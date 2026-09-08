Ca khúc bị chê “vô tri nhảm nhí” gom trọn 10 tỷ views, chễm chệ chiếm sóng các BXH nhạc Việt

Bất chấp những tranh cãi, loạt ca khúc này vẫn gặt hái nhiều thành tích khủng.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn nhạc đi đâu cũng nghe thấy, với câu hát “Gián đáng yêu không?” được lặp đi lặp lại. Phần lời kỳ quặc nhanh chóng xuất hiện dày đặc trong các video ngắn, trở thành một trong những ca khúc được sử dụng nhiều trên mạng xã hội và thậm chí lọt vào các bảng xếp hạng âm nhạc tại Việt Nam.

Gián Đáng Iu Hongg? - Lâm Thằn Lằn

Cụ thể, đây là ca khúc Gián Đáng Iu Hongg? do Lâm Thằn Lằn sáng tác và thể hiện, nằm trong dự án The New Gene 2026. Ca khúc mở đầu bằng đoạn hội thoại khi cô gái hỏi người yêu rằng nếu mình biến thành con gián thì anh có còn yêu hay không.

Từ câu hỏi tưởng như chỉ để trêu người yêu, ca khúc nhanh chóng đi vào một màn đối đáp rất “khó đỡ”. Anh chàng trong bài hát không những khẳng định vẫn yêu nếu cô gái biến thành gián, mà còn liên tục tìm cách chứng minh “em gián” vẫn đáng yêu. Đến điệp khúc, câu “Gián đáng yêu không?” được lặp lại liên tục, trở thành phần dễ nhận ra nhất của bài hát.

Đến phần sau, cách ví von càng trở nên oái oăm. Những đặc điểm vốn chẳng liên quan gì đến chuyện tình yêu như “bụng thon thon”, chân nhỏ, sống dưới cống, dọn rác hữu cơ hay khả năng leo trèo, bay nhảy đều được đưa vào để “khen” con gián. Càng nghe, phần lời càng giống một màn tán tỉnh được viết cho một nhân vật không ai nghĩ sẽ xuất hiện trong một ca khúc tình yêu.

Sau khi phát hành, đoạn nhạc nhanh chóng được sử dụng trong nhiều video TikTok với các nội dung khác nhau. Đến nay, âm thanh của Gián Đáng Iu Hongg? đã vượt 10 tỷ views trên TikTok và được sử dụng trong khoảng 5,6 triệu video trên TikTok. Ca khúc cũng đạt khoảng 4,5 triệu lượt xem trên YouTube và hơn 500.000 lượt stream trên Spotify.

Gián Đáng Iu Hongg? được sử dụng trong khoảng 5,6 triệu video trên TikTok

Trên các bảng xếp hạng YouTube Music tại Việt Nam, Gián Đáng Iu Hongg? hiện đứng #24 trên YouTube Music Songs Weekly Charts Việt Nam, #25 trên YouTube Music Videos Daily Việt Nam và #2 trên YouTube Shorts Việt Nam. Các thứ hạng này cho thấy ca khúc đang phủ sóng rất mạnh mẽ tại thị trường nhạc Việt.

Ăm Chã Húi - Lâm Thằn Lằn

Bên cạnh Gián Đáng Iu Hongg?, một ca khúc khác của Lâm Thằn Lằn cũng đang được chú ý là Ăm Chã Húi. Bài hát khai thác cụm từ “ăm chã húi”, vốn đã trở nên quen thuộc trên mạng xã hội, và được xây dựng theo màu sắc hài hước, nũng nịu. Sau khi phát hành, ca khúc nhanh chóng được người dùng TikTok sử dụng trong nhiều video, giúp âm thanh tiếp tục lan rộng trên nền tảng.

Ăm Chã Húi đã thu hút khoảng 500 triệu lượt xem trên TikTok

với khoảng 2,3 triệu bài đăng sử dụng âm thanh

Đến nay, Ăm Chã Húi đã thu hút khoảng 500 triệu lượt xem trên TikTok, với khoảng 2,3 triệu bài đăng sử dụng âm thanh. Những con số này cho thấy sức phủ đáng kể của ca khúc trên mạng xã hội, đồng thời giúp Lâm Thằn Lằn tiếp tục được chú ý với những sản phẩm có phần lời và cách xây dựng khác biệt.

