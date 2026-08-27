"Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" nói đúng 1 câu về đề cử đẹp nhất thế giới: Đó là điều đương nhiên

"Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" đang thả fact!

Chiều tối 27/8, Phương Mỹ Chi tổ chức listening party giới thiệu album mới Dân Chơi Dân Ca tại TP.HCM. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết với Phương Mỹ Chi như Tóc Tiên, Trúc Nhân, Bảo Định, Chi Pu, Bảo Anh, Phương Ly, Pháo, Lamoon, Juky San, Thể Thiên, Puka, Ngọc Trai, Võ Tấn Phát, DTAP, Đỗ Nhật Hoàng, Orange, Chi Xê,... Dàn khách mời đông đảo góp phần tạo nên không khí sôi động cho buổi listening party ngay từ những phút đầu.

Chi Pu chỉ nói đúng 1 câu về việc lọt đề cử đẹp nhất thế giới

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Chi Pu xuất hiện trước công chúng sau khi được TC Candler gọi tên trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Tại sự kiện của Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ lựa chọn phong cách đơn giản, năng động nhưng vẫn tôn lên ngoại hình nổi bật. Khi được hỏi về cảm xúc sau khi lọt đề cử của TC Candler, Chi Pu không giấu được sự ngại ngùng khi bật cười. Chỉ vài giây sau, nữ ca sĩ nhanh chóng lấy lại thần thái và tự tin đáp: “Đó là điều đương nhiên!”.

"Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" 10 điểm tự tin

Chiều 26/8, TC Candler công bố danh sách đề cử mới cho Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 ở bảng nữ. Chi Pu là một trong những cái tên xuất hiện trong danh sách, tiếp tục ghi dấu ấn của nhan sắc Việt trên một bảng xếp hạng quốc tế.

Chi Pu lọt đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler 2026

Sinh năm 1993, Chi Pu đã có hơn 17 năm hoạt động nghệ thuật. Từ một hot girl đình đám thuộc thế hệ đầu, cô từng bước lấn sân sang diễn xuất, sau đó chuyển hướng sang âm nhạc và trải qua không ít tranh luận khi tuyên bố trở thành ca sĩ. Chi Pu bắt đầu được chú ý sau khi lọt Top 20 Miss Teen Vietnam 2009. Sở hữu ngoại hình sáng cùng phong cách ngọt ngào, cô nhanh chóng trở thành một trong những hot girl nổi tiếng nhất Việt Nam thời điểm đó. Tuy nhiên, Chi Pu không dừng lại ở hình ảnh hot girl mà từng bước mở rộng hoạt động sang diễn xuất và đặc biệt là âm nhạc.

Nhan sắc 17 năm chưa từng xuống phong độ

Năm 2017, Chi Pu chính thức tuyên bố theo đuổi con đường ca hát với MV Từ Hôm Nay (Feel Like Ooh). Quyết định này từng tạo ra làn sóng tranh luận lớn xoay quanh khả năng thanh nhạc và giọng hát live của nữ ca sĩ. Sau những tranh luận ban đầu, Chi Pu dần cho thấy sự nhất quán trong chiến lược hình ảnh và tư duy sản xuất âm nhạc. Nữ ca sĩ liên tục đầu tư vào phần nhìn, concept, vũ đạo và cách xây dựng sản phẩm, tạo ra loạt ca khúc được khán giả biết đến rộng rãi như Đóa Hoa Hồng, Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi, Mời Anh Vào Team Em, Talk To Me, Anh Ơi Ở Lại,...

Bước ngoặt lớn trong hành trình của Chi Pu đến vào năm 2023, khi cô trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia chương trình Đạp Gió 2023 tại Trung Quốc. Giữa dàn nghệ sĩ nổi tiếng của thị trường tỷ dân, Chi Pu gây chú ý nhờ khả năng trình diễn, vũ đạo, tư duy sân khấu và sự chủ động trong việc xây dựng tiết mục. Những màn trình diễn được đầu tư về dàn dựng, trong đó có các phần mạo hiểm và đu dây, giúp Chi Pu nhanh chóng tạo được dấu ấn trong chương trình. Kết thúc Đạp Gió 2023, nữ ca sĩ đứng thứ 6 chung cuộc và góp mặt trong đội hình 11 người ra mắt sau chương trình.

Chi Pu được truyền thông Trung Quốc gọi bằng danh xưng "đệ nhất mỹ nhân Việt Nam"

Đây được xem là thành tích đáng chú ý đối với một nghệ sĩ Việt Nam khi hoạt động tại thị trường giải trí Trung Quốc, nơi có quy mô lớn và mức độ cạnh tranh cao. Cũng từ Đạp Gió, ngoại hình của Chi Pu trở thành một trong những chủ đề được truyền thông và khán giả Trung Quốc nhắc đến thường xuyên. Nữ ca sĩ nhiều lần được truyền thông Trung Quốc gọi bằng những mỹ từ như “Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam”, được ví von là “Thái Y Lâm của Việt Nam” nhờ ngoại hình nổi bật và thần thái trình diễn. Danh xưng “Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam” sau đó trở thành một biệt danh quen thuộc khi truyền thông Trung Quốc nhắc đến Chi Pu.

Chi Pu nói về danh xưng đặc biệt

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, Chi Pu từng chia sẻ thẳng thắn về việc liên tục được truyền thông Trung Quốc gọi là “Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam”. “Mỗi lần ekip gửi tít báo, tôi toàn đùa: ‘Mất luôn tên rồi, giờ tên là “Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam” luôn!’. Thật ra, đây là những mỹ từ khiến Chi rất hạnh phúc, không cô gái nào lại không thích được khen đẹp”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Nhan sắc cũng là chủ đề Chi Pu đưa trực tiếp vào âm nhạc. MIRROR là đĩa đơn mở đường cho album đầu tay, đóng vai trò như cánh cửa dẫn vào thế giới nghệ thuật mà cô xây dựng trong toàn bộ dự án. Những câu hát như “Mỹ từ nào xứng đáng hợp với em?/ Sắc đẹp này độc quyền” thể hiện hình ảnh một người phụ nữ ý thức rõ giá trị của chính mình, đồng thời cho thấy cách Chi Pu chủ động khai thác hình ảnh nhan sắc như một phần trong ngôn ngữ nghệ thuật.

Chi Pu nhận giải quốc tế

Năm 2026 Chi Pu tiếp tục có những bước tiến đáng chú ý trên thị trường quốc tế. Nữ ca sĩ tham dự Gala Weibo - Đêm hội giao lưu văn hóa trạm Malaysia, sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong khu vực như Baifern Pimchanok, Vương Hạc Nhuận, Nhậm Gia Luân, BILLKIN, Trương Gia Tề... Tại đây, Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được Weibo mời tham dự sự kiện. Tại đây, cô được xướng tên ở hạng mục “Nghệ sĩ all round đầy sức hút” (Weibo All-Round Stage Charismatic Artist).