cát-xê cao trong nhiều năm. Trong một chương trình, Hương Tràm từng chia sẻ câu chuyện Lệ Quyên chấp nhận bỏ hai show diễn ở Đà Nẵng để tập trung cho một đêm nhạc riêng, qua đó chịu khoản lỗ khoảng 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mức cát-xê khoảng 500 triệu đồng cho một đêm diễn từng được nhắc đến, dù đây chỉ là con số được truyền thông đề cập và không phải mức giá cố định. Thực tế, thù lao của Lệ Quyên có thể thay đổi tùy theo quy mô, tính chất, địa điểm và yêu cầu của từng chương trình.

ó thể thấy, chính giọng hát đặc trưng đã giúp cô tạo được chỗ đứng riêngvà duy trì sức hút và vị trí của mình trong làng nhạc sau nhiều năm hoạt động

Hơn hai thập kỷ đi hát, Lệ Quyên từ những sân khấu phòng trà ngày đầu đã có một sự nghiệp vững chắc và khối tài sản đáng kể. Có thể thấy, chính giọng hát đặc trưng đã giúp cô tạo được chỗ đứng riêng, từ đó gây dựng cuộc sống và khối tài sản hiện tại. Cũng nhờ giữ được màu sắc riêng ấy, Lệ Quyên vẫn duy trì sức hút và vị trí của mình trong làng nhạc sau nhiều năm hoạt động.

Ảnh: FBNV