Buổi trình diễn tại Super Bowl của Bad Bunny thắng giải Emmy

Nam ca sĩ đã chiến thắng ở hạng mục Chương trình tạp kỹ đặc biệt xuất sắc (trực tiếp) cho màn trình diễn đầy ấn tượng tại Super Bowl Halftime Show 2026.

Ảnh: AP

Chương trình biểu diễn giữa giờ giải lao Super Bowl LX của Apple Music với sự góp mặt của Bad Bunny (Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny) đã giành được tổng cộng 7 đề cử và chiến thắng ở các hạng mục chỉ đạo âm nhạc, biên đạo múa, hòa âm, thiết kế ánh sáng, chỉ đạo kỹ thuật/quay phim và đạo diễn.

Jay-Z, đồng thời là nhà sản xuất điều hành của chương trình, đã giành được giải Emmy thứ ba của mình.

Theo Variety, Bad Bunny cùng các nhà sản xuất và đạo diễn sự kiện đã tạo nên một trong những màn trình diễn giữa giờ hoành tráng và công phu nhất trong lịch sử Super Bowl. Khách mời bao gồm Lady Gaga và Ricky Martin. Ngoài ra một đám cưới ngoài đời thực và các chủ doanh nghiệp thực thụ (trong đó có Villa's Tacos của Los Angeles) góp mặt trong buổi trình diễn.

Những khoảnh khắc ấn tượng trong buổi trình diễn của Bad Bunny tại Super Bowl Halftime 2026 (Ảnh: AP)

Giám đốc sáng tạo Harriet Cudford đã chia sẻ với Variety rằng : “Màn trình diễn tôn vinh những người bình thường, về ý nghĩa của việc làm người, về tình yêu thương, niềm vui và sự trân trọng lẫn nhau. Điều này nhằm thể hiện anh ấy (Bad Bunny) coi trọng cộng đồng của mình như thế nào, để tôn vinh những người bình thường trên sân khấu lớn nhất thế giới, đặc biệt là những người có vai trò quan trọng trong văn hóa Latinh".

Đội ngũ thực hiện chương trình "Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny" được vinh danh với các giải thưởng tại Lễ trao giải Emmy Nghệ thuật Sáng tạo (Ảnh AP/Chris Pizzello)

Lễ trao giải Emmy Nghệ thuật Sáng tạo là sự kiện thường niên kéo dài hai ngày, diễn ra trước lễ trao giải chính thức Primetime Emmy (còn gọi là Emmy giờ vàng vào ngày 14/9 tới đây, theo giờ địa phương). Có hơn 100 giải Emmy Nghệ thuật Sáng tạo, chủ yếu ở các hạng mục hậu trường, kỹ thuật, các chương trình tạp kỹ, truyền hình thực tế, phim tài liệu...

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc Mariska Hargitay - người dẫn chương trình lễ trao giải Primetime Emmy năm nay đã giành được 2 tượng vàng cho bộ phim tài liệu xúc động về mẹ cô ở hạng mục Đạo diễn chương trình tài liệu/phi hư cấu xuất sắc và Chương trình tài liệu hoặc phi hư cấu (đặc biệt) xuất sắc.

Nữ diễn viên Mariska Hargitay lập cú đúp giải thưởng (Ảnh: AP)

Nữ ca sĩ sinh năm 1999 Sabrina Carpenter hiện đã tiến gần hơn một nửa chặng đường đến EGOT (bộ tứ giải thưởng danh giá nhất bao gồm Emmy - truyền hình, Grammy - âm nhạc, Oscar - điện ảnh và Tony - sân khấu) khi giành được giải Emmy ở hạng mục Chương trình tạp kỹ xuất sắc (được ghi hình trước) cho The Muppet Show. Sabrina Carpenter được chọn làm nhà sản xuất điều hành kiêm diễn viên cho chương trình. Nam diễn viên Seth Rogen cũng giành được giải Emmy thứ năm cho vai trò nhà sản xuất điều hành.

Một số chiến thắng đáng chú ý khác tại Lễ trao giải Emmy Nghệ thuật Sáng tạo:

Chương trình truyền hình thực tế The Traitors tiếp tục đà chiến thắng khi Alan Cumming giành được giải Emmy thứ năm cho người dẫn chương trình xuất sắc nhất.

Love on a Spectrum - chương trình hẹn hò dành cho người tự kỷ của Netflix - đã giành được 3 giải Emmy. Trong bài phát biểu nhận giải, Sean Bowman, người thắng giải cho phần tuyển diễn viên xuất sắc nhất, cho biết làm việc trong chương trình “là một giấc mơ tuyệt vời”.

Jimmy Kimmel - người dẫn chương trình quen thuộc của các lễ trao giải như Oscar - được vinh danh khi là MC của gameshow nổi tiếng Who Wants to Be a Millionaire? (Ảnh: AP)

Octavia Spencer lần đầu tiên giành giải Emmy với vai trò Người dẫn chuyện xuất sắc nhất cho tác phẩm "Lost Women of Alaska". Trước đó cô nổi tiếng với giải thưởng Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cùng bộ phim "The Help" (Ảnh AP/Chris Pizzello)

Tiếp theo, sự chú ý sẽ tập trung hướng về Lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 78. Bộ phim The Pitt dẫn đầu với với tổng cộng 25 đề cử, hứa hẹn sẽ tiếp tục đại thắng trong mùa thứ hai. Hacks bám sát với 24 đề cử, một kỷ lục đối với series phim thuộc thể loại hài, tuy nhiên cơ hội chiến thắng lại không quá nhiều. Các phim được nhiều đề cử xếp phía sau là Widow's Bay (19), Pluribus (18) và Beef (16).