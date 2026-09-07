Anh Trai Chông Gai 2026 đầu tiên tổ chức concert: 11 nghìn người lấp kín khán đài

Nam ca sĩ đã có 3 đêm concert liên tiếp thành công rực rỡ.

Tối 6/9, Xoay Tròn Concert Day 3 của ca sĩ Hoàng Dũng diễn ra tại Công viên Đại Dương, Vinhomes Ocean Park 3, Hưng Yên, thu hút 11 nghìn khán giả và phủ kín các khán đài. Đây là đêm diễn tiếp nối thành công của Xoay Tròn Concert tại Hà Nội vào tháng 8/2025 và TP.HCM vào tháng 3/2026.

Tối 6/9, Xoay Tròn Concert Day 3 của ca sĩ Hoàng Dũng diễn ra

Tại concert, Hoàng Dũng trình diễn loạt ca khúc làm nên tên tuổi của mình như Nàng Thơ, Yếu Đuối, Đôi Lời,..., kết hợp cùng toàn bộ danh sách ca khúc mới nằm trong album Xoay Tròn. Bên cạnh phần trình diễn của nam ca sĩ, đêm nhạc còn có sự góp mặt của những khách mời đặc biệt như Vũ., rapper Hà Lê, Orange,...

Concer Xoay Tròn Day 3 của Hoàng Dũng quy tụ hàng chụ nghìn người, lấp kín khu vực khán giả

Không khí Xoay Tròn Concert Day 3 được đẩy lên ngay từ những tiết mục mở màn, với Hoàng Dũng xuất hiện trong hình ảnh trẻ trung, nổi bật và nhanh chóng làm nóng sân khấu bằng Đôi Mươi. Từ trang phục, visual đến hệ thống ánh sáng, sân khấu được đầu tư đồng bộ, tạo nên không gian vừa hiện đại vừa giàu cảm xúc.

Hoàng Dũng biểu diễn Đôi Mươi

Hoàng Dũng liên tục di chuyển, tương tác với khán giả trong khi hàng chục nghìn người phía dưới đồng loạt hát theo từng câu chữ quen thuộc. Xuyên suốt đêm diễn, nam ca sĩ lần lượt đưa khán giả đi qua những ca khúc đã gắn liền với hành trình âm nhạc của mình.

Minh Tốc & Lam cũng góp mặt trong chương trình, tạo thêm màu sắc cho chuỗi tiết mục trước khi Orange xuất hiện cùng Hoàng Dũng. Hai nghệ sĩ sau đó kết hợp trong Khi Em Lớn và ca khúc mới Cứ Thế, cho thấy sự ăn ý khi cùng hòa giọng và phát huy màu sắc riêng.

Minh Tốc & Lam

và Orange là khách mời trong concert

Chia sẻ về Khi Em Lớn, Orange cho biết ca khúc được viết từ nỗi sợ của cô ở thời điểm đó: nếu bài hát không đủ rực rỡ thì liệu có ai muốn hát cùng mình hay không. Nữ ca sĩ từng lo sẽ không tìm được người đồng hành, nhưng may mắn khi Hoàng Dũng nhận lời góp giọng. Với Orange, màn kết hợp này trở thành một bước đệm đáng nhớ trong hành trình sự nghiệp.

Orange chia sẻ về lí do hợp tác với Hoàng Dũng trong bài hát Khi Em Lớn

Trong khi đó, Hoàng Dũng lại khiến khán giả bật cười khi kể về lý do nhận lời feat. Nam ca sĩ cho biết sau khi nghe thử, anh thấy bài hát hay nên nghĩ “bài này phải là của mình”, từ đó quyết định hát cùng Orange. Cách chia sẻ có phần hài hước, “tâm cơ” của Hoàng Dũng khiến câu chuyện phía sau màn kết hợp trở nên thú vị hơn.

Hoàng Dũng và Hà Lê trong tiết mục Mưa Hồng

Hoàng Dũng dance battle cùng Hà Lê

Một điểm nhấn khác của đêm diễn là màn kết hợp giữa Hoàng Dũng và Hà Lê với Mưa Hồng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hai nghệ sĩ làm mới ca khúc bằng cách xử lý hiện đại hơn, sau đó còn bất ngờ chuyển sang dance battle ngay trên sân khấu. Đây cũng là một trong những khía cạnh ít thấy ở Hoàng Dũng, khi anh vốn quen thuộc với hình ảnh nhẹ nhàng và tập trung vào giọng hát. Màn tương tác đầy năng lượng cùng Hà Lê khiến khán giả liên tục hò reo.

Các anh tài trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 xuất hiện cỗ vũ

Ngoài các tiết mục trên sân khấu, đêm nhạc còn có sự xuất hiện của nhiều “Anh Tài” bước ra từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 như Me Amazing, BB Trần, 14 Casper,... trên khán đài để cổ vũ Hoàng Dũng. Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tạo thêm nhiều khoảnh khắc đáng chú ý bên dưới sân khấu, khi các đồng nghiệp liên tục hưởng ứng và hòa vào không khí của đêm diễn.

Vũ. là khách mời đặc biệt của concert

Ở những phút cuối chương trình, Vũ. bất ngờ xuất hiện khiến khán giả vỡ òa. Hoàng Dũng và Vũ. cùng hòa giọng qua loạt ca khúc quen thuộc của cả hai như Đoạn Kết Mới, Những Lời Hứa Bỏ Quên, Nàng Thơ, Bước Qua Mùa Cô Đơn, Anh Nhớ Ra, Sâm Panh…. Hai giọng hát có màu sắc riêng liên tục bổ trợ cho nhau, trong khi khán giả phía dưới hát theo gần như trọn vẹn những phần quen thuộc. Màn song ca đưa concert đến chặng cuối với nhiều cung bậc cảm xúc trước khi khép lại.

Vũ. xuất hiện bất ngờ làm khán giả vỡ òa

Với 3 đêm diễn thành công tại Hà Nội, TP.HCM và Hưng Yên, Xoay Tròn Concert đang cho thấy sức hút ngày càng rõ của Hoàng Dũng. Sau nhiều năm đi hát, nam ca sĩ đã có trong tay loạt ca khúc được khán giả thuộc nằm lòng, nhưng Xoay Tròn cho thấy một Hoàng Dũng rộng hơn cả hình ảnh quen thuộc trước đây.

Ba chặng concert liên tiếp cũng phần nào cho thấy quy mô khán giả của Hoàng Dũng đang được mở rộng, đưa anh trở thành một trong những cái tên đáng chú ý của thị trường hiện nay

Từ cách dàn dựng sân khấu, lựa chọn khách mời đến những màn kết hợp bất ngờ, mỗi đêm diễn đều có thêm những điểm nhấn riêng. Ba chặng concert liên tiếp cũng phần nào cho thấy quy mô khán giả của Hoàng Dũng đang được mở rộng, đưa anh trở thành một trong những cái tên đáng chú ý của thị trường hiện nay.

Ảnh: FBNV