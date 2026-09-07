Nhóm nhạc “ngậm thìa vàng” không ai chịu đi hát, chờ công chúa tài phiệt du học Mỹ

9 tháng chưa comeback, nhóm nhạc này khiến công chúng đặt nghi vấn.

Debut giữa năm 2025, ALLDAY PROJECT của THEBLACKLABEL từng gây sốt với đội hình đầy tiềm năng của mình. Đây là nhóm nhạc hiếm hoi đi theo mô hình co-ed, quy tụ năm gương mặt Tarzzan, Bailey, Woochan, Youngseo và Annie.

Debut giữa năm 2025, ALLDAY PROJECT của THEBLACKLABEL từng gây sốt với đội hình đầy tiềm năng của mình

Ngay từ sản phẩm đầu tay gồm hai bài hát Famous và Wicked, nhóm đã chứng minh việc kết hợp nam nữ chẳng những không phải rào cản mà còn trở thành điểm nhấn tạo nên bản sắc riêng. MV Wicked với phần trình diễn cháy hết mình cùng phong cách hiphop cuốn hút, đẳng cấp đã giúp ALLDAY PROJECT nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

MV Wicked - ALLDAY PROJECT

Sức nóng ấy tiếp tục được đẩy lên khi nhóm phát hành mini album đầu tay mang tên ALLDAY PROJECT vào tháng 12/2025. Thế nhưng cũng chính từ thời điểm đó, nhóm bắt đầu bước vào giai đoạn im ắng kéo dài đến tận bây giờ. Tính đến tháng 9/2026, ALLDAY PROJECT đã gần 9 tháng chưa có một comeback đúng nghĩa, khiến không ít người hâm mộ bắt đầu lo lắng về tương lai của nhóm.

ALLDAY PROJECT đã gần 9 tháng chưa có một comeback đúng nghĩa

Nguyên nhân đằng sau khoảng lặng này phần nào xuất phát từ kế hoạch cá nhân của “công chúa Samsung” Annie. Từ tháng 1/2026, Annie thông báo tạm dừng mọi hoạt động tại Hàn Quốc để sang Mỹ tập trung cho việc học tại Đại học Columbia. Có thể nói, sự vắng mặt của cô đã kéo theo ảnh hưởng không nhỏ đến lịch trình chung của cả nhóm.

Nguyên nhân đằng sau khoảng lặng này phần nào xuất phát từ kế hoạch cá nhân của “công chúa Samsung” Annie

Tin vui là Annie đã hoàn thành chương trình học vào tháng 5 vừa qua, mở ra hy vọng về một cuộc trở lại trọn vẹn cùng ALLDAY PROJECT trong các hoạt động sắp tới. Dẫu vậy, cho đến thời điểm hiện tại, THEBLACKLABEL vẫn chưa hé lộ bất kỳ thông tin chính thức nào về kế hoạch comeback. Sự im lặng này càng khiến người hâm mộ tò mò, đồng thời cũng đặt nhiều kỳ vọng rằng đây có thể là bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự trở lại bùng nổ từ phía công ty.

Annie tốt nghiệp và sẵn sàng tái xuất cùng nhóm

Trong giai đoạn chờ sự tái xuất của Annie, bốn thành viên còn lại vẫn tiếp tục hoạt động cá nhân và tham gia các lịch trình chung của nhóm để hạn chế tối đa sự gián đoạn. Tarzzan mở màn năm 2026 bằng sản phẩm solo MEDUSA, phát hành ngày 12/1, đánh dấu bước đi cá nhân đầu tiên của một thành viên trong nhóm.

Cả đội hình cũng góp mặt trong dự án hợp tác cùng PUBG: BATTLEGROUNDS mang tên I DON'T BARGAIN, ra mắt vào tháng 3 nhân dịp kỷ niệm 9 năm tựa game này, kèm theo màn trình diễn tại lễ hội kỷ niệm. Ngoài ra, ALLDAY PROJECT còn tổ chức fansign tại Singapore cùng thời điểm, nơi cả năm thành viên trực tiếp gặp gỡ và giao lưu với người hâm mộ quốc tế.

