Phương Mỹ Chi tự nâng cấp hậu đám cưới 16 triệu lượt xem

"Vũ trụ văn hoá" mới được Phương Mỹ Chi mang đến qua Dân Chơi Dân Ca.

Ngày 12/8, Phương Mỹ Chi chính thức ra mắt MV Thiên Đường Với Người Thương, mang đến hình ảnh một lễ cưới cổ tích lấy cảm hứng từ văn hóa Khmer Nam Bộ. Sản phẩm đồng thời mở đường cho album phòng thu thứ hai của nữ ca sĩ mang tên Dân Chơi Dân Ca. Sau hơn hai tuần phát hành, Thiên Đường Với Người Thương đã thu về hơn 16 triệu lượt xem, đồng thời giữ vị trí #1 trên bảng Thịnh hành và bảng Video âm nhạc hàng đầu của YouTube Charts Việt Nam.

Đám cưới Khmer Nam Bộ của Phương Mỹ Chi đã đạt 16 triệu lượt xem

Sau “cơn sóng” giúp văn hoá Khmer Nam Bộ viral từ Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi nâng cấp chính mình, mang đến "vũ trụ văn hoá" và cách tiếp cận mới với chất liệu dân ca Việt Nam trải dài khắp ba miền thông qua album Dân Chơi Dân Ca. Tối 27/8, Phương Mỹ Chi chính thức ra mắt dự án dài hơi này. Album được xây dựng như một hành trình liền mạch về con người, thiên nhiên, văn hóa và tình yêu.

Tối 27/8, Phương Mỹ Chi chính thức ra mắt Dân Chơi Dân Ca

Không chỉ đảm nhận vai trò biểu diễn, Phương Mỹ Chi còn tham gia xuyên suốt quá trình sáng tác, đặc biệt trực tiếp chắp bút cho những phân đoạn mang âm hưởng truyền thống trong album. Dân Chơi Dân Ca đánh dấu việc Phương Mỹ Chi từng bước bước ra khỏi giới hạn của hình ảnh “người hát dân ca” để tiến gần hơn đến một singer-songwriter có tư duy và tiếng nói nghệ thuật riêng.

"Vũ trụ văn hoá" mới của Phương Mỹ Chi

Tên gọi Dân Chơi Dân Ca mang nhiều lớp nghĩa khác nhau nhưng có sự tương hỗ, qua đó trở thành một phần quan trọng trong cách Phương Mỹ Chi và ê-kíp định hình “DNA” cho toàn bộ album. Ở lớp nghĩa đầu tiên, “dân chơi dân ca” có thể được hiểu theo cách gần gũi và mang tính cộng đồng: người dân cùng chơi với dân ca. Khi đó, dân ca không còn đứng ở một khoảng cách xa, chỉ xuất hiện trong những không gian biểu diễn hay lễ hội, mà trở thành một phần của đời sống, ký ức và nguồn cảm hứng để người Việt có thể tiếp cận, thưởng thức và sáng tạo.

Ở lớp nghĩa thứ hai, “dân chơi” gợi đến một người sành sỏi, có hiểu biết và có “gu”. “Dân chơi dân ca”, theo cách này, là người thực sự bước sâu vào thế giới dân ca, hiểu những chất liệu mình đang tiếp xúc và biết cách “chơi” với chúng. Cụm từ này cũng có thể được hiểu đơn giản hơn là người dân vừa chơi, vừa ca.

Dân Chơi Dân Ca được thiết kế như một câu chuyện âm nhạc liền mạch, đi từ những vùng đất, chất liệu văn hóa khắc hoạ đa dạng cung bậc cảm xúc của một cô gái khi yêu

Dân Chơi Dân Ca được thiết kế như một câu chuyện âm nhạc liền mạch, đi từ những vùng đất, chất liệu văn hóa khắc hoạ đa dạng cung bậc cảm xúc của một cô gái khi yêu. Hành trình ấy trải dài từ Bắc vào Nam, từ cao nguyên đến đồng bằng. Mỗi vùng đất mang theo một màu sắc văn hóa, hơi thở thiên nhiên, câu chuyện về con người và những chất liệu âm nhạc khác nhau. Khi đặt cạnh nhau trong Dân Chơi Dân Ca, những khác biệt này không trở thành các mảnh ghép rời rạc mà cùng góp phần kể nên một câu chuyện lớn hơn về con người Việt Nam và những cảm xúc quen thuộc trong đời sống của mỗi vùng miền.

