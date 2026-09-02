Ca sĩ Việt hát hay, nhan sắc lẫn hit có đủ vẫn “chưa đủ ồn” ở show Chông Gai: Chắc do anh chưa tốt

Nam ca sĩ thẳng thắn trả lời khán giả khi được nhận xét là "chưa đủ ồn" khi đi thi Chông Gai.

Tương tác mới nhất của Will thu hút sự chú ý khi nam ca sĩ có màn đáp lời đầy hài hước trước một nhận xét về hành trình của anh tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Cụ thể, một khán giả đặt câu hỏi: "Ủa tại sao mọi người ít ồn cho Will, Will hát hay, nhảy thuộc top của chương trình, Tan Biến, Quá Khứ Còn Lại Gì, Chiến đều tham gia viết Xpart hoặc sáng tác, visual cũng thuộc hàng top? Nhạc cũng nhiều bài hit nữa".

Đứng trước bài đăng này, Will đã trực tiếp phản hồi bên dưới: "Chắc do a chưa tốt". Câu trả lời ngắn gọn của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được nhiều tương tác. Cách đáp vừa tự trào vừa dí dỏm cũng phần nào cho thấy Will khá thoải mái trước câu chuyện về độ nhận diện của mình tại chương trình.

Tương tác gây chú ý của Will

Tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2, Will có nhiều cơ hội để phô diễn bộ kỹ năng tương đối toàn diện. Không chỉ đảm nhận phần hát, nam ca sĩ còn có khả năng vũ đạo, tham gia xây dựng ý tưởng sân khấu, concept, đồng thời góp sức vào quá trình sáng tác và viết X-part cho các tiết mục.

Will có cơ hội thể hiện kỹ năng qua Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Trong hành trình tại chương trình, Will cũng thường nằm trong nhóm an toàn, cho thấy phong độ tương đối ổn định qua các vòng. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh những cái tên đang tạo hiệu ứng mạnh ở mùa 2 như Thơm, Thỏ, Hà An Huy, Trịnh Thăng Bình hay Đinh Mạnh Ninh, Will lại có phần chưa tạo ra một "làn sóng" bùng nổ tương xứng với những gì anh thể hiện.

Will và 365 vẫn là giai đoạn sự nghiệp đáng nhớ nhất

Will tên thật là Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 27/11/1989 tại TP.HCM. Trước khi được biết đến rộng rãi với tư cách nghệ sĩ solo, Will là thành viên của 365daband. Trong đội hình nhóm, Will đảm nhận giọng nam cao. 365daband chính thức ra mắt vào tháng 12/2010. Trong khoảng 6 năm hoạt động, nhóm trở thành một trong những boyband nổi bật nhất Vpop, sở hữu loạt ca khúc được khán giả biết đến rộng rãi như Bống Bống Bang Bang, Hai Cô Tiên, Nơi Anh Không Thuộc Về...

Bên cạnh âm nhạc, Will cũng sớm tạo dấu ấn nhờ tính cách hài hước, dí dỏm. Anh từng được yêu thích khi đảm nhận vai trò VJ của chương trình Radio 88.8, đồng thời thử sức với diễn xuất và góp mặt trong những dự án điện ảnh đáng chú ý như Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Em Chưa 18,...

Sau khi 365daband chính thức tan rã vào năm 2016, Will chuyển hướng hoạt động độc lập. Đây cũng là giai đoạn nam ca sĩ xây dựng hình ảnh riêng và có những dấu mốc đáng chú ý cả ở âm nhạc lẫn điện ảnh.

Năm 2017, Em Chưa 18 trở thành một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình solo của Will

Năm 2017, Em Chưa 18 trở thành một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình solo của Will. Ca khúc nhạc phim Nơi Ta Chờ Em trở thành hit lớn, góp phần đưa tên tuổi Will đến gần hơn với khán giả đại chúng trong vai trò nghệ sĩ độc lập. Một năm sau, Will tiếp tục tạo dấu ấn với Tận Cùng Nỗi Nhớ. Ca khúc mang màu sắc ballad ngọt ngào, nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật nhất sự nghiệp solo của nam ca sĩ, đạt hàng chục triệu lượt xem và từng có thời gian xuất hiện nổi bật trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Còn Nhớ Là Còn Thương - Will ft. Seachains

Tuy nhiên, có một khoảng thời gian, Will khá im ắng trên đường đua âm nhạc. Dù liên tục cập nhật xu hướng mới, nhưng các sản phẩm âm nhạc gần nhất của Will chưa tạo được độ phủ nhất định. Năm 2025, Will ra mắt EP Còn Nhớ Là Còn Thương, kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ trẻ song chưa chạm đến nhiều tệp khán giả mới. Việc quyết định tham gia show thực tế là 1 cách để nam ca sĩ hâm nóng tên tuổi.

Việc quyết định tham gia show thực tế là 1 cách để nam ca sĩ hâm nóng tên tuổi

Will không thiếu những yếu tố để tạo dựng một vị trí riêng trong showbiz Việt: xuất phát điểm từ một nhóm nhạc nổi tiếng, khả năng ca hát, vũ đạo, kinh nghiệm sân khấu và một danh sách ca khúc từng được khán giả đại chúng yêu thích. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Will tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 càng khiến câu chuyện về độ "ồn" của nam ca sĩ trở nên đáng chú ý.

Trước ý kiến đóng góp của khán giả, Will luôn cởi mở đón nhận và thay đổi mình

Có thể Will chưa phải cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Nhưng nếu xét riêng về kinh nghiệm, khả năng trình diễn và những gì từng làm được trong sự nghiệp, nam ca sĩ rõ ràng không phải người thiếu "vốn" để tạo nên một màn trở lại đáng nhớ. Vấn đề có lẽ nằm ở việc anh cần một khoảnh khắc đủ lớn để tất cả những thế mạnh ấy cùng lúc được nhìn thấy. Trước ý kiến đóng góp của khán giả, Will luôn cởi mở đón nhận và thay đổi mình.