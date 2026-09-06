Người khiến Trịnh Thăng Bình òa khóc

Trịnh Thăng Bình không kìm được nước mắt khi nhắc đến Đinh Mạnh Ninh tại Công diễn 4 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Nam ca sĩ nói sự hỗ trợ của Đinh Mạnh Ninh giúp anh vượt qua nỗi sợ và được hát thoải mái nhất sau 3 năm.

Trịnh Thăng Bình vỡ òa cảm xúc khi hoàn thành tiết mục Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời của liên minh Hợp lực - Rực rỡ. Nam ca sĩ được xếp vào đội làm ca khúc X-Song nhưng tự cảm thấy không giúp được gì, do đó xin qua đội hình có Đinh Mạnh Ninh, Thanh Duy, Thái VG và Hoàng Rob.

Giọng ca sinh năm 1988 cho biết anh phải đối mặt với nhiều nỗi sợ trong 3 năm qua. Đến khi hoàn thành tiết mục Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời, Trịnh Thăng Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Anh tiết lộ sự giúp đỡ của Đinh Mạnh Ninh để hát tốt hơn, biểu diễn trọn vẹn hơn và xúc động đến rơi nước mắt.

Cái duyên của Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh

Họ đã tìm thấy nhau giữa cuộc chơi khắc nghiệt của Anh trai vượt ngàn chông gai, tạo nên câu chuyện tình anh em gắn bó và tương trợ hiệu quả bậc nhất ở game show.

Trước đó, Trịnh Thăng Bình trải qua nhiều năm khủng hoảng vì nhiều dự án âm nhạc liên tiếp không gặt hái thành công và chịu định kiến từ khán giả về chuyện đời tư. Đinh Mạnh Ninh là ca sĩ hoạt động gần 20 năm trong nghề nhưng chưa tỏa sáng, chưa tương xứng với tiềm năng của ca sĩ/nhạc sĩ có thực lực.

Trịnh Thăng Bình vượt qua áp lực ở game show.

Trịnh Thăng Bình cần bắt tay với những cộng sự mới, là điểm tựa cho anh về chuyên môn và tinh thần khi tham gia game show. Đinh Mạnh Ninh cũng cần một điểm tựa trong lần "Nam tiến" dài ngày nhất và thật sự dấn thân vào cuộc chơi khắc nghiệt của thị trường giải trí phía Nam.

Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh cùng hiện diện ở một khung chat cho các fan tạo nên. Những ai theo dõi 2 nghệ sĩ sẽ biết rõ Đinh Mạnh Ninh đôn thúc người anh luyện thanh và chăm chút giọng hát mỗi ngày. Đó là lý do trên sân khấu Công diễn 4, trong lần thứ 3 đứng cùng tổ đội với Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình tự hào nói rằng anh được người em hỗ trợ để vượt qua nỗi sợ đã đeo bám suốt nhiều năm.



Trong tiết mục Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời, Trịnh Thăng Bình hát tiến bộ rõ so với chính anh ở các sân khấu trước tại game show. Nam ca sĩ hát tròn vành, rõ chữ hơn, điều tiết hơi thở tốt hơn và sự tinh tế trong cách xử lý giọng hát như rung, ngân được cải thiện. Số đông khán giả cũng nhìn ra điều này và dành lời khen cho nam ca sĩ.

Đúng là Trịnh Thăng Bình càng đi sâu càng tiến bộ ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Những thói quen của nam ca sĩ như hát lơi chữ, ngắt, nghỉ nhịp vô tội vạ dần được khắc phục. Với kiểu hát cũ, Trịnh Thăng Bình có thể xử lý tốt ở ca khúc của chính mình. Nhưng khi hát đa dạng nhiều thể loại, đặc biệt là ca khúc khó như Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời, anh phải cải thiện.

Cuối cùng, những tháng ngày luyện giọng cùng Đinh Mạnh Ninh đã có hiệu quả với Trịnh Thăng Bình. Giọng ca sinh năm 1988 tham gia game show với áp lực bủa vây tứ phía và chịu không ít định kiến của khán giả. Trịnh Thăng Bình vào đến Công diễn 4 đã là thành công. Trên hết, anh tự tin trở lại và dần lấy lại thiện cảm từ khán giả. Đây mới là thành quả ngọt ngào nhất cho chủ nhân ca khúc Người ấy.

