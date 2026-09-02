Trong quá trình ra mắt và quảng bá album Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi vướng ồn ào với chi tiết trang phục lấy cảm hứng từ chiếc khăn Piêu của dân tộc Thái.

Ngày 1/9/2026, Phương Mỹ Chi cập nhật bài đăng kêu gọi khán giả mua vé nhạc hội Dân Chơi Dân Ca, dự kiến diễn ra vào ngày 3/10 tại Công viên Tao Đàn, TP.HCM. Đây là một trong những sự kiện quan trọng thuộc chuỗi dự án quảng bá album phòng thu Dân Chơi Dân Ca vừa được nữ ca sĩ phát hành. Với dự án lần này, Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp dành nhiều thời gian nghiên cứu văn hóa bản địa, xây dựng một hành trình âm nhạc đi qua ba miền đất nước, đồng thời khai thác những hình ảnh mang tính biểu tượng và giàu tính gợi tả.

Phương Mỹ Chi và bài đăng có hình ảnh gây tranh luận

Tuy nhiên, một chi tiết trong hình ảnh quảng bá mới đây đã nhận về những ý kiến trái chiều từ khán giả. Cụ thể, trong bức ảnh đính kèm bài đăng ngày 1/9, Phương Mỹ Chi diện một thiết kế váy trắng cách điệu theo phong cách truyền thống. Điểm nhấn trong tổng thể trang phục là chiếc khăn Piêu - một hình ảnh gắn liền với văn hóa của đồng bào dân tộc Thái vùng Tây Bắc.

Khán giả bình luận dưới bài đăng:

Sau khi hình ảnh được đăng tải, một bộ phận khán giả cho rằng cách sử dụng khăn Piêu trong tạo hình của Phương Mỹ Chi chưa phù hợp với giá trị văn hóa của đồng bào Thái. Theo những ý kiến này, khăn Piêu vốn được sử dụng để quàng cổ; với phụ nữ, con gái chưa chồng, khăn còn có thể được cuốn đội đầu theo những cách thức nhất định, thể hiện sự nâng niu và trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc.

Do đó, việc chiếc khăn xuất hiện như một món phụ kiện đính kèm váy trong hình ảnh quảng bá bị cho là chưa phù hợp. Bên dưới bài đăng, nhiều tài khoản để lại bình luận đề nghị Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp ghi nhận ý kiến, đồng thời có lời giải thích rõ ràng về cách sử dụng hình ảnh này.

Hình ảnh được thay thế vào bài đăng gây tranh luận của Phương Mỹ Chi

Trước những phản ứng từ khán giả, phía Phương Mỹ Chi nhanh chóng thay đổi hình ảnh gây tranh cãi khỏi bài đăng. Liên hệ với công ty quản lý, đại diện truyền thông của nữ ca sĩ cho biết ê-kíp đã cập nhật vấn đề và trên tinh thần tôn trọng văn hóa từng vùng miền, quyết định ẩn cũng như không tái sử dụng những hình ảnh có chi tiết gây tranh cãi.

Phía Phương Mỹ Chi cũng chia sẻ rằng trong quá trình thực hiện các sản phẩm, ê-kíp đều dành thời gian nghiên cứu và tham vấn các cố vấn chuyên môn. Tuy nhiên, không phải mọi ý tưởng sáng tạo đều có thể được tiếp nhận một cách chính xác hoặc phù hợp với góc nhìn của cộng đồng bản địa. Ê-kíp và Phương Mỹ Chi lựa chọn tiếp nhận với tinh thần cầu thị và điều chỉnh.

Đến chiều 2/9, Phương Mỹ Chi chính thức lên tiếng về tranh cãi. Trong phần bình luận của bài đăng đang nhận được nhiều sự quan tâm, nữ ca sĩ gửi lời chia sẻ trực tiếp đến khán giả, đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái.

Bình luận của Phương Mỹ Chi: "Cả nhà ơi, em Chi đây ạ. Từ hôm qua đến giờ, em/con đã lắng nghe những chia sẻ của khán giả, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc Thái. Khi thực hiện dự án này, điều em/con luôn mong muốn là những vẻ đẹp của văn hóa đồng bào mình sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn đến với khán giả. Với sự tôn trọng dành cho văn hóa bản địa, em/con xin chân thành tiếp nhận bằng sự cầu thị nhất những ý kiến đóng góp và cùng ekip sẽ thiện chí điều chỉnh lại hình ảnh để phù hợp hơn như chia sẻ của mọi người. Trên hành trình này, em/con luôn biết ơn những lời góp ý chân thành và đầy yêu thương của mọi người. Em/con mong sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ dẫn và ủng hộ để có thể học hỏi nhiều hơn và đi tiếp hành trình này một cách trọn vẹn hơn. Chi xin chia sẻ ở đây để quý anh chị, cô chú quan tâm tiện theo dõi phản hồi. Chi chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ạ"

Phương Mỹ Chi đầu tư concept trong lần trở lại này:

Bên cạnh yếu tố sáng tạo và tính thẩm mỹ, cách sử dụng trang phục, hình ảnh hay biểu tượng văn hóa đòi hỏi sự tìm hiểu kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và tôn trọng cộng đồng sở hữu giá trị văn hóa đó. Với Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi nghiêm túc trong việc đưa những chất liệu dân gian, văn hóa vùng miền đến gần hơn với khán giả trẻ. Việc nhanh chóng điều chỉnh hình ảnh và trực tiếp lên tiếng trước góp ý của khán giả được xem là động thái thể hiện tinh thần cầu thị của nữ ca sĩ trong quá trình theo đuổi hướng đi này.