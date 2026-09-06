Fan Việt đứng ngồi không yên vì GDA 2027 Hà Nội, liên tục gọi tên CORTIS và loạt đại mỹ nhân đình đám

Dân tình mong đợi hàng loạt tên tuổi Kpop trong danh sách tham dự lễ trao giải Golden Disc Awards tại Hà Nội vào tháng 1 năm sau.

Những ngày qua, thông tin Golden Disc Awards 2027 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào hai ngày 9 và 10/1/2027 đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng fan Kpop tại Việt Nam. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên lễ trao giải âm nhạc danh giá của Hàn Quốc được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong hành trình mở rộng ra thị trường quốc tế của Golden Disc Awards.

Golden Disc Awards lần thứ 41 sẽ tổ chức vào 2 ngày 9 và 10 tháng 1 năm 2027 tại Hà Nội

Ngay sau khi thông tin về Golden Disc Awards lần thứ 41 được xác nhận thời gian và địa điểm tổ chức, cộng đồng người hâm mộ Kpop tại Việt Nam nhanh chóng bùng nổ với nhiều phản ứng hào hứng. Sự kiện sẽ diễn ra trên sân khấu ngoài trời đặc biệt thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ liên tục bàn luận, dự đoán về những nghệ sĩ đình đám có khả năng xuất hiện tại Hà Nội vào tháng 1 năm sau. Dù ban tổ chức chưa công bố đội hình chính thức, việc Golden Disc Awards lựa chọn Việt Nam đã đủ khiến cộng đồng fan Kpop trong nước háo hức chờ đợi những cái tên sẽ góp mặt trên sân khấu lần này.

Ngay trên mạng xã hội, nhiều “rumor” về dàn nghệ sĩ có khả năng xuất hiện tại Golden Disc Awards 2027 cũng bắt đầu lan truyền

Ngay trên mạng xã hội, nhiều “rumor” về dàn nghệ sĩ có khả năng xuất hiện tại Golden Disc Awards 2027 cũng bắt đầu lan truyền, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng fan Kpop Việt Nam. Cùng với đó, người hâm mộ liên tục đối chiếu các bảng xếp hạng, kết quả tracking nhạc số và thành tích bán album để tìm ra những cái tên có khả năng xuất hiện.

CORTIS

aespa

IVE là những nhóm nhạc xuất hiện rất nhiều trong các rumor

Trong số những cái tên đang được người hâm mộ bàn luận, CORTIS, IVE, KiiiKiii, ENHYPEN, ATEEZ, aespa và LE SSERAFIM là những nghệ sĩ được nhắc đến khá nhiều. Đáng chú ý, những đồn đoán này không hoàn toàn xuất phát từ việc fan “gọi tên” thần tượng, mà còn được củng cố bởi các bảng xếp hạng dự đoán và số liệu tracking thành tích nhạc số đang được cộng đồng theo dõi.

Những nghệ sĩ có vị trí tốt trên đường đua nhạc số, đặc biệt với các ca khúc đang duy trì thứ hạng và tích lũy thành tích ổn định, đương nhiên được xem là những ứng viên có khả năng có mặt tại Hà Nội vào đầu năm sau. CORTIS với REDRED và KiiiKiii với 404 (New Era) là hai đại diện gây chú ý khi sở hữu vị trí cao trên đường đua nhạc số. Bên cạnh đó, IVE, aespa, Hearts2Hearts và ILLIT với cũng là những cái tên được người hâm mộ theo dõi khi đối chiếu thành tích nhạc số.

Bảng theo dõi thành tích nhạc số, dự đoán giải thưởng tại Golden Disc Awards 2027 được rất nhiều fan Việt quan tâm

Bên cạnh nhóm nghệ sĩ được chú ý nhờ thành tích nhạc số, một hướng dự đoán khác cũng đang được fan K-pop quan tâm là những nghệ sĩ có doanh số album vật lý tốt. Theo thông lệ của Golden Disc Awards, lễ trao giải thường có sự phân chia giữa các hạng mục liên quan đến thành tích nhạc số và thành tích album vật lý. Vì vậy, những cái tên đang sở hữu kết quả bán đĩa cứng nổi bật cũng được đồn đoán khắp mạng xã hội. ATEEZ, ZEROBASEONE, TXT, ENHYPEN, TREASURE, NCT WISH... là những cái tên thường được fan đặt vào nhóm ứng viên có khả năng cạnh tranh ở mảng album.

ATEEZ

TREASURE

ENHYPEN được dự đoán sẽ tham dự khi sở hữu thành tích nhạc số hàng top trong năm 2026

Đây đều là những nhóm sở hữu fandom lớn, đồng thời có sức mua album thuộc nhóm nổi bật trong năm 2026, nên việc họ xuất hiện trong các danh sách dự đoán về Golden Disc Awards 2027 cũng hoàn toàn có cơ sở. Chính vì Golden Disc Awards có cả hai mảng thành tích lớn này, danh sách “ứng viên” mà fan Việt đưa ra cũng ngày càng mở rộng, bao phủ nhiều nhóm nhạc đang hoạt động nổi bật của K-pop hiện nay.

Khi thời điểm tháng 1/2027 càng đến gần, những “rumor” về line-up nhiều khả năng sẽ tiếp tục được cập nhật

Tất nhiên, ở thời điểm hiện tại, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán chưa phải danh sách nghệ sĩ được ban tổ chức xác nhận. Tuy nhiên, việc hàng loạt tên tuổi nổi bật đồng loạt xuất hiện trong các dự đoán đã cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt của fan Kpop Việt Nam đối với sự kiện. Khi thời điểm tháng 1/2027 càng đến gần, những “rumor” về line-up nhiều khả năng sẽ tiếp tục được cập nhật, và nếu một phần trong số các dự đoán này trở thành hiện thực, Golden Disc Awards 2027 hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sự kiện K-pop được mong chờ nhất tại Việt Nam vào đầu năm sau.

Ảnh: X