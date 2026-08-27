Thần đồng nhạc Việt 2 tuổi nổi tiếng cả nước, rời xa showbiz 22 năm bất ngờ tái xuất

Sau hơn 20 năm định cư tại Mỹ, cuộc sống của "em bé quốc dân" từng khuynh đảo mọi máy phát nhạc của các gia đình Việt giờ ra sao?

"Bé Xuân Mai" bất ngờ tái xuất với màn cover hit Secret sau hơn 20 năm, khiến cõi mạng dậy sóng

Thời gian gần đây, netizen Việt bỗng xôn xao khi thấy Xuân Mai ngẫu hứng cover Secret - ca khúc đang "làm mưa làm gió" từ chương trình Tinh Hà Say Hi. Xuân Mai gây bất ngờ với chất giọng đằm thắm, trưởng thành và cách xử lý tinh tế hơn hẳn sau nhiều năm vắng bóng.

Xuân Mai cover ca khúc Secret

Dù sinh sống xa quê hương nhiều năm, "bé" Xuân Mai năm nào vẫn cho thấy khả năng cập nhật thị trường Vpop cực kỳ nhạy bén. Ca khúc Secret vốn là một "cơn bão" âm nhạc thực thụ khi càn quét mọi nền tảng, xuất sắc chễm chệ ở #1 Trending YouTube Charts và vẫn duy trì thứ hạng cao sau nhiều ngày phát hành.

Secret là ca khúc nổi tiếng hàng đầu tại Tinh Hà Say Hi hiện tại

Hiện tại, ca khúc đã vượt mốc 8 triệu lượt xem trên YouTube. Đặc biệt, bài hát đã tạo nên một trend bùng nổ trên mạng xã hội nhờ phân đoạn viral "nhảy đầm" khiêu vũ đôi trên nền nhạc Bolero được làm mới, kéo theo hàng loạt video cover và những màn biến hình lấy cảm hứng từ tiết mục.

Ngay lập tức, đoạn clip đăng tải trên nền tảng Threads đã thu về lượt tương tác ấn tượng với hơn 6,7 nghìn lượt yêu thích. Điều khiến cõi mạng "đứng ngồi không yên" không nằm ở kỹ thuật thanh nhạc điệu nghệ, mà chính là sự hoài niệm ùa về.

Anh trai Thể Thiên đã nhanh chóng bày tỏ sự phấn khích khi để lại bình luận khen ngợi đàn chị

Không chỉ người hâm mộ xao xuyến, ngay cả các anh trai cũng hào hứng tương tác với màn cover ngọt ngào ấy. Bằng chứng là anh trai Thể Thiên đã nhanh chóng bày tỏ sự phấn khích khi để lại bình luận khen ngợi đàn chị. Cùng với đó, hàng loạt bình luận đã được để lại: "Hay quá, tuổi thơ của em ơi", "Tuổi thơ của tui cover thanh xuân của tui, tuyệt vời quá".

Hàng loạt fan hâm mộ đã rần rần kêu gọi Xuân Mai về nước tham gia các chương trình thực tế

Đặc biệt, trước màn tái xuất rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực này, hàng loạt fan hâm mộ đã rần rần kêu gọi Xuân Mai về nước tham gia các chương trình thực tế như Chị Đẹp Đạp Gió hay Em Xinh. Ai nấy đều háo hức mong chờ được thấy thần đồng âm nhạc năm nào một lần nữa đứng trên sân khấu hoành tráng tại quê nhà.

Từ "em bé quốc dân" đến chuỗi ngày bôn ba nơi xứ người

Tua ngược cuốn băng thời gian về hơn hai thập kỷ trước, cái tên Xuân Mai thực sự là một "hệ tư tưởng" ăn sâu vào đời sống tinh thần của mọi gia đình Việt có trẻ nhỏ. Bắt đầu thu âm và đi hát khi mới lên 2 tuổi, cô bé sở hữu một gia tài âm nhạc khổng lồ mà bất kỳ nghệ sĩ kỳ cựu nào cũng phải khao khát.

Bắt đầu thu âm và đi hát khi mới lên 2 tuổi, Xuân Mai sở hữu một gia tài âm nhạc khổng lồ mà bất kỳ nghệ sĩ kỳ cựu nào cũng phải khao khát

Từ Con cò bé bé, Cháu lên ba, đến Rửa mặt như mèo, Bắc kim thang, tất cả đều trở thành những bài hát nằm lòng của vô số thế hệ. Ngày đó, đĩa CD hay cuộn băng cassette in hình cô bé có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn lấp lánh xuất hiện ở mọi ngóc ngách, từ kệ đĩa sang trọng ở thành thị đến chiếc tivi hộp cũ kỹ dưới những miền quê xa xôi.

