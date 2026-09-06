3 ca sĩ là trường hợp đặc biệt showbiz không thể có lại lần hai

Không phải ai cũng làm được như 3 ca sĩ này.

Trong khuôn khổ world tour kỷ niệm 20 năm, BIGBANG vừa tổ chức concert tại Oakland, Mỹ trong ngày 5-6/9 (giờ Việt Nam). Đây là những đêm diễn đầu tiên của nhóm tại thị trường Mỹ trong hành trình lần này. Đáng chú ý, toàn bộ vé của đêm diễn thứ 2 tại Oakland-Alameda Stadium, bao gồm cả những vị trí xa sân khấu và các ghế bị hạn chế tầm nhìn đều được lấp đầy. Trước đó, đây là đêm diễn được công bố chính thức, đã lập tức cháy vé chỉ khoảng 30 phút sau khi mở bán.

Concert cháy vé từ sớm, chật kín chỗ kể cả khu vực hạn chế

BIGBANG tại concert Oakland diễn ra hôm nay

Kể từ tour diễn cuối vào năm 2016, BIGBANG trải qua 10 năm gián đoạn với vô số biến cố, 2 thành viên rời nhóm và cả loạt scandal vùi dập. Nhóm không có album hay tour diễn chung cả thập kỷ nhưng vẫn giữ vững sức hút. Việc một nhóm nhạc thế hệ 2 bất ngờ trở lại với world tour quy mô sân vận động và lập tức lấp đầy địa điểm có sức chứa lớn tại Mỹ được xem là thành tích đặc biệt.

Với nhiều nghệ sĩ hiện nay, việc tổ chức stadium tour tại Mỹ vốn đã là thử thách. Ngay cả những tên tuổi đang hoạt động thường xuyên, liên tục xuất hiện trên các chương trình âm nhạc và duy trì lịch trình quảng bá, cũng không dễ dàng lấp đầy sân vận động. Nhiều tour diễn phải mở bán trước nhiều tháng, thậm chí nửa năm đến một năm, để có đủ thời gian tiếp cận khán giả. Một số trường hợp còn phải áp dụng các chương trình giảm giá hoặc phân phối lại vé khi lượng bán không đạt kỳ vọng.

BIGBANG ở năm thứ 20 vẫn gây sốt với chuyến lưu diễn toàn cầu, quy mô sân vận động

BIGBANG lại hoàn toàn khác. Không cần khoảng thời gian quá dài để bán vé, không quảng bá rầm rộ tại Mỹ, cũng không phải đối mặt với tình trạng xả vé, nhóm vẫn nhanh chóng đưa các điểm diễn sân vận động vào trạng thái sold out. Thời điểm công bố concert ở Oakland, BIGBANG chỉ công bố 1 đêm. Sau khi đêm diễn chính cháy vé, YG mới bổ sung thêm một đêm diễn vào trước đêm diễn chính thức. Đáng chú ý, đêm diễn bổ sung cũng đạt tỷ lệ bán vé trên 80% dù thông tin chỉ được thông báo qua các kênh dành cho người hâm mộ, không quảng bá rầm rộ.

Thành tích của BIGBANG tại Oakland nhanh chóng thu hút sự bàn luận của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc nhóm có thể tạo ra sức hút như hiện tại sau 20 năm hoạt động là điều rất khó lặp lại trong Kpop. Một số khán giả bất ngờ trước độ phủ của BIGBANG tại Mỹ, đặc biệt khi thời kỳ đỉnh cao của nhóm (2008-2017) là thời điểm Kpop chưa "bành trướng" quốc tế.

Một số khán giả bất ngờ trước độ phủ của BIGBANG tại Mỹ, đặc biệt khi thời kỳ đỉnh cao của nhóm (2008-2017) là thời điểm Kpop chưa "bành trướng" quốc tế

Khán giả tấm tắc công nhận rằng BIGBANG là trường hợp độc nhất của thế hệ 2, bởi tour gần nhất của nhóm đã diễn ra từ năm 2016 nhưng khi trở lại, quy mô không những không thu hẹp mà còn nâng lên thành stadium tour. Một số khán giả cũng nhắc lại vai trò tiên phong của BIGBANG trong việc đưa idol Kpop đến với mô hình world tour quy mô lớn. Sau nhiều năm, nhóm vẫn có thể duy trì lượng người hâm mộ đủ lớn để lấp đầy sân vận động ở một thị trường vốn được xem là khó chinh phục.