Phương Mỹ Chi khai thác tình yêu và những chi tiết đời sống dựa trên văn hóa, cách yêu của đồng bào ở từng vùng miền

Phương Mỹ Chi và DTAP đồng thời khai thác tình yêu và những chi tiết đời sống dựa trên văn hóa, cách yêu của đồng bào ở từng vùng miền. Trong đó có những trích đoạn được chuyển thể từ Chèo Dương Xuân, Hát Xoan Phú Thọ với Xin Huê, Đố Huê, Bỏ Bộ, dân ca Nam Bộ Lý Chèo Đưa Cá Ông; đồng thời khai thác cảm hứng từ âm nhạc dân gian Thái và nghệ thuật Xòe, dân ca Ê-đê Ơ WĂT Ơ WÔNG RÔNG ADEI KÂO ĐIÊT, nhạc cung đình Huế, dân ca Huế Lý Mười Thương, Cải lương - Tuồng cổ, Xẩm Nhời Này, nghệ thuật hò Bả Trạo và các yếu tố âm nhạc Khmer Nam Bộ.

Phương Mỹ Chi cũng mở rộng màu sắc âm nhạc khi mời hợp tác với những cái tên đi đầu xu hướng như Shiki trong Liễu Yếu Đào Tơ, cùng Nguyễn Hùng sáng tác - thể hiện Có Nhau, Thử Lòng Quân Tử kết hợp cùng RHYDER hay Chọn Mặt Gửi Vàng với phần rap của Double2T.

3 ca khúc đầu tiên trong album Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi

Thay vì áp dụng một công thức sản xuất thống nhất cho toàn bộ album, DTAP lựa chọn tiếp cận từng chất liệu như một “thế giới âm thanh” riêng. Những đặc trưng của từng dòng nhạc trở thành điểm xuất phát để nhóm tìm kiếm cách chuyển hóa phù hợp: có khi là một câu hát, nét giai điệu, tiết tấu, màu sắc nhạc cụ hay tinh thần trình diễn được chắt lọc từ nguyên bản rồi đặt vào một cấu trúc sản xuất mới.

Sau thành công của Thiên Đường Với Người Thương, album Dân Chơi Dân Ca tiếp tục cho thấy tham vọng mở rộng thế giới âm nhạc của Phương Mỹ Chi

Sau thành công của Thiên Đường Với Người Thương, album Dân Chơi Dân Ca tiếp tục cho thấy tham vọng mở rộng thế giới âm nhạc của Phương Mỹ Chi. Sản phẩm được đánh giá là bùng nổ về cảm xúc và tạo nên một không gian âm nhạc trọn vẹn. Ngay sau khi ra mắt, album được fan nhạc chia sẻ rầm rộ và vẫn đang trong quá trình "thẩm thấu". Một số ca khúc đang được yêu thích có thể kể đến như Liễu Yếu Đào Tơ, Thử Lòng Quân Tử, Chọn Mặt Gửi Vàng, Ưng Cái Bụng,...

Ở một số ca khúc lấy chất liệu văn hoá miền Bắc, đặc biệt là Tây Bắc, cách thể hiện của Phương Mỹ Chi gây liên tưởng đến Hoàng Thuỳ Linh. Đây cũng là điểm dễ hiểu, khi DTAP cũng là đội ngũ làm nên 2 album HOÀNG - LINK đã trở thành biểu tượng.

Ở một số ca khúc lấy chất liệu văn hoá miền Bắc, đặc biệt là Tây Bắc, cách thể hiện của Phương Mỹ Chi gây liên tưởng đến Hoàng Thuỳ Linh

Với những gì Phương Mỹ Chi đã thể hiện trong Dân Chơi Dân Ca, album này được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều hit tiếp nối thành công của Thiên Đường Với Người Thương, là ứng cử viên nặng ký cho các giải thưởng âm nhạc cuối năm.

Cả loạt tạo hình hơi thở truyền thống chỉn chu của Phương Mỹ Chi