Những hoạt động thưa thớt của ALLDAY PROJECT phần nào xoa dịu cơn khát của người hâm mộ, nhưng vẫn chưa đủ để thay thế cho một comeback thực sự



Quay lại thời điểm mới ra mắt, ALLDAY PROJECT đã gây ấn tượng với khán giả khi mang về loạt thành tích “khủng” đối với một nhóm tân binh. Chỉ riêng MV Famous ra mắt ngày 16/6/2025 đã cán mốc hơn 18 triệu lượt xem, leo thẳng lên#1 thịnh hành YouTube Hàn Quốc, điều hiếm ngay cả với các nhóm top đầu. Famous cũng lập tức lọt top 3 MelOn HOT 100, debut vị trí #41 MelOn Top 100, trong khi Wicked vào bảng ở vị trí 95. Hơn cả thành tích, điều khiến công chúng bị cuốn vào ALLDAY PROJECT là từ phong cách trình diễn đến cách xây dựng concept, hình ảnh, năng lượng sân khấu đều toát lên cảm giác ngầu, hiện đại và đậm tính thời trang.

ALLDAY PROJECT đã gây ấn tượng với khán giả khi mang về loạt thành tích “khủng” đối với một nhóm tân binh

Line up của ALLDAY PROJECT được đánh giá là toàn năng với những cái tên như Bailey Sok, biên đạo từng làm việc với aespa, Lisa; Youngseo, cựu thực tập sinh Hybe, suýt debut cùng Illit; Woochan, thần đồng rap từng gây sốt ở Show Me The Money; và Tarzzan, visual nam mang đậm màu US-UK hip hop cùng khí chất bad boy đặc trưng. Mỗi thành viên đều sở hữu cá tính và năng lực riêng biệt, nhưng khi đứng cùng nhau lại tạo nên một chỉnh thể đồng đều, quyến rũ, điều rất hiếm thấy ở một nhóm nhạc co-ed.

Đội hình của ALLDAY PROJECT được đánh giá là toàn năng

Không chỉ dừng lại ở những thành tích ấn tượng trên bảng xếp hạng nhạc số, ALLDAY PROJECT còn gây tiếng vang lớn tại lễ trao giải Korea Grand Music Awards 2025 (KGMA) diễn ra ngày 14/11/2025. Tại đây, nhóm mang đến màn trình diễn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Bên cạnh giải IS Rising Star, họ bất ngờ được xướng tên ở hạng mục danh giá Grand Honor’s Choice - Daesang đầu tiên kể từ khi debut. Thành tích này đến chỉ sau 144 ngày ra mắt, giúp ALLDAY PROJECT trở thành nhóm có Daesang nhanh thứ hai trong lịch sử Kpop, chỉ sau NewJeans (134 ngày).

Không chỉ dừng lại ở những thành tích ấn tượng trên bảng xếp hạng nhạc số, ALLDAY PROJECT còn gây tiếng vang lớn tại lễ trao giải

Những thành tích ấn tượng ấy càng khiến người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vào màn tái xuất của ALLDAY PROJECT. Hiện tại, các thành viên đã hội tụ đủ mặt và sẵn sàng quay trở lại, thế nhưng THEBLACKLABEL vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về kế hoạch comeback sắp tới, khiến không ít người hâm mộ sốt ruột chờ đợi.

Tuy vậy, người hâm mộ có thể an tâm hơn khi trong lần xuất hiện tại lễ trao giải TIMA gần đây, nhóm đã có những chia sẻ tích cực về màn comeback sắp tới. Cụ thể, ALLDAY PROJECT đã xuất sắc giành giải Best New International Group tại lễ trao giải 2026 TMElive International Music Awards (TIMA), diễn ra trong hai ngày 22 và 23 tại sân vận động Kai Tak, Hồng Kông.

ALLDAY PROJECT tiết lộ đang trong quá trình chuẩn bị nghiêm túc cho lần comeback sắp tới

Chia sẻ sau khi nhận giải, các thành viên bày tỏ đây là lần đầu tiên nhóm được góp mặt tại TIMA, được gặp gỡ và biểu diễn trước người hâm mộ quốc tế, và việc nhận giải thưởng càng khiến khoảnh khắc này trở nên ý nghĩa hơn. Đặc biệt, nhóm còntiết lộ đang trong quá trình chuẩn bị nghiêm túc cho lần comeback sắp tới và mong người hâm mộ tiếp tục chờ đợi và đón nhận.

Người hâm mộ đang chờ đợi vào màn comeback sắ tới của nhóm

Với những tín hiệu này, có thể thấy dù các hoạt động thời gian qua có phần rời rạc, ALLDAY PROJECT vẫn chưa từng có ý định buông xuôi hay tan rã như nhiều đồn đoán. Ngược lại, đó dường như là bước đệm cần thiết trước khi nhóm chính thức quay trở lại đường đua. Câu hỏi giờ đây không còn là liệu ALLDAY PROJECT có comeback hay không, mà là khi nào, và liệu sản phẩm sắp tới có đủ sức tái hiện “cú nổ” mà Famous và Wicked từng tạo ra hay không?

Ảnh: X