Phản ứng cư dân mạng:

- Nghỉ hoạt động lâu đến như vậy mà vẫn làm được thế này, thật sự quá giỏi.

- Wow, họ biết BIGBANG bằng cách nào vậy? Thật kỳ lạ. Ở Hàn thì BIGBANG vốn quá nổi tiếng, nhưng xem ra thời đó ở nước ngoài cũng nổi tiếng lắm nhỉ... Tôi không biết luôn...

- Hồi G-Dragon đi tour solo tôi đã thấy khó tin rồi, lần này BIGBANG thực sự đã có bao nhiêu năm gián đoạn vậy? Đúng là BIGBANG từng là nhóm đầu tiên tổ chức world tour quy mô lớn, nhưng đến tận bây giờ vẫn có thể làm được thế này thì thật sự quá kỳ diệu. BIGBANG với G-Dragon rốt cuộc là cái gì vậy trời.

- Tôi nhớ thời thế hệ 2, Kpop ở Mỹ chưa phổ biến đến mức có thể lấp đầy sân vận động như thế này. Đáng nể thật.

- Thời kỳ đỉnh cao của BIGBANG vốn còn chưa phải lúc fan quốc tế tập trung đông như bây giờ, vậy mà vẫn thế này thì thật kỳ diệu. Nhạc của họ đúng là hay thật.

- BIGBANG hoàn toàn là trường hợp độc nhất trong thế hệ 2, mà xét toàn bộ idol thì cũng khỏi phải bàn. Chỉ riêng việc các nhóm thế hệ 2 còn hoạt động được đã là đáng nể rồi, vậy mà tour cuối của BIGBANG là từ năm 2016, sau 10 năm mới mở tour trở lại mà đã là stadium tour. Đặc biệt ở Mỹ thì số idol từng tổ chức stadium tour đếm trên đầu ngón tay ấy.

- Đã là thế hệ 2 mà còn tổ chức world tour ở sân vận động, chỉ riêng chuyện đó thôi đã quá khó tin rồi.

- BIGBANG đúng là huyền thoại.. Làm sao mà suốt 20 năm độ nổi tiếng vẫn không hề giảm được chứ?

- BIGBANG đơn giản là một trường hợp đặc biệt mà Kpop có lẽ sẽ không bao giờ có lại lần nữa. Thật sự khó tin.

“BIGBANG đơn giản là một trường hợp đặc biệt mà Kpop có lẽ sẽ không bao giờ có lại lần nữa”, một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình. Sức hút ấy không chỉ được thể hiện tại Mỹ. Tại Việt Nam, BIGBANG sẽ mang XX: COSMOS đến Hà Nội với hai đêm diễn vào ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Cả hai đêm diễn hiện đều đã cháy vé, tiếp tục nối dài chuỗi thành tích bán vé đáng chú ý của nhóm trong tour kỷ niệm 20 năm.

BIGBANG 10 năm không tổ chức concert vẫn hot

Sau 20 năm, BIGBANG vẫn sở hữu thứ tài sản mà không phải nghệ sĩ nào cũng có thể duy trì: những bản hit đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả, một cộng đồng người hâm mộ quốc tế và sức hút đủ mạnh để biến những sân vận động hàng chục nghìn chỗ ngồi thành điểm hẹn chỉ trong thời gian ngắn. Và đó cũng là lý do BIGBANG được xem như một trường hợp đặc biệt của showbiz: có thể có những nhóm nhạc nổi tiếng hơn, có những nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo hơn, nhưng việc tái hiện chính xác hành trình của BIGBANG sau 20 năm gần như là điều không thể.