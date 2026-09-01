Ở tuổi 29, Jung Kook đã trở thành ngôi sao sáng nhất mà Kpop từng sở hữu

Tuổi 29 nhìn lại, Jung Kook có một sự nghiệp rực rỡ với hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu.

Hôm nay - 1/9/2026, Jung Kook chính thức bước sang tuổi 29. Người hâm mộ trên toàn thế giới tổ chức hàng loạt hoạt động hoành tráng kỷ niệm này đặc biệt của em út BTS. Tuổi 29 nhìn lại, Jung Kook đã từ 1 cậu bé Busan yêu âm nhạc, trở thành ngôi sao sáng nhất mà Kpop từng sở hữu. Sự nghiệp huy hoàng của Jung Kook ở tuổi 29 đủ để khiến bất kỳ ai theo dõi cũng phải thốt lên ngưỡng mộ.

Tuổi 29 nhìn lại, Jung Kook đã từ 1 cậu bé Busan yêu âm nhạc, trở thành ngôi sao sáng nhất mà Kpop từng sở hữu

Bảng thành tích của nhóm nhạc toàn cầu liệt kê mãi không xong, bản thân Jung Kook khi tách lẻ cũng không hề kém cạnh. Nếu BTS là bệ phóng đưa Jung Kook trở thành một trong những thần tượng Kpop nổi tiếng nhất thế giới, thì sự nghiệp solo lại cho thấy một phiên bản khác của nam ca sĩ: độc lập, thành công toàn diện và đủ sức trở thành pop star thế hệ mới. Sự nghiệp solo rộng mở, nhưng Jung Kook quyết định tập trung hoàn toàn cho BTS. Tháng 12/2023, nam ca sĩ gác lại hàng loạt lịch trình dang dở để nhập ngũ, rút ngắn thời gian BTS gián đoạn hoạt động nhất có thể. Dù vậy, màn debut solo của Jung Kook vẫn là màn debut thành công nhất của 1 nghệ sĩ Hàn Quốc.

Nếu BTS là bệ phóng đưa Jung Kook trở thành một trong những thần tượng Kpop nổi tiếng nhất thế giới, thì sự nghiệp solo lại cho thấy một phiên bản khác của nam ca sĩ: độc lập, thành công toàn diện và đủ sức trở thành pop star thế hệ mới

Trong số đó, đĩa đơn Seven là dấu mốc quan trọng nhất. Tháng 7/2023, Jung Kook chính thức ra mắt solo, ngay lập tức đứng đầu Billboard Hot 100. Không chỉ dừng lại ở Billboard Hot 100, Seven còn đứng đầu Billboard Global 200 và duy trì vị trí số 1 trong 7 tuần liên tiếp. Trên Spotify, Seven từng phá kỷ lục của Flowers - Miley Cyrus để trở thành ca khúc đạt 1 tỷ streams nhanh nhất lịch sử (108 ngày). Tại Anh, Seven đạt hạng 3 UK Singles Chart, trở thành một trong những màn ra mắt cao nhất của một nghệ sĩ solo Kpop tại thị trường này.

Jung Kook - Seven

Seven là phát súng mở đường cho album phòng thu đầu tay GOLDEN

Seven là phát súng mở đường cho album phòng thu đầu tay GOLDEN. Sau đó, Jung Kook tiếp tục chiến lược quảng bá cùng 3D, Standing Next to You và full album. Với chiến lược phát hành này, Jung Kook sở hữu chuỗi 3 ca khúc solo liên tiếp lọt Top 10 Billboard Hot 100 gồm Seven ở vị trí số 1, 3D ở vị trí số 5 và Standing Next to You ở vị trí số 5 chỉ trong năm 2023. Đây là thành tích đặc biệt hiếm đối với một nghệ sĩ solo châu Á trên thị trường Mỹ. Với 3 ca khúc cùng lọt Top 10 Hot 100, Jung Kook cũng trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đạt thành tích này với các ca khúc nằm trong cùng một album.

Album đầu tay của Jung Kook thiết lập nên hàng loạt cột mốc đáng nể

Tính thành tích tổng, GOLDEN debut ở vị trí số 2 Billboard 200 với khoảng 210.200 album-equivalent units trong tuần đầu tại Mỹ. Album đồng thời đạt hạng 3 UK Albums Chart, một thành tích đáng kể đối với một album solo Kpop tại thị trường Anh. Tại Hàn Quốc, GOLDEN cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ về doanh số. Album vượt mốc 2 triệu bản ngay trong ngày đầu phát hành, trở thành một trong những album solo Kpop có doanh số tuần đầu cao nhất lịch sử Hanteo.

Tại MTV EMA 2023, Seven giúp anh giành Best Song, đồng thời Jung Kook thắng Best Kpop. Tại MTV VMA 2023, Seven tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Song of Summer. Seven còn mang về cho Jung Kook giải Top Global K-Pop Song tại Billboard Music Awards cùng năm.

Sự nghiệp solo của Jung Kook đắc thắng ngay từ lần đầu ra mắt

Sang năm 2024, nam ca sĩ tiếp tục ghi dấu tại People’s Choice Awards khi giành Male Artist of the Year, trở thành một trong những nghệ sĩ solo Kpop có chiến thắng cá nhân đáng chú ý tại một giải thưởng quốc tế lớn. Những thành tích này đặc biệt có ý nghĩa khi Jung Kook không chỉ được nhìn nhận dưới tư cách một thành viên BTS. Với Seven, 3D, Standing Next to You và album GOLDEN, anh cho thấy khả năng xây dựng một sự nghiệp solo có sức cạnh tranh riêng, từ thị trường Mỹ, Anh đến các nền tảng streaming toàn cầu.

