Không chịu nổi Jung Kook (BTS)

Fan đứng ngồi không yên với màn khoe body như tạc tượng của em út toàn cầu.

Đêm diễn cuối cùng của BTS tại sân vận động SoFi (Los Angeles) nằm trong khuôn khổ BTS WORLD TOUR ARIRANG đã khép lại chặng đường Bắc Mỹ bằng một màn trình diễn không thể bùng nổ hơn. Tuy nhiên, điều làm dư luận "dậy sóng" dữ dội nhất ngay sau khi đêm diễn kết thúc lại chính là visual và body chuẩn từng milimet của em út Jung Kook.

Jung Kook khoe body tại cocnert của BTS

Diện nguyên set đồ denim theo phong cách bụi phủi và phóng khoáng, Jung Kook khiến toàn bộ SVĐ như "nổ tung" khi hoàn toàn không mặc áo bên trong. Chiếc áo khoác denim được mở cúc tự do, lấp ló cạp quần Calvin Klein quen thuộc, khoe khéo trọn vẹn phần ngực săn chắc cùng cơ bụng 6 múi "tạc tượng" không một chút mỡ thừa. Kết hợp với những hình xăm cá tính và làn da khỏe khoắn, visual của nam idol bừng sáng dưới ánh đèn sân khấu.

Jung Kook còn khiến hàng triệu người hâm mộ "không thở nổi" trước vóc dáng tạc tượng

Không chỉ làm chủ sân khấu với thần thái tự tin cùng năng lượng bùng nổ, Jung Kook còn khiến hàng triệu người hâm mộ "không thở nổi" trước vóc dáng tạc tượng. Chỉ vài phút sau khi đêm diễn kết thúc, các đoạn fancam ghi lại khoảnh khắc Jung Kook làm chủ sân khấu đã lập tức "chiếm sóng" diện rộng trên X, TikTok và Facebook.

Các từ khóa liên quan đến em út BTS nhanh chóng càn quét top đầu tìm kiếm toàn cầu

Các từ khóa liên quan đến em út BTS nhanh chóng càn quét top đầu tìm kiếm toàn cầu với hàng triệu lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn. Dưới các bài đăng, cộng đồng mạng đồng loạt "bấn loạn" và "khóc thét" truyền tay nhau từng đoạn clip: "Nhìn body này ai mà chịu cho nổi! "Tưởng body này chỉ có trên AI”.

Sức nóng từ khoảnh khắc gây sốt của Jung Kook chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút khổng lồ mà BTS WORLD TOUR ARIRANG đang tạo ra trên toàn cầu.

Sau khi cả 7 thành viên hoàn tất nghĩa vụ quân sự, BTS chính thức bước vào một chương mới rực rỡ, tiếp tục khẳng định vị thế đỉnh phong không thể xô đổ của Kpop

Sau khi cả 7 thành viên hoàn tất nghĩa vụ quân sự, BTS chính thức bước vào một chương mới rực rỡ, tiếp tục khẳng định vị thế đỉnh phong không thể xô đổ của Kpop trên bản đồ âm nhạc thế giới. Tháng 3/2026, nhóm đánh dấu màn tái xuất lịch sử bằng album phòng thu thứ 5 mang tên ARIRANG, sản phẩm âm nhạc đầy đủ đội hình đầu tiên sau khoảng 4 năm gián đoạn. Sức nóng bùng nổ từ album mở đường cho ARIRANG World Tour, chuyến lưu diễn toàn cầu với quy mô tham vọng nhất trong sự nghiệp của nhóm.

Khởi động từ tháng 4/2026 tại Goyang (Hàn Quốc), Jung Kook cùng RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin và V bắt đầu hành trình đưa ARIRANG đi qua hàng loạt sân vận động lớn nhất tại Nhật Bản, Mỹ, Mexico, châu Âu và Nam Mỹ, trước khi tiếp tục bùng nổ tại châu Á và Australia kéo dài đến đầu năm 2027.

Không chỉ dừng lại ở quy mô dàn dựng, ARIRANG World Tour còn liên tục thiết lập nên những kỷ lục thương mại chưa từng có đối với một nghệ sĩ châu Á.

Không chỉ dừng lại ở quy mô dàn dựng, ARIRANG World Tour còn liên tục thiết lập nên những kỷ lục thương mại chưa từng có đối với một nghệ sĩ châu Á. Theo ghi nhận từ Billboard, chỉ riêng trong tháng 5/2026, tour diễn đã đạt hơn 125 triệu USD doanh thu, qua đó ngạo nghễ chiếm giữ vị trí Quán quân trên bảng xếp hạng Top Tours toàn cầu. Tính đến ngày 11/8/2026, dù mới đi qua 38 đêm diễn và chưa đi hết 2/3 chặng đường dự kiến, siêu tour của BTS đã chính thức cán mốc 433,2 triệu USD (tương đương khoảng 11,3 nghìn tỷ đồng) doanh thu cùng 2,3 triệu tấm vé được bán ra.

Nhìn lại chặng đường âm nhạc, sự thăng hoa của Jung Kook ở thời điểm hiện tại là kết quả của một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ

Nhìn lại chặng đường âm nhạc, sự thăng hoa của Jung Kook ở thời điểm hiện tại là kết quả của một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Ra mắt vào năm 2013 khi mới 15 tuổi, Jung Kook nhanh chóng đảm nhận vai trò giọng ca chính (main vocal) và vũ công chủ lực của BTS. Cùng với các anh, anh đã chinh phục vô số đỉnh cao vô tiền khoáng hậu, liên tục chiếm giữ vị trí quán quân Billboard Hot 100 với các bản hit đi vào lịch sử như Dynamite, Butter, Permission to Dance, đồng thời phủ kín sắc tím tại những sân vận động biểu tượng bậc nhất thế giới như Wembley (Anh), Rose Bowl, SoFi hay Allegiant (Mỹ).

Bước sang sự nghiệp cá nhân, "em út vàng" tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một siêu sao Pop quốc tế đích thực.

Bước sang sự nghiệp cá nhân, "em út vàng" tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một siêu sao Pop quốc tế đích thực. Bản siêu hit toàn cầu Seven (feat. Latto) không chỉ mở màn ngay tại vị trí #1 Billboard Hot 100 mà đến năm 2026 đã chính thức cán mốc 3 tỷ lượt stream trên Spotify, trở thành ca khúc của một nghệ sĩ Kpop đầu tiên làm được điều này trong lịch sử. Bên cạnh đó, album solo ra mắt GOLDEN cùng chuỗi bản hit đình đám như 3D, Standing Next to You liên tục thống trị các bảng xếp hạng uy tín Âu - Mỹ.

Ở tuổi 29, Jung Kook đã vươn mình trở thành một trong những biểu tượng giải trí hàng đầu thế giới

Đặc biệt, dấu ấn quốc tế của Jung Kook còn vươn tầm thế giới qua các sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Từ màn trình diễn gây chấn động Dreamers tại Lễ khai mạc FIFA World Cup 2022 (vượt 500 triệu stream trên Spotify và hơn 10 triệu video sáng tạo trên TikTok), Jung Kook tiếp tục viết nên lịch sử khi cùng trọn vẹn 7 thành viên BTS bùng nổ tại Halftime Show FIFA World Cup 2026. Ở tuổi 29, Jung Kook đã vươn mình trở thành một trong những biểu tượng giải trí hàng đầu thế giới.

Ảnh: X