Đến năm 5 tuổi, Xuân Mai đã làm được điều mà ngay cả nhiều ca sĩ trưởng thành thời bấy giờ cũng phải mơ ước là tổ chức một liveshow riêng

Đến năm 5 tuổi, khi những đứa trẻ khác còn đang ngơ ngác, Xuân Mai đã làm được điều mà ngay cả nhiều ca sĩ trưởng thành thời bấy giờ cũng phải mơ ước: tổ chức một liveshow riêng tại Sân khấu Lan Anh (TP.HCM) với hàng nghìn khán giả phủ kín toàn bộ khán đài. Những bài hát như Mẹ Yêu Không Nào, Chị Ong Nâu Và Em Bé, Một Con Vịt... qua giọng hát của cô bé đã trở thành chuẩn mực giải trí cho toàn bộ trẻ em thời bấy giờ.

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao chói lọi nhất, Xuân Mai bỏ dở sự nghiệp. Cô theo gia đình sang Mỹ định cư khi mới tròn 9 tuổi. Thần đồng âm nhạc ngày nào dần bước ra khỏi guồng quay của làng giải trí.

Xuân Mai bỏ dở sự nghiệp, theo gia đình sang Mỹ định cư khi mới tròn 9 tuổi

Cuộc sống nơi xứ người hoàn toàn không phải là bức tranh màu hồng rực rỡ như nhiều người hình dung. Rời xa showbiz, Xuân Mai phải thích nghi với cuộc sống của một người bình thường. Cô tập trung vào việc học và phải sớm phụ giúp gia đình trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại Mỹ.

Những năm tháng trưởng thành của cô trôi qua trong sự chật vật về kinh tế. Lập gia đình sớm ở tuổi 21 và lần lượt đón 3 thiên thần nhỏ chào đời, gánh nặng cơm áo gạo tiền càng đè nặng lên vai hai vợ chồng. Đã có thời điểm, giọng ca nhí triệu người mê năm nào phải bôn ba làm đủ mọi nghề để nuôi gia đình: từ nhân viên làm việc tại ngân hàng cho đến phụ việc trong tiệm nails.

Xuân Mai sống hoàn toàn kín tiếng và rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động nghệ thuật suốt hơn một thập kỷ

Khoảng 2018-2019, Xuân Mai từng có lần trở lại Việt Nam ra mắt sản phẩm nhạc trẻ. Nhưng sự thay đổi về ngoại hình lẫn giọng hát khi trưởng thành khiến cô nhận về không ít nhận xét trái chiều. Sự khắt khe của đám đông vô hình trung tạo nên một khoảng cách, khiến Xuân Mai quyết định thu mình lại, sống hoàn toàn kín tiếng và rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động nghệ thuật suốt hơn một thập kỷ.

Trải qua biết bao sóng gió và áp lực của sự nổi tiếng quá sớm, ở tuổi ngoài 30, Xuân Mai của hiện tại đã tìm thấy sự bình yên cho riêng mình. Cô không còn hoạt động nghệ thuật hay chịu áp lực phải vượt qua "cái bóng" của chính mình trong quá khứ. Xuân Mai thỉnh thoảng vẫn ca hát theo sở thích và được khán giả quan tâm.

Mới đây nhất, vào tháng 7/2026, khán giả vỡ òa khi thấy Xuân Mai hội ngộ cùng cô bạn đồng trang lứa Xuân Nghi trở lại với sản phẩm

Mới đây nhất, vào tháng 7/2026, khán giả vỡ òa khi thấy Xuân Mai hội ngộ cùng cô bạn đồng trang lứa Xuân Nghi trong MV pop-rock Có ai quan tâm mình đâu. Bài hát phản ánh sâu sắc những trăn trở và hoài nghi của giới trẻ trước mỗi quyết định cá nhân. Bằng chất liệu ca từ giàu tính tự sự, hai nữ ca sĩ mong muốn người nghe hãy trút bỏ gánh nặng từ định kiến xung quanh để quay về thấu hiểu và lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Xuân Mai xúc động chia sẻ cô vô cùng trân trọng tình cảm của những khán giả quê nhà vẫn luôn dõi theo mình từ thuở bé đến tận bây giờ.



Việc một cựu sao nhí vốn kín tiếng nay bất ngờ cởi mở, chăm chỉ tương tác chẳng khác nào một món quà tinh thần đặc biệt.

Việc một cựu sao nhí vốn kín tiếng nay bất ngờ cởi mở, chăm chỉ tương tác chẳng khác nào một món quà tinh thần đặc biệt với khán giả

Cái kết dành cho "thần đồng nhạc Việt" sau 22 năm rời xa showbiz có thể không phải là một màn tái xuất chấn động hay những bản hợp đồng âm nhạc đắt giá, mà là sự tận hưởng. Khán giả giờ đây xem các clip của cô không còn để đòi hỏi một "bé Xuân Mai" của tuổi lên 2, mà là để gửi gắm sự trân trọng đến một người đã dành trọn tuổi thơ của mình để làm đẹp cho tuổi thơ của nhiều thế hệ khác.

Ảnh: FB