Trịnh Thăng Bình đã trải qua những gì?

Trước khi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 lên sóng, sự nghiệp âm nhạc của Trịnh Thăng Bình gặp bế tắc. Ba năm qua, nam ca sĩ gần như lui về "ở ẩn", tập trung đầu tư vào phòng thu để thử sức với vai trò sản xuất âm nhạc: hòa âm phối khí và hậu kỳ âm thanh (mixing, mastering).

Cơn khủng hoảng của Trịnh Thăng Bình thực tế bắt đầu từ 7 năm trước. Khi đó, nam ca sĩ vướng tin đồn hẹn hò Liz Kim Cương. Trịnh Thăng Bình đưa Liz Kim Cương về công ty, cùng đồng nghiệp tạo nên bản hit Khác biệt to lớn. Khi sức hút của bộ đôi chạm đỉnh điểm, Liz Kim Cương bất ngờ thông báo rời công ty.

Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh thân thiết từ khi gặp nhau ở game show.

Phía Trịnh Thăng Bình lên tiếng xác nhận Liz Kim Cương đơn phương rời công ty, dẫn đến ồn ào tranh chấp gây xôn xao làng nhạc Việt. Chính vì màn hợp tác dang dở, "đứt gánh giữa đường" với Liz Kim Cương, Trịnh Thăng Bình hứng nhiều chỉ trích về cách quản lý, nâng đỡ ca sĩ trực thuộc công ty và cả chuyện đời tư.

Một chuỗi sự cố ập tới Trịnh Thăng Bình vì các MV được đầu tư rất mạnh tay nhưng cạnh tranh thất bại ở đường đua nhạc số. Điển hình như MV Bức bình phong, trong buổi họp báo, Trấn Thành cao hứng tuyên bố: "Có nhiều người nói chi tiền tỷ để làm MV nhưng tôi không thấy giá trị tiền tỷ ở đâu. Với MV Bức bình phong, tôi tin Bình đầu tư tiền tỷ".

Ngay cả khi Trấn Thành đứng ra kêu gọi cho Trịnh Thăng Bình, MV Bức bình phong không thành hit. Trịnh Thăng Bình vướng thêm nghi vấn đạo nhái âm nhạc và concept của nhạc cổ trang Trung Quốc.

Anh liên tục gây tranh cãi về khả năng hát live. Trên một sân khấu vào năm 2021, Trịnh Thăng Bình hát lại loạt bản hit gắn liền tên tuổi của anh nhưng giọng hát chênh phô. Một số khán giả có mặt trong đêm diễn đó đã quay lại video, tung lên mạng, khiến Trịnh Thăng Bình vướng vào những tranh cãi không đáng có.

Trịnh Thăng Bình rơi vào thế "gọng kìm" với áp lực bủa vây từ dư luận. Một bên là sự nghiệp âm nhạc đi xuống, bị chê bai hát live không tốt. Và bên còn lại là những lời đồn đoán, bình phẩm về chuyện đời tư.

Anh trai vượt ngàn chông gai đúng nghĩa là game show "giải cứu" những nghệ sĩ tưởng chừng đã qua thời, hoặc loay hoay trong vòng xoáy khủng hoảng, có cơ hội tỏa sáng trở lại. Trịnh Thăng Bình là ví dụ điển hình của nghệ sĩ hưởng lợi nhiều từ game show. Tại đây, nam ca sĩ có những người bạn mới, có cơ hội trui rèn, phát triển thêm nhiều kỹ năng để bổ trợ sự nghiệp ca hát.



Trịnh Thăng Bình sẽ nhìn vào những người anh em thân thiết, từ Đinh Mạnh Ninh, Hà An Huy và Hoàng Tôn để xác định một điều, anh cần cải thiện chất lượng giọng hát và anh đang thể hiện rõ điều đó.