Nếu Gián Đáng Iu Hongg? gây chú ý với câu hỏi “Gián đáng yêu không?”, thì Ăm Chã Húi lại tiếp tục tận dụng một câu nói đang được người dùng mạng xã hội ưa chuộng để phát triển thành ca khúc. Hai sản phẩm liên tiếp xuất hiện dày đặc trên TikTok khiến cái tên Lâm Thằn Lằn ngày càng được chú ý.

Zombie V4 - Bloodring

Bên cạnh đó, Zombie V4 của Bloodring cũng đang được chú ý trên mạng xã hội. Ca khúc sử dụng phần rap với những câu ngắn, liên tục lặp lại các cụm từ như “Bùm, kích hỏa bùm bum”, “Adrenaline đi lên”, xen kẽ với nhiều hình ảnh về phong cách đường phố, quần áo và những câu chơi chữ.

Ca khúc cũng ghi nhận khoảng 937.000 lượt stream trên Spotify, đồng thời xuất hiện ở vị trí #40 trong playlist TikTok Remix Trending Vietnam 2026. Những con số này cho thấy Zombie V4 cũng đang có độ phủ sóng nhất định trên thị trường nhạc.

Giữa lúc các ca khúc này ghi nhận loạt thành tích và được sử dụng rộng rãi, phần âm nhạc này cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều

Tuy nhiên, giữa lúc các ca khúc này ghi nhận loạt thành tích và được sử dụng rộng rãi, phần âm nhạc này cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Một số khán giả nhận xét phần lời quá “nhảm”, cách viết cố tình vô tri, thậm chí dùng từ “cringe” để mô tả cảm giác khi nghe. Trong các bình luận, có người còn cho rằng những ca khúc đầu tiên không hấp dẫn bằng phần cuối, đặt dấu hỏi về chất lượng âm nhạc dù các đoạn nhạc đang được sử dụng với tần suất cao trên TikTok.

Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng không nên quá khắt khe với những sản phẩm vốn mang mục đích giải trí. Với nhóm khán giả này, việc lời bài hát đơn giản, kỳ quặc hay cố tình gây cười chính là yếu tố khiến ca khúc dễ nhớ và phù hợp với các video ngắn. Một số người thậm chí thừa nhận ban đầu thấy bài hát “nhảm”, nhưng nghe nhiều lại vô thức nhớ giai điệu và câu hát.

Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng không nên quá khắt khe với những sản phẩm vốn mang mục đích giải trí

Sự nổi lên của Gián Đáng Iu Hongg? Ăm Chã Húi và Zomebie V4 cũng cho thấy một xu hướng khá rõ của nhạc mạng hiện nay khi chỉ cần một hook đủ ngắn, dễ nhớ và được lặp lại liên tục, một ca khúc có thể nhanh chóng trở thành chất liệu cho TikTok. Giai điệu đơn giản, ca từ gây cười hoặc có phần vô tri giúp người nghe dễ nhận diện chỉ sau vài giây, đồng thời thuận tiện để ghép vào các video ngắn. Tuy nhiên, chính sự thành công của những ca khúc này cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa một sản phẩm giải trí bắt trend và một ca khúc có giá trị về mặt âm nhạc.

Khi những câu hát càng đơn giản, thậm chí nhảm nhí, càng có khả năng được lan truyền, tiêu chí để một ca khúc được viral dường như cũng đang thay đổi. Điều đáng nói là những ca khúc như vậy vẫn có thể tiến vào các bảng xếp hạng, trở thành một phần của thị trường nhạc số và cạnh tranh với những sản phẩm được đầu tư theo cách truyền thống. Liệu những giá trị cốt lõi của âm nhạc có bị đẩy xuống hàng thứ yếu, khi thước đo thành công giờ đây chỉ xoay quanh một đoạn hook vài chục giây đủ sức viral?

Ảnh: FB