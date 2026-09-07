"Đã mắt, đã tai" với visual cực phẩm của Anh Tú và giọng hát "khủng" của Lâm Bảo Ngọc tại KOL Summit 2026

Hai ca sĩ mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, tiếp thêm không khí sôi động cho KOL Summit 2026.

Ngày 7/9, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) diễn ra tại TP.HCM, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung cùng đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia. Bên cạnh các phiên thảo luận về AI, khủng hoảng niềm tin và tương lai ảnh hưởng số, chương trình còn có phần biểu diễn nghệ thuật với sự góp mặt của Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc.

Anh Tú mang đến tiết mục Nhịp Chạm Việt Nam

Anh Tú xuất hiện trên sân khấu trong áo dài trắng, mang đến hình ảnh chỉn chu và nổi bật. Với trang phục mang màu sắc truyền thống, nam ca sĩ tạo được điểm nhấn ngay từ khi bước vào phần biểu diễn, đồng thời vẫn giữ vẻ trẻ trung, phù hợp với không khí của chương trình. Trong phần trình diễn, Anh Tú mang đến ca khúc Nhịp Chạm Việt Nam. Nam ca sĩ nhanh chóng khuấy động sân khấu bằng nguồn năng lượng sôi động, phù hợp với tinh thần của một hội nghị quy tụ đông đảo nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung.

Anh Tú giữ vững phong độ với giọng hát chắc khỏe, cách thể hiện tự tin và những khoảnh khắc tương tác cùng khán giả phía dưới

Anh Tú giữ vững phong độ với giọng hát chắc khỏe, cách thể hiện tự tin và những khoảnh khắc tương tác cùng khán giả phía dưới. Không cần quá nhiều dàn dựng cầu kỳ, Anh Tú vẫn giữ được sức hút nhờ phần trình diễn trực tiếp và phong thái tự tin trên sân khấu. Sự xuất hiện của Anh Tú vì thế không chỉ mang đến thêm một tiết mục âm nhạc mà còn giúp phần khai mạc có thêm màu sắc trẻ trung, sôi động.

Lâm Bảo Ngọc mang đến tiết mục Hò Vươn Mình

Bên cạnh Anh Tú, sự xuất hiện của Lâm Bảo Ngọc cũng nhận được sự chú ý. Đến phần trình diễn của Lâm Bảo Ngọc, nữ ca sĩ xuất hiện trong trang phục trắng, mang đến hình ảnh nổi bật và nữ tính trên sân khấu. Lựa chọn này giúp cô tạo được dấu ấn riêng giữa không gian chương trình, đồng thời phù hợp với màu sắc của các tiết mục mang tinh thần Việt Nam.

Lâm Bảo Ngọc biểu diễn Việt Nam Tinh Hoa

Lâm Bảo Ngọc lần lượt thể hiện Hò Vươn Mình và Việt Nam Tinh Hoa. Nữ ca sĩ khoe giọng hát nội lực, chắc khỏe với những đoạn cao trào được xử lý đầy cảm xúc. Phong thái trình diễn tự tin cùng khả năng làm chủ sân khấu giúp Lâm Bảo Ngọc giữ được sự chú ý xuyên suốt phần biểu diễn.

Lâm Bảo Ngọc mang đến màu sắc giàu năng lượng và cảm xúc cho chương trình

Với Hò Vươn Mình và Việt Nam Tinh Hoa, Lâm Bảo Ngọc mang đến màu sắc giàu năng lượng và cảm xúc cho chương trình. Hai ca khúc cũng phù hợp với tinh thần chung của KOL Summit 2026 khi hướng đến những giá trị tích cực và hình ảnh Việt Nam. Sự xuất hiện của Lâm Bảo Ngọc góp thêm một màu sắc khác cho phần nghệ thuật của KOL Summit 2026. Nếu Anh Tú tạo dấu ấn với Nhịp Chạm Việt Nam, Lâm Bảo Ngọc lại ghi điểm bằng giọng hát nội lực qua hai tiết mục Hò Vươn Mình và Việt Nam Tinh Hoa.

Hai tiết mục của Anh Tú

và Lâm Bảo Ngọc góp phần tạo thêm không gian âm nhạc sôi động cho KOL Summit 2026

Sự xuất hiện của Lâm Bảo Ngọc góp thêm một màu sắc khác cho phần nghệ thuật của KOL Summit 2026. Nếu Anh Tú tạo dấu ấn với Nhịp Chạm Việt Nam, Lâm Bảo Ngọc lại ghi điểm bằng giọng hát nội lực qua hai tiết mục Hát Hò Vươn Mình và Việt Nam Tinh Hoa. Hai tiết mục của Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc góp phần tạo thêm không gian âm nhạc sôi động cho KOL Summit 2026. Trước đó, BTC cũng lần lượt công bố nhiều nghệ sĩ và gương mặt có sức ảnh hưởng tham dự sự kiện như Đen Vâu, H'Hen Niê, Thu Trang - Tiến Luật, Only C, Juky San, Mỹ Mỹ, Kyo York cùng nhiều KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung khác.

Một số hình ảnh biểu diễn của nghệ sĩ tại sự kiện: