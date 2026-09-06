Căn bệnh khiến Thuận Nguyễn khóc nức nở

Thuận Nguyễn cùng Đông Hùng, Hà An Huy, Cheng và Toki Thành Thỏ rơi nước mắt khi thể hiện Giọt buồn để lại tại Công diễn 4 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Tập 10 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đưa 6 nhà vào công diễn 4 với chủ đề Đầu đội trời, chân đạp đất. Trong vòng đấu vocal đầu tiên, ba liên minh trình diễn Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời, Vùng xám và Giọt buồn để lại.

Thuận Nguyễn và đồng đội khóc

Liên minh Mỹ Mãn - Nguyên Tố gồm Đông Hùng, Hà An Huy, Cheng, Thuận Nguyễn và Toki Thành Thỏ lựa chọn câu chuyện về chứng mất trí nhớ cho Giọt buồn để lại.

Ý tưởng do Thuận Nguyễn đề xuất. Thay vì kể về một người nhớ người yêu đến mức đau khổ, nam diễn viên chọn hóa thân vào nhân vật dần không thể nhớ tên người mình từng yêu.

“Đây là bài hát rất khó, không những khó về giai điệu mà còn khó về cảm xúc. Cho nên Thuận mới đề xuất với mọi người làm ý tưởng về một căn bệnh để thể hiện cảm xúc của từng giai đoạn trong căn bệnh đó”, Thuận Nguyễn chia sẻ.

Giọt buồn để lại gây xúc động.

Từ ý tưởng này, năm nghệ sĩ hóa thân thành năm bản thể khác nhau của nhân vật. Họ phải kết hợp giữa hát và diễn xuất, đi qua những trạng thái khi ký ức ngày càng đứt đoạn. Thuận Nguyễn đồng thời phụ trách xây dựng tuyến nhân vật và câu chuyện cho tiết mục.

Khói được sử dụng trên sân khấu như một phần của không gian trình diễn, bao quanh các nhân vật trong hành trình tìm lại ký ức. Cùng ánh sáng và diễn xuất, lớp khói tạo cảm giác những hình ảnh quen thuộc dần trở nên mờ nhòe, phù hợp câu chuyện mà nhóm lựa chọn.

Thuận Nguyễn và các anh tài rơi nước mắt khi thể hiện tâm lý nhân vật. Cảm xúc của tiết mục được đặt vào nỗi sợ của sự lãng quên.

Với Thuận Nguyễn, đây cũng là cách anh tìm vị trí riêng trong một vòng đấu thiên về phô diễn giọng hát. Thay vì cạnh tranh trực diện về kỹ thuật với ca sĩ chuyên nghiệp, nam diễn viên đưa thế mạnh diễn xuất vào cấu trúc tiết mục.

Đông Hùng nhận xét Thuận Nguyễn là người chỉn chu và trực tiếp xây dựng tuyến kịch bản, nhân vật. Trong khi đó, Cheng lựa chọn phần hát trầm, sâu lắng cho Thuận Nguyễn để phù hợp bản thể liên tục đối thoại với chính mình, cố níu giữ những ký ức đang mất đi.

Sự khác biệt về màu giọng giữa năm thành viên cũng được giữ lại và tạo thành điểm nhấn riêng. Đông Hùng cho rằng điều quan trọng là mỗi người vẫn có màu sắc riêng nhưng khi đặt cạnh nhau phải tạo được sự hòa quyện.

Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu thử sức với R&B

Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu vốn quen với Pop, dance-pop và những phần trình diễn giàu năng lượng. Lần này, họ chuyển sang một ca khúc R&B pha Pop, đòi hỏi cách hát mềm, kiểm soát giọng và tiết chế hơn.

Cùng Hoàng Tôn, Thơm (Da LAB) và It’s Charles, nhóm không thay đổi nhiều phần lời hay cấu trúc nguyên bản mà tìm màu sắc mới ở bản phối và cách xử lý vocal. It’s Charles đảm nhận vai trò producer và chia đoạn hát.

Những thử nghiệm mới về dàn dựng sân khấu, phô diễn kỹ năng của từng thành viên được áp dụng.

Khoảng cách về kinh nghiệm giữa các thành viên cũng trở thành một phần của quá trình chuẩn bị. Khi Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu gặp khó ở một số câu hát, Hoàng Tôn hỗ trợ hai đàn em về cách nhả chữ, kiểm soát giọng và đặt cảm xúc.

Hồ Đông Quan còn được bố trí thêm một đoạn riêng để có nhiều không gian thể hiện. Việc anh tham gia cả hai vòng đấu cho thấy liên minh muốn tận dụng công diễn 4 để thành viên này bộc lộ rõ hơn khả năng trên sân khấu.

Thử thách thực sự đến khi hai gương mặt trẻ tiết chế vũ đạo, chuyển sự chú ý sang giọng hát.

Một thử nghiệm khác xuất hiện trong Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời của liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ.

Thanh Duy, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình và Thái VG hóa thân thành những người canh giữ ánh sáng, thực hiện nghi lễ đánh thức Mặt Trời. Tiết mục khai thác tinh thần tự do, khỏe khoắn của ca khúc, đồng thời đặt con người trong mối liên hệ với thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Thử thách đáng chú ý thuộc về Thái VG. Dù từng hát trước đó, rapper phải xử lý một ca khúc có giai điệu và quãng giọng khác với sở trường.

Thanh Duy tiết lộ Thái VG ban đầu khá rụt rè trong phòng thu. Anh gợi ý đàn anh thử hát như một người đang say, bớt chú ý đến khuôn mẫu để tìm cách thể hiện tự nhiên hơn. Theo Thanh Duy, chính màu sắc khác biệt của Thái VG giúp phiên bản mới tránh đi lại cách xử lý vốn đã quen thuộc với khán giả.

Thái VG nhập vai người canh giữ ánh sáng.

Hoàng Rob xuất hiện ở phần cuối cùng cây violin. Đáng chú ý, anh còn đảm nhận việc xây dựng concept cho cả hai tiết mục của liên minh tại Công diễn 4.

Với Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời, Hoàng Rob lựa chọn hình ảnh ánh sáng trở lại sau bóng tối. Tiết mục khép lại bằng hình ảnh Mặt Trời bừng sáng, trong khi tiếng violin trở thành lớp âm thanh bổ sung cho cao trào. Phần trình diễn nhận 2.580 điểm.

Ba anh tài tái xuất

Ba tiết mục vocal của Công diễn 4 cho thấy một thay đổi đáng chú ý của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Giọng hát vẫn là yêu cầu chính, song nghệ sĩ tham gia ngày càng sâu vào quá trình xây dựng concept tiết mục, dàn dựng sân khấu.

Cách tổ chức Công diễn 4 cũng thúc đẩy sự thay đổi đó. Sáu Nhà được ghép thành ba liên minh: Mỹ Mãn - Nguyên Tố, Quý Tử - Bềnh Bồng và Hợp Lực - Rực Rỡ. Sau vòng vocal, các đội tiếp tục thực hiện X-song dựa trên ba hình tượng Lạc Long Quân - Âu Cơ, Thánh Gióng và Thạch Sanh.

Tăng Phúc, Bùi Công Nam và Liên Bỉnh Phát tái xuất trong vai trò những người trấn thủ ở thử thách trước.

Đây là thử thách đòi hỏi các liên minh tự phát triển âm nhạc và câu chuyện từ một chủ đề văn hóa. Huỳnh Lập đặc biệt ưu tiên Thánh Gióng và cho biết đội đã hình thành hướng xây dựng tiết mục từ trước khi lựa chọn đề bài.

Cuối cùng, liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng nhận Thánh Gióng, Mỹ Mãn - Nguyên Tố chọn Lạc Long Quân - Âu Cơ, còn Hợp Lực - Rực Rỡ thực hiện chủ đề Thạch Sanh.

Công diễn này còn có vòng đặc biệt Tiếng gọi Dũng sĩ với ca khúc Đại Khải Hoàn. Người tham gia có cơ hội bảo vệ đồng đội khỏi vòng loại. Tăng Phúc, Bùi Công Nam và Liên Bỉnh Phát tái xuất trong vai trò những người trấn thủ ở thử thách trước đó.