Nam ca sĩ Việt sở hữu hit 151 triệu view bắt sao Hàn chờ suốt 1 năm mới chịu hợp tác

Ca sĩ này tiếp tục nối dài chuỗi hợp tác quốc tế của mình.

Ngày 5/8, Hoàng Dũng chính thức phát hành ca khúc Nói Nhỏ Em Nghe, kết hợp cùng nghệ sĩ Hàn Quốc Dept. Dự án được giới thiệu đồng thời với hai phiên bản ngôn ngữ gồm Nói Nhỏ Em Nghe bằng tiếng Việt trên các nền tảng của Hoàng Dũng và Say You Remember bằng tiếng Anh trên kênh của Dept. Đây là lần đầu hai nghệ sĩ hợp tác sau gần một năm lên kế hoạch, đồng thời đánh dấu màn kết hợp quốc tế tiếp theo của Hoàng Dũng sau Phonecert cùng 10CM. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và nhiều khán giả.

MV Nói Nhỏ Em Nghe - Hoàng Dũng ft. Dept





Ca khúc do Dept sáng tác giai điệu, Hoàng Dũng viết lời Việt. Mang màu sắc pop pha R&B đặc trưng của Dept kết hợp chất tự sự quen thuộc của Hoàng Dũng, Nói Nhỏ Em Nghe là bản tình ca về những ký ức còn vẹn nguyên sau một cuộc tình đã khép lại. Thay vì kể câu chuyện chia tay bằng những cảm xúc dữ dội, bài hát gợi nhắc những điều bình dị như ly cà phê đã nguội, căn phòng ngập nắng hay con phố quen, tạo nên không khí nhẹ nhàng và nhiều tiếc nuối.

MV được quay tại Tuy Hòa (Phú Yên)

MV được quay tại Tuy Hòa (Phú Yên), tận dụng khung cảnh biển, những cung đường ven bờ và thiên nhiên đặc trưng của miền Trung để tạo nên không gian lãng mạn. Hình ảnh được xử lý theo tông màu ấm, đan xen nhiều khoảnh khắc đời thường của hai nhân vật, góp phần làm nổi bật cảm xúc hoài niệm xuyên suốt ca khúc. Đáng chú ý, Dept cũng lần đầu hát tiếng Việt trong một sản phẩm chính thức, như một món quà dành cho khán giả Việt.

Đây cũng là một trong những lý do màn kết hợp nhanh chóng nhận được sự quan tâm, bởi Dept đã có lượng khán giả nhất định tại Việt Nam. Tên thật là Lee Ho Jung, anh là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất và DJ người Hàn Quốc, được biết đến qua các bản hit Van Gogh và Winter Blossom , từng lan truyền mạnh trên mạng xã hội từ năm 2022. Trước Nói Nhỏ Em Nghe , Dept cũng nhiều lần đến Việt Nam biểu diễn và tham gia các sự kiện âm nhạc.

Dept là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất và DJ người Hàn Quốc được khán giả Việt biết đến qua các bài hát như Van Gogh và Winter Blossom

Theo Hoàng Dũng, kế hoạch hợp tác với Dept thực chất đã bắt đầu từ năm 2025, khi nam nghệ sĩ Hàn Quốc chủ động gửi lời mời. Tuy nhiên, do bận hoàn thiện album Xoay Tròn , đến năm nay cả hai mới có thể thực hiện dự án. Trong sản phẩm lần này, Hoàng Dũng đảm nhận phần lời Việt, còn giữ nguyên phần giai điệu và cấu trúc do Dept sáng tác. Nam ca sĩ cho biết quá trình làm việc giữa hai ê-kíp diễn ra khá thuận lợi, trở ngại lớn nhất chỉ là chênh lệch múi giờ.

Đây cũng là lần thứ hai Hoàng Dũng thực hiện một dự án với nghệ sĩ Hàn Quốc, sau phiên bản tiếng Việt của Phonecert kết hợp cùng 10CM. Nam ca sĩ cho biết anh muốn tiếp tục thử sức với những màn hợp tác xuyên biên giới, đồng thời xem đây là dịp để tiếp cận cách làm việc và tư duy sản xuất âm nhạc từ các ê-kíp quốc tế.

Đây là lần thứ hai Hoàng Dũng thực hiện một dự án với nghệ sĩ Hàn Quốc

Ngay sau khi lên sóng, Nói Nhỏ Em Nghe nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, đồng thời nối dài chuỗi hoạt động sôi nổi của Hoàng Dũng trong năm 2026. Ca sĩ, nhạc sĩ sinh năm 1995 được biết đến sau khi giành ngôi Á quân Giọng hát Việt 2015 dưới sự dẫn dắt của Thu Phương. Sau Sing My Song 2017 , anh dần khẳng định tên tuổi với vai trò singer-songwriter qua nhiều ca khúc như Yếu Đuối , Nàng Thơ , Đôi Mươi , Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay , La Bàn ... Trong đó, Nàng Thơ phát hành năm 2020 trở thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Hoàng Dũng. MV hiện thu về hơn 151 triệu lượt xem trên YouTube, góp phần đưa tên tuổi nam ca sĩ đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Nói Nhỏ Em Nghe nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, đồng thời nối dài chuỗi hoạt động sôi nổi của Hoàng Dũng trong năm 2026

Năm 2025, Hoàng Dũng trở lại với album phòng thu thứ hai Xoay Tròn , dự án được thực hiện sau 5 năm kể từ album đầu tay 25 . Gồm 15 ca khúc do chính Hoàng Dũng sáng tác, album đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động của nam ca sĩ, đồng thời cho thấy sự chuyển mình trong màu sắc âm nhạc với nhiều chất liệu pop hiện đại. Không chỉ nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, Xoay Tròn còn trở thành nền tảng để Hoàng Dũng thực hiện chuỗi concert cùng tên tại Hà Nội và TP.HCM.

Nối tiếp thành công của album Xoay Tròn và chuỗi cocnert, Hoàng Dũng sẽ tổ chức concert tiếp theo vào tháng 9

Chuỗi Xoay Tròn Concert nhanh chóng trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Hoàng Dũng. Hai đêm diễn liên tiếp quy tụ nhiều khách mời như Đen, Vũ. và nhận được sự hưởng ứng lớn từ khán giả. Đặc biệt, concert tại TP.HCM vào tháng 3/2026 thu hút gần 10.000 người tham dự, là đêm nhạc có quy mô lớn nhất của nam ca sĩ từ trước đến nay. Tiếp nối thành công này, Hoàng Dũng sẽ mang Xoay Tròn Concert trở lại Hà Nội vào ngày 6/9.

Ảnh: FBNV