Jung Kook làm nên lịch sử chưa từng có với World Cup

Trước khi bước vào kỷ nguyên solo, Jung Kook đã có một khoảnh khắc mang tính biểu tượng khi xuất hiện tại lễ khai mạc FIFA World Cup 2022 ở Qatar. Anh biểu diễn Dreamers và trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trình diễn một ca khúc chính thức tại lễ khai mạc World Cup. Đây cũng là một trong những sân khấu quốc tế đáng nhớ nhất trong hành trình của Jung Kook. Từ một thành viên của BTS, nam ca sĩ bước lên sân khấu thể thao lớn nhất hành tinh với tư cách nghệ sĩ biểu diễn độc lập, đưa âm nhạc Kpop tiếp tục hiện diện trước khán giả toàn cầu.

Jung Kook diễn Dreamers mở màn World Cup 2022

Sau 4 năm, Jung Kook trở lại World Cup 2026 cùng BTS, biểu diễn tại halftime show đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Giữa tâm điểm của bóng đá thế giới, Jung Kook 29 tuổi - 2 lần làm nên lịch sử.

Hiện tại, nam ca sĩ đang cùng 6 thành viên BTS bước vào một chương mới có thể tiếp tục thay đổi vị thế của Kpop trên bản đồ âm nhạc thế giới. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự, BTS chính thức trở lại với đội hình đầy đủ và phát hành album phòng thu thứ 5 ARIRANG vào tháng 3/2026. Đây là album đầu tiên của cả nhóm sau khoảng 4 năm gián đoạn, đồng thời mở ra ARIRANG World Tour - chuyến lưu diễn toàn cầu quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của BTS.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự, BTS chính thức trở lại với đội hình đầy đủ và phát hành album phòng thu thứ 5 ARIRANG, khởi động World Tour cùng tên

Từ tháng 4/2026, Jung Kook cùng RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin và V bắt đầu đưa ARIRANG đi qua hàng loạt sân vận động lớn trên khắp thế giới. Tour khởi động tại Goyang, Hàn Quốc, sau đó mở rộng sang Nhật Bản, Mỹ, Mexico, châu Âu và Nam Mỹ, trước khi tiếp tục đến châu Á và Australia trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Lịch trình chính thức hiện được mở rộng ở hàng chục thành phố trên toàn cầu.

ARIRANG World Tour đang tạo ra những con số chưa từng có đối với một nghệ sĩ Kpop. Billboard ghi nhận tour đạt hơn 125 triệu USD doanh thu chỉ riêng trong tháng 5/2026, qua đó đứng đầu bảng xếp hạng Top Tours tháng. Dù chưa đi hết 2/3 chặng theo công bố, World Tour của BTS đã cán mốc 433,2 triệu USD (khoảng 11,3 nghìn tỷ đồng) doanh thu, với 2,3 triệu vé được bán ra qua 38 đêm diễn tính đến ngày 11/8.

Sức ảnh hưởng của tour thậm chí đã lan sang hoạt động kinh doanh của HYBE. Trong quý II/2026, doanh thu concert của tập đoàn tăng 243,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 647,7 tỷ won. HYBE cho biết sự tăng trưởng này được thúc đẩy mạnh bởi ARIRANG World Tour. Đây là một trong những minh chứng rõ nhất cho quy mô kinh tế mà màn tái hợp của BTS đang tạo ra.

Jung Kook đang cùng các thành viên đưa âm nhạc, văn hóa và những biểu tượng Hàn Quốc đi khắp thế giới

Với mỗi sân khấu ARIRANG, Jung Kook đang cùng các thành viên đưa âm nhạc, văn hóa và những biểu tượng Hàn Quốc đi khắp thế giới. Từ Goyang, Tokyo Dome đến các sân vận động tại Mỹ, Mexico và châu Âu, hình ảnh 7 thành viên cùng hát ARIRANG và những ca khúc mới đang trở thành một phần của một chương đặc biệt trong lịch sử Kpop.

Và hành trình này vẫn chưa kết thúc. Lịch diễn được công bố cho thấy BTS sẽ tiếp tục đến Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Australia, Hong Kong (Trung Quốc) và Philippines từ cuối năm 2026 sang đầu năm 2027. Những chặng diễn mới tiếp tục mở rộng quy mô của ARIRANG, biến đây thành một trong những tour Kpop tham vọng nhất từng được thực hiện.

Ở tuổi 29, Jung Kook vừa là “Golden Maknae” biểu tượng của BTS, vừa là một nghệ sĩ solo sở hữu hàng loạt kỷ lục và giải thưởng quốc tế

Nếu thời kỳ GOLDEN chứng minh Jung Kook đủ sức đứng một mình trên sân chơi quốc tế, thì ARIRANG lại đưa anh trở về với nơi khởi đầu không thể tách rời của mình: BTS. Nhưng lần trở lại này không còn là câu chuyện của một nhóm nhạc chỉ đơn thuần tái hợp sau thời gian gián đoạn. BTS đang trở lại ở vị thế của một trong những nghệ sĩ châu Á có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, với một album mới, một tour diễn quy mô kỷ lục và sức tiêu thụ đủ lớn để tác động trực tiếp đến ngành công nghiệp âm nhạc.

Ở tuổi 29, Jung Kook vừa là “Golden Maknae” biểu tượng của BTS, vừa là một nghệ sĩ solo sở hữu hàng loạt kỷ lục và giải thưởng quốc tế. Truyền thông quốc tế thường xuyên gọi nam ca sĩ là “Global Pop Star”, khẳng định vị thế ngôi sao solo có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